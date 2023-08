Bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović izjavio je da je šokiran time što mu u subotu nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru i da želi da vjeruje da je u pitanju tehnički problem, kako mu je rekao i premijer Crne Gore Dritan Abazović.

„Prije svega šokiran sam ovim postupkom granične policije jer sam na osnovu presude crnogorskog suda i na osnovu odluke MUP kojom je ukinuta ta zabrana, namjeravao da posjetim Crnu Goru i vidim moje roditelje - oca od 89 i majku od 85 godina, koje nisam mogao da vidim skoro godinu dana. Rečeno mi je da u sistemu nije sprovedeno uklanjanje te zabrane i da sačekam”, rekao je Božović za Tanjug.

Kazao je da je nekoliko sati sačekao i da mu je zatim rečeno da to ne može da se riješi u toku dana, te da očekuje da će to biti izvršeno u najkraćem mogućem roku što mu je, kako kaže, potvrdio i premijer Abazović.

„Javio mi se i premijer Abazović koji je rekao da će to u najkraćem mogućem roku biti završeno i sprovedeno i ja se nadam da ću u najskorijem roku moći da posetim svoje roditelje i kuću gdje sam rođen. Zahvalan sam na reakciji države Srbije na, rekao bih, veoma neprijatan događaj i težak dan za moju porodicu, moje roditelje i mene”, rekao je Božović.

Podsjetio je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je razgovarao sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, a da je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao sa Abazovićem, prenosi RTCG.

„Sa obje te najveće adrese je dobijeno apsolutno uvjeravanje da je to završeno po presudi Upravnog suda Crne Gore od 7. maja 2023. godine, postupio je MUP kao drugostepeni organ i uvažio moju žalbu i mog advokata, ukinuo tu spornu zabranu i nije postojala dakle nijedna prepreka, osim ta kako oni govore tehnička, da se to sprovede u sistemu. Želim da verujem da je to u pitanju i da ću u najkraćem mogućem roku moći da posetim svoje roditelje”, rekao je Božović.

Komentarišući dobre odnose Podgorice i Beograda, Božović je rekao da pozdravlja predlog predsjednika Vučića za ukidanje svih zabrana ulaska u Srbiju za crnogorske državljane i dodaje da bi to trebalo da bude recipročno praćeno i da se nastavi sa normalizacijom odnosa.

„Iako mi je mnogo teško danas, ne bih želio da se zbog mene narušavaju ti odnosi. Još jednom kažem, želim da vjerujem da je tehnička stvar u pitanju, tako sam dobio uvjeravanje od premijera Abazovića, i kako je mom advokatu u kontaktima sa državnim organima Crne Gore rečeno, vjerujem da će to već naredne nedjelje biti pozitivno rješeno i da ću moći da posjetim rodnu kuću”, zaključio je Božović.