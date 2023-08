Desetak administratora grupe, koja danas ima preko 20.000 članova, pozivaju na proteste i blokade povodom planiranog neulaska koalicije ZBCG u Vladu, razmjenjuju brojeve telefona lidera stranaka koje planiraju da formiraju Vladu...

Izvor: MONDO

Glavni administrator viber grupe “Odbrana izborne volje” je Beranac Neđeljko Peković, višestruko osuđivani kriminalac, dok neki od njih na svojim profilima na društvenim mrežama šire ekstremističke sadržaje, podržavaju rusku agresiju na Ukrajinu, i Srpsku pravoslavnu crkvu.

Desetak administratora grupe, koja danas ima preko 20.000 članova, pozivaju na proteste i blokade povodom planiranog neulaska koalicije Za budućnost Crne Gore u Vladu, razmjenjuju brojeve telefona lidera stranaka koje planiraju da formiraju Vladu, pozivaju da im se šalju „kulturne“ poruke, pozivaju da se ide i na njihove adrese, objavljuju „čitulju“ mandataru Milojku Spajiću, prozivaju lidere partija izdajnicima itd.

Peković je odbacio tvrdnje da je grupa formirana po nalogu bilo koje političke partije, Mitropolije crnogorsko-primorske i NVO Pravoslavno bratstvo Stupovi, poručivši da uzalud pokušavaju da ih kriminalizuju.

“Iza nas ne stoji crkva, niti ijedna politička partija, čak je i političarenje zabranjeno u grupi. Iza ove grupe stoji samo nezadovoljni, izdani i prevareni narod koji neće da dopusti prepakovanom DPS-u i njihovim satelitima da nam ugnjetavaju porodice, da pljačkaju i pustoše ovu državu. Nijedan drugi razlog niti motiv ne postoji”, rekao je on “Vijestima“.

Peković je 2018. osuđen u Baru na tri mjeseca zatvora zbog samovlašća, nakon što je prethodno uhapšen zbog sumnje u pokušaj iznude. Ranije je osuđivan tri puta – uslovno na četiri mjeseca zatvora zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti 2006. godine, zbog sprječavanja praćenja glasanja na 45 dana zatvora 2004. godine i zbog otmice uslovno na godinu dana zatvora 2003. godine.

Na podsjećanje da ima krivični dosije, Peković je rekao je da su policajci njega i njegove kumove i prijatelje “lovili kao zečeve po Crnoj Gori” isključivo zbog “protivljenja režimu Mila Đukanovića”.

Jedan od desetak administratora je je i Bjelopoljac Nebojša Neno Grandov, koji je bio jedan od organizatora protesta podrške Rusiji u tom gradu, u martu prošle godine, par sedmica nakon agresije Rusije na Ukrajinu.

On je medijima tada rekao da žele da pošalju snažnu podršku „bratskom narodu Rusije“, prenose Vijesti.

„Smatramo da se braća Rusi bore za iste nacionalne ideje koje i mi Srbi u Crnoj Gori treba da zastupamo, zato smo večeras tu da ih podržimo“, rekao je on, i osudio odluku MVP o protjerivanju ruskog diplomate iz Crne Gore.

Administrator grupe je i Ivan Vojinović, učesnik kontraprotesta u Nikšiću 13. jula prošle godine, koji je organizovan tokom proslave Dana državnosti na glavnom gradskom trgu i na kome su pjevane nacionalistička pjesme.

Peković je na grupi podijelio i epsku pjesmu koju je Slavko Perošević juče objavio na svom Facebook profilu pod naslovom „Mandataru“, u kojoj na kraju pjesnik poručuje:

„Natjeraš li narod na ulicu/podiće se kuka i motika/tvrd je orah voćka čudnovata/vječno žive samo čast i bruka. Svi smo spremni nepravdom gonjeni/na kupolu da skočimo tenka/ako li ti od brata Andrije/budu preči Đeljošaj i Zenka.“

I Perošević je jedan od učesnika prosrpskog protesta u Nikšiću prošlog 13. jula, koji je tim povodom na svom Facebooku objavio sličnu epsku pjesmu, a kasnije izbrisao.

Jedan od administratora „Odbrane izborne volje“ do sinoć je bila i osoba pod pseudonimom „Vladika“, koja je i dalje glavni administrator druge viber grupe „Srpski svijet“, na kojoj se objavljuju i nacionalistički sadržaji, podržava ruska agresija na Ukrajinu, negira genocid u Srebrenici i slavi Crna Gora i Srbija „kao jedna familija“.

Peković je kazao da administratori grupe, od funkcionera stranaka koje su planirale da formiraju vladu, dobijaju kompromitujući materijal za čelnike tih partija, prenose VIjesti.

“Najbliži saradnici partijskih čelnika šalju nam dosta kompromitujućeg materijala za njih, tako da će imati vremena i ova priča će potrajati, ali narod neće dozvoliti niti praštati izdaju”, kazao je.

Peković je danas obavijestio članove grupe da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina, povodom organizovanja protesta i blokada večeras u crnogorskim gradovima.

On je u audio poruci rekao da je, na pitanje koliko će protest trajati, policiji kazao da "pitaju Milojka Spajića, on jedini može dati odgovor ako se javi na vrijeme narodu i sjedne za sto da priča sa narodom".

Peković je juče rekao "Vijestima" da je „država Crna Gora pokušala da likvidira mene i mog kuma Zoka Vasovića".

„Poznato je da je tada bilo optuženo sedam policajaca, od kojih je jedan i osuđen. To je bilo po prvi put u Milovo doba da je neki policajac morao da bude kriv. Posle toga Zoko Vasović je pred Interventnom jedinicom ubijen sa leđa. Nikada se nisam bavio kriminalom, nikada nisam pripadao nijednom klanu niti ću, a oni mi opet crtaju metu", rekao je on.

Tvrdi da je hapšenje u Baru bila klasična policijska namještaljka, u kojoj je, kako je rekao, učestvivao i čovjek kojem je prodao automobil.

"Inspektori su, vjerovatno prisluškujući moj telefon, našli da mi čovjek dvije godine duguje 6.000 eura za automobil. Za to postoje svjedoci koji su bili tu kada je kupio auto. On me zvao da mi da novac, došao sam i dao mi je 500 eura. Riječ nisam progovorio, samo sam pitao kada će ostalo. Policija me uhapsila i snimala mi lice da bi me iskompromitovali... Nagovorili su čovjeka da me namjesti, da bi policajca koij je osuđen za Berane izvukli iz zatvora. Optužili su me za iznudu, a tokom postupka, pošto je utvrđeno da mi duguje novac, osudili su me za samovlašće i rekli mi da nisam smio da tražim svoj novac", kazao je on.

U presudi barskog Osnovnog suda stoji da je Peković “upotrebom prijetnje, samovlasno pribavio pravo naplate dijela duga u iznosu od 500,00 eura”.