Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović kazao je da su ljudi istih sklonosti, sličnih sudbina, "porodično isprepletani, a zamlaćeni posijanim lažima i prevarama", spremni da i danas "povedu boj do istrebljenja oko svog parčeta ničega".

"Istrajavamo na rečenom juče, a zaboravljenom, na tvrdo obećanom, a već iznevjerenom, na drugačijem odnosu i vrednovanju od onog naučenog pod vlašću i čizmom DPS-a. Gledaju nas podozrivo svi kojima smo odmogli da besomučno lažu, ali i oni kojima smo pomagali da ne budu izlagani. Uzalud je što to nije borba za tuđe, nego za najšire interese svih nas, što nije odbrana tuđih politika, ali ni vlastitih poriva, gledanje svog interesa i posla, nego pokušaj da sve započnemo iznova i zaličimo na drugačije društvo, da politici damo ljudski obris i novi smisao. Nikada nam neće biti oprošteno što nismo gledali svoja posla, uzeli svoj dio i u tišini dopustili da se razgrabe krupniji djelovi", saopštio je Danilović, prenose Vijesti.

Rekao je kako je neophodno boriti se za normalan život u Crnoj Gori:

"Za izbjegavanje opasnih i mračnih podjela koje nas vuku unazad, u doba kožnih mantila, batinaša, jednopartijske vlasti, golih otoka i međusobnih progona. Ljudi istih sklonosti, sličnih sudbina, porodično isprepletani, a zamlaćeni posijanim lažima i prevarama, spremni su, nažalost, da i danas povedu boj do istrebljenja oko svog parčeta ničega. Uzalud politička i životna iskustva, uzalud pred nama dimi svježe i zaudarajuće političko juče, uzalud gorko iskustvo poniranja, uzalud mogućnost da naučimo na tuđim greškama; prevarnost i podlost zaliva se svom snagom, uz ubjeđivanje sebe i cijelog svijeta da će to nicati drugačije nego kada su isto to radili oni raniji, izvježbani baštovani. A nicaće jednako razdorno i strašno kao i uvijek. Nicaće naopako kao i onda, živjećemo s tim plodovima i ne primijetivši da smo MI postali ONI. Ovo je vrijeme izobilja za mnoge trgovce, divna prilika da se sliči NJIMA i svemu protiv čega se borilo i pjevalo. Ovo je Crna Gora! Davno smo otrovani i nikad zaliječeni. Snalaženje je tronizovano za vrlinu, a sve vrline detronizovane", naveo je lider Ujedinjene.

Kako Vijesti prenose, ne broji se, kako je kazao, šta je bilo juče, nego "možemo li šta ugrabiti za sjutra".

"Oprostili smo sve svim okupatorima od postanja do danas. Virimo iz njihovih debelih zadnjica i zadovoljno predemo, ali nikada se međusobno nismo izmirili i razumjeli", zaključio je Danilović.