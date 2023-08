Uhapšeni bezbjednjak Petar Lazović hvalio se narko bosu iz Pljevalja da su on i policajac Ljubo Milović oteli “Kožarevog vojnika”.

Izvor: printscreen beraneonline.me

Nekadašnji tajni agent govorio i kako je sa šefom kavačkog klana dogovorio da Edmonda Mustafu “povedu da pliva za vazda”, ukoliko ne ispoštuje njihove zahtjeve, prenose Vijesti.

Uhapšeni bezbjednjak Petar Lazović pohvalio se 2. avgusta 2020. godine narko bosu iz Pljevalja da su on i policajac Ljubo Milović noć ranije oteli “Kožarevog vojnika” i sa šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom dogovorili da Edmonda Mustafu, ako ne ispoštuje “povedu da pliva za vazda”, ali i da za njegovo ubistvo neće biti istrage.

“Ja sam sa Komitom i Ljubom dogovarao, i Ljubo i ja smo se dogovorili, ako ne ispoštuje, da ga povedemo da pliva za vazda”, prepričava policajac Darku Šariću, koji je tada pritvoren u beogradskom zatvoru.

Prema telefonskoj komunikaciji sa Skaj aplikacije, Mustafu su oteli, kako tvrde, uz pomoć nekadašnjeg kolege - policajca Zorana Stanovića, oca Arsenija Stanovića, osuđenog za ubistvo Anastasije Lašmanove.

Prepiske s kriptovanog programa jasno pokazuju da su razradili plan, prvobitno dogovorivši da prepadaju tog Baranina, kako bi svjedočio protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe “škaljarski klan”, kojoj i sam pripada.

Dokazi koje je crnogorskim istražiteljima dostavio Europol pokazuju i da je tadašnji pripadnik Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kojim je upravljao njegov otac Zoran Lazović, koristio policijske resurse za lociranje Mustafe - prisluškivali su ga i locirali preko baznih stanica.

Kako piše portal Vijesti, Milović, potpisujući se na kriptovanoj aplikaciji kao stariji Stanović, Mustafi je objašnjavao da mu mogu pomoći samo Zoran Lazović i tadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Iz poruka koje šalje Petar Lazović jasno proizilazi da je njegov otac znao za plan “pružanja zaštite” škaljarcu.

Dan nakon što su oteli škaljarca i smjestili ga u štek stan u City kvartu, Petar Lazović ostvaruje komunikaciju sa Šarićem.

“Jesi čuo za Kožarevog vojnika Edmonda Mustafu iz Bara... Sinoć smo ga Ljubo i ja oteli u Baru, i doveli u PG štek stan, čuvaju ga momci naši... Rekao nam je za sedam-osam ubistava ko je počinio”, raportira policajac Šariću.

Navodnom narko bosu iz Pljevalja, on govori i da to ne zna niko osim: “Mi i momci naši”.

“Niko ne zna da smo ga oteli, ali procijenili smo da je bolje da nam ih išpija. Pod našom kontrolom je. Ispričao je za osam ubistava. Dali mu našu kriptu, jer njegovu ne smije da koristi. Sad je kod nas trenutno”, objašnjava Lazović.

Odbija Šarićevu pomoć, uz obrazloženje da on može sve sa momcima, a onda Pljevljaku predstavlja plan da im Mustafa “servira” šefa škaljarskog klana - Jovana Vukotića.

“Imamo plan sve da ispriča, da mu dam našu kriptu da vidmo šta spremaju... Da ide kod Jovice jer ga je zvao, da vidimo šta oće klempo i da nam ga on servira. Jer nećemo imati priliku ovaku više da ih sj***mo”, piše policajac.

Šariću tada prenosi da je u stanu sa Mustafom i da je taj Baranin tražio da mu kažu ko je izdao Alana Kožara, prenose Vijesti.

“Kožar mu je sve bio. Kaže dajte mi ko je izdao Alana. Ja rekoh Minja Šaković i Risto Mijanović... Ja sam sa Komitom i Ljubom dogovarao, i ja i Ljubo se dogovaramo ako ne ispoštuje da ga povedemo da pliva za vazda... Zna on sve i kaže sad Barani će se prikloniti Jovici, tj. ove ubice Jankovići. Znam, brate, on je sa nama sad. Kaže može kod Jovice. Kaže Alan najviše mrzio Spasketa. Kaže hoćete me ubiti vi, hoće kavčani, hoće moji što sam sad u vezi sa ženom od Zijada”, prepričava Lazović.

Tada Šariću prepričava razgovor s ocem, kojeg oslovljava sa “Z”, a onda nastavlja o Mustafi:

“Jer ako ne bude ispoštovao ovaj smrad... mi mu sve znamo i način. Mi ćemo ga povesti u nepoznatom pravcu, brate, on umire od nas, drhti kao prut! To i koristimo. Sad sam mu nosio da jede. Samo ako ne bude, to mu je kraj”, piše on.

Policajac tog dana šalje na desetine poruka Šariću, kom prepričava šta je njegov Odsjek radio, koga su “ulovili” i forvarduje mu prepiske sa grupnog čata u kom se dopisuju on, Milović i Zvicer, kao i poruke koje mu šalje Budvanin čiji nadimak na Skaju je Delfin.

U jednom trenutku šalje mu i što mu, navodno, govori Mustafa:

“Ovo smeće kaže meni - brate, baš nas mrziš. Ne mogu da te gledam u oči, čini mi se da bi mi oči vadio”, ali i svoj odgovor Baraninu.

“Ako ne budeš poštovao dogovor, za tvoje ubistvo ili nestanak nema istrage. Dobro vidiš, misliš i osjećaš”...

Kako Vijesti prenose, nakon nekoliko dana ponovo izvještava Šarića kakvi su planovi sa škaljarcem:

“Mustafa čeka da mu se skine potjernica, pa da se ušunja među njih, da se ne krije”...

Specijalno državno tužilaštvo tereti Lazovića da je kao službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost, privremeno raspoređen u policijski Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, radio za organizovanu kriminalnu grupu kavčani.

Oni su početkom januara podigli optužnicu protiv njega, odbjeglog policajca Ljuba Milovića, Radoja Zvicera, Slobodana Kašćelana, Radoja Živkovića, Nikole Spasojevića, Milana Vujotića, Duška Roganovića, Radovana Mujovića, Radovana Pantovića i Nikše Perovića, pišu Vijesti.

Prema navodima optužnice ta kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i pored Crne Gore djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji. Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja.

Lazović je obuhvaćen i u još nekoliko predmeta SDT-a, a svi se odnose na organizovanu kriminalnu grupu “kavčani”.

Mustafa je hapšen više puta, a slovi za pripadnika barskog ogranka škaljarskog kriminalnog klana.

Početkom prošle godine na jednoj društvenoj mreži je, sakriven iza nika dolazi_lično_djavo_po_svoje nudio Specijalnom državnom tužilaštvu informacije o 11 ubistava, koja su, kako tvrdi, počinili pripadnici kriminalne organizacije kojoj pripada.

Takođe, tada je najavio da će saopštiti ko je izvršio, a ko platio ta ubistva.

Diktirali koga da okrivi za ubistva...

Policajac je Šariću poslao i prepisku sa WhatsApp-a, u kojoj neko ko piše poruke diktira koga Mustafa da okrivi za koje ubistvo:

“Pitaj ga ako dođete do toga za: Boba Tomaševića - Stefan Janković, Slavka Pekovića - ne zna, Željka Vukoslavčevića - Cufa (Stefan Janković), Labana ispred dvorane - Stefan Janković. Zijad pucao Labana. Srđa Vlahović - Janković Stefan, vozio ga Dejo Vuksanović, Šaranović - Janković Stefan i Zijad”, piše u tim porukama.

Lazović nakon toga dodaje: “Još za Klisića i za one nestale Sjekloću i Bulatovića”...

Srđan Vlahović ubijen je 9. aprila 2016. godine u Kotoru, dok je prodavao cigarete. Navodno, bio je blizak kavačkom kriminalnom klanu. Ni ta istraga nije mrdnula sa početne tačke, iako su u prvim danima nakon likvidacije policajci pronašli arsenal oružja i dvotočkaš korišćen u ubistvu.

Istrage ubistava Tomaševića, Labana i Vukoslavčevića takođe su bez pomaka. Policija i tužilaštvo nijesu te likvidacije dovodili u vezu sa ratom crnogorskih kriminalnih klanova, pišu VIjesti.

Sva trojica ubijena su u Baru - Tomašević, koji je živio u Novom Sadu, ubijen je 6. avgusta 2016. godine na parkingu udaljenom nepunih 100 metara od policijske stanice u centru tog lučkog grada.

Vukoslavčević je likvidiran u noći između 7. i 8. septembra 2016. godine u Baru, ispred ulaza zgrade u kojoj je stanovao. Napadač je u njegova leđa ispalio najmanje dva metka, a potom mu prišao, ispalio još najmanje tri u grudi Baranina i pobjegao motociklom na kom ga je najvjerovatnije čekao pomagač.

Murinjanin Ivan Laban ubijen je posljednjeg dana oktobra iste godine ispred Sportskog centra Topolica u Baru. Likvidiran je dok je vozilom “citroen C4” (PL AF 316) izlazio sa parkinga sportskog centra. On je bio sestrić Milovana Đukića, ubijenog u Podgorici u oktobru 2014. godine. U kriminalnim krugovima Đukić je bio poznat još iz vremena ratova na prostorima bivše Jugoslavije, kada je bio vrlo blizak sa Arkanom (bivši Arkanov “tigar”).

Danilovgrađanin Slobodan Šaranović ubijen je 10. marta 2017. godine u Budvi, ispred svog stana u Budvi. Ubice još nijesu otkrivene, prenosi portal Vijesti.

Jovan Klisić ubijen je 1. novembra 2019. godine u Baru, kada je ranjen i Velizar Gardašević. Za tu likvidaciju i pokušaj ubistva sudi se grupi Stefana M. Đukića