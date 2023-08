Predsjednik SNP-a Vladimir Joković kazao je za Portal RTCG da bi volio da se dogovor o formiranju nove vlade finalizuje do 30. avgusta, navodeći i da je važno da se postigne kvalitetan sporazum.

"Volio bih da se nova vlada formira do 30. avgusta i lijepo bi bilo da to bude baš na taj datum, ali važno je da se vlada sastavi", kazao je Joković, odgovarajući na naša pitanja o mogućem dogovoru o formiranju vlade do kraja avgusta, prenosi RTCG.