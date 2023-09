Smijenjeni izvršni direktor Rudnika uglja Pljevlja Milan Lekić saopštio je da je predsjednik Odbora direktora RU Pljevlja kadar Demokrata Dušan Janjušević nezakonito postavljen na tu funkciju, prenose mediji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Na taj način su sve odluke Odbora direktora RU Pljevlja nezakonite. Analizirajući dokumentaciju vezanu za dešavanja u RU PV posljednjih dana, a koja se tiču zloupotrebe sopstvenih grešaka prilikom mog imenovanja od strane pojedinaca iz Odbora direktora, na način da svoje greške koriste za opravdanje novih grešaka koje prave (znam da zvuči teško razumljivo, jer je zdravorazumskom razmišljanju stvarno teško da to shvati) došao sam do saznanja da je imenovanje predsjednika Odbora direktora RUPV nezakonito”, naveo je Lekić.

Prema njegovim riječima, to čini nezakonitim odluke koje Odbor donosi, a što će se utvrditi u odgovarajućim inspekcijskim i sudskim postupcima, piše CdM.

“Budući da predmetna pitanja nisu bila u mojim nadležnostima, to sam sticajem okolnosti, u pokušajima da odbranim istinu, došao do ovih saznanja. Naime, predsjednik Odbora direktora, u skladu sa sistematizacijom, mora imati 3 godine iskustva u nivou VII stepena obrazovanja, koji stepen se traži za tu poziciju. Gospodin Dušan Janjušević, tadašnji, a i sadašnji predsjednik Odbora direktora, diplomirao je u martu 2021. godine, a već u aprilu te godine, postao je predsjednik Odbora direktora”, navodi Lekić.

On naglašava da čak ni u teoriji, što je potpuno jasno, nije moguće da je za oko mjesec dana od diplomiranja do imenovanja, stekao tri godine iskustva u stepenu obrazovanja koji se traži sistematizacijom za tu poziciju.

“Tako je bilo 2021. godine, odnosno, te godine, bez dana radnog iskustva u struci, u stepenu obrazovanja koje se traži, gospodin Janjušević je nezakonito imenovan za predsjednika Odbora direktora. Kako se na tu funkciju imenuje na perid od godinu dana, došli smo u situaciju da je ponovno imenovanje gospodina Janjuševića 2022. godine, takođe bilo nezakonito, jer je u međuvremenu stekao samo godinu dana iskustva i to na mjestu na koje je nezakonito došao. Istekom mandata u toku 2023. godine, gospodin Janjušević je treći put nezakonito imenovan, ovaj put sa dvije godine, nezakonito stečenog radnog iskustva, tvrdi Lekić.

Kako CdM prenosi, Lekić kaže da lad bi u nekoj suludoj teoriji Janjušević nastavio mandat, pa došao u poziciju da opet 2024. godine bude imenovan na istu poziciju, tek tada bi imao tri godine iskustva u VII stepenu obrazovanja, stečenog nezakonito u međuvremenu.

“Imajući rečeno u vidu, kao i okolnosti da nezakoniti predsjednik Odbora direktora, svjesno ili zbog nekompetentnosti, ometa i dovodi u zabludu ostale kolege iz Odbora direktora, došli smo u situaciju da su Odluke odbora direktora nezakonite i u formalnom i u materijalnom smislu, te je moja profesionalna i ljudska dužnost, prema radnicima RUPV, građanima Pljevalja i cijeloj Crnoj Gori, da ukažem na nezakonitosti i štetu koja se nanosi svima, pa i meni samom”, rekao je on.

Lekić napominje da je predao i inicijativu za postupanje nadležne inspekcije.

“Istovremeno, u fazi sam predaje tužbe za poništenje nezakonite odluke Odbora direktora o mom razrješenju, zbog koje su već nastupile štetne posledice po RUPV, za koje će, nadam se, shodno zakonskim odredbama, odgovarati pojedinci iz Odbora direktora, svojom ličnom imovinom”, istakao je Lekić.

Navedene okolnosti dovode ga, kako naglašava, u obavezu, da opisanim institucionalnim putem, ostvarim zaštitu RUPV, Pljevlja i Crne Gore, kako bismo se oslobodili nezakonitih i štetnih odluka ljudi koji nisu kompetentni da vode sistem kao što je RUPV.

“Moj mandat izvršnog direktora, cijelo vrijeme je tekao kroz neprekidnu borbu sa napadima bivšeg režima, kao i borbu sa pojedincima iz Odbora direktora, kojima je teško bilo objasniti bilo koje pitanje iz struke (možda zbog nedostatka iskustva). Na ivici sukoba i vještinom mene i menadžerskog tima koga sam izabrao, uspjeli smo da izbjegnemo sve zamke i ometanja, nažalost i pomenutih iz Odbora direktora i postavimo rekorde u proizvodnji i profitu”, kazao je Lekić između ostalog, piše portal CdM.

Na tvrdnje Lekića reagovao je Janjušević

“Razumijem poziciju Milana Lekića koja je opterećena postupcima SDT-a, raznih inspekcija, grubim kršenjimam zakona, utajom otpremnine, štetnim poslovima i drugim aktivnostima koji su obilježile njegov mandat”, istakao je Janjušević.

Prema njegovim riječima kao predsjednik Odbora direktora nije se slagao sa strategijom pretvaranja Rudnika u poljoprivrednu zadrugu i poslovima koji su uzrokovali milionske štete.

“O znanju kolege Lekića svjedoči vrijeme i poslovni minusi u svim segmentima čiji je on idejni tvorac uz zapostavljanje osnovne djelatnosti Rudnika uglja. O gruboj diskriminaciji svakog ko po političkom opredjeljenju pripada Demokratama, a favorizovanja DPS kadrova, drugom prilikom. Uostalom, Lekić je zaposlio više od 500 radnika bez ijednog raspisanog konkursa i takvim nezakonitostima doveo u pitanje ugovore o radu igrajući se sa egzistencijom rudara i pretvarajući ih u političko topovsko meso. Nekorektno, da ne upotrebljavam grublji izraz. A sve to kako bi držeći u šaci radnike i njihove porodice punio sportske dvorane, što su metodi onih koji su poraženi 30. avgusta”, tvrdi on.

Ali, poštovani radnici, dodao je Janjuševuć, novo rukovodstvo Rudnika uglja zaštitiće svakog čovjeka koji predano i posvećeno radi u ovoj kompaniji, ne dopuštajući da iko od vas pravi političku vojsku zarad ličnih interesa, ostavljajući vas „na cijedilu“ kao što je upravo radio bivši direktor Rudnika.

“Kada je riječ o mojim uslovima za poziciju predsjednika OD, u skladu sa Statutom Rudnika uglja Pljevlja uslovi za člana OD su potpuno jasni i OD EPCG se prilikom imenovanja pridržavao statutarnih odredbi. Prvo se traži da imenovano lice ima najmanje VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS. Sami ste naveli da lice koje navodite ovaj uslov ispunjava sticanjem diplome visokog obrazovanja. Drugo što se traži je znanje i iskustvo iz oblasti rudarstva, energetike, prava i ekonomije. Ovaj uslov je ispunjen u potpunosti sa više od deceniju mog rada u Ridniku i obavljanjem dužnosti odbornika u SO Pljevlja. Treće, radno iskustvo u trajanju od pet (5) godina u struci. Dakle, Statut ne propisuje radno iskustvo u novou obrazovanja ili stručne spreme, kako pokušavate da navedete. Još jednom da osvjetlimm detalj na koji se pozivate: Statut ne traži niti u jednom članu radno iskustvo u stepenu stručne spreme. Struka je širi pojam od stručne spreme, jer u prethodnom stavu Statut propisuje koja su to znanja i iskustva, a u prvom ne traži nikakva usmjerenja, već isključivo VII stepen bilo kog smjera”, rekao je Janjušević.

On, kako CdM prenosi, napominje da kada je u pitanju radno iskustvo u struci iz oblasti rudarstva i energetike posjeduje ne pet, već više od 10 godina, radeći u Rudniku uglja i sa srednjom i sa visokom stručnom spremom.

“Uz sve to, od 2018 do 2021. godine obavljao sam dužnost odbornika u SO Pljevlja, a od marta 2021 do danas profesionalno u OD Rudnika. Dakle, nesporno je radno iskustvo i u jednom i u drugom slučaju i kakvo god tumačenje primjenite”, ističe on.

I ono što je važno podvući, kaže Janjušević, a što Statut nadalje propisuje je da se referentnost rada u struci dokazuje prilaganjem radne biografije, što sam učinio prema organu za imenovanje i jasno dokazao da posjedujem radno iskustvo u struci, kako u nivou srednjeg, tako i u nivou visokog obrazovanja, pa sam stoga biran već tri puta na ovu funkciju.

“U svakom slučaju, ja poštujem zakone ove države i nikada se neću služiti obmanama, ucijenama, prijetnjama obustave rada u cilju zaštite ličnih intetesa. Na kraju kolega Lekiću, od uslova za neku funkciju, najbliži ste uslovima za penziju i nema te pozicije koja traje četiri godine koju možete obavljati u skladu sa zakonima ove države. Od mene, pored svega, želim ti mirne i srećne penzionerske dane, a mi mlađi pred kojima je budućnost rada u energetskom sektoru, na ovoj ili onoj poziciji ili radnom mjestu, nastojaćemo da ispravimo tvojr greške i obezbijedimo stabilnu budućnost Rudnika uglja Pljevlja”, zaključio je Janjušević.