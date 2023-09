Balić je juče saopštio da je Čekić (DPS) suprotno zakonu razriješila dužnosti sekretara za finansije Miralema Bekteševića i oduzela nadležnosti sekretarki za opštu upravu Samri Balić, što je kako je tada poručio čin na koji će BS imati adekvatan odgovor.

Izvor: Facebook/Screenshot/Bošnjačka stranka

Nezadovoljni načinom funkcionisanja lokalne samouprave, radom kabineta predsjednice Opštine, netransparentnošću u radu i niza drugih nepravilnosti, 20 odbornika u lokalnom parlamentu, odnosno dvije trećine, predalo je danas inicijativu za smjenu predsjednice Opštine Gusinje Anele Čekić.

To je za "Vijesti" kazao Sanel Balić, predsjednik Opštinskog odbora (OO) Bošnjačke stranke (BS) Gusinje.

"Inicijativu su potpisali odbornici Bosnjacke stranke (BS), Socijaldemokrata (SD), Albanske koalicije (Demokratski savez, Albanska alternativa, Demokratska unija Albanaca), Socijaldemokratske partije (SDP) i Socijalisticke narodne partije (SNP)", rekao je Balić.

On je poručio da je inicijativa upućena ka predsjedniku Skupštine opštine (SO) Gusinje Bujaru Hasanđekaju, koji će zakazati sjednicu SO.

Balić je juče saopštio da je Čekić (DPS) suprotno zakonu razriješila dužnosti sekretara za finansije Miralema Bekteševića i oduzela nadležnosti sekretarki za opštu upravu Samri Balić, što je kako je tada poručio čin na koji će BS imati adekvatan odgovor, prenose Vijesti.