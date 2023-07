Predsjednik Jakov Milatović kazao je da su današnjim konstituisanjem novog saziva Skupštine ispunjeni uslovi za početak konsultacija o izboru mandatara za sastav nove vlade.

"Čestitam svim poslanicima. Konsultacije ću otpočeti u ponedjeljak, one će biti na Cetinju, u rezidenciji. Danas i sjutra stići će pozivi subjektima. Imam rok od 30 dana, mislim da ću to uraditi i prije. Mislim da ću kroz petnaestak dana obaviti konsultacije", rekao je Milatović novinarima nakon sjednice, navode Vijesti.

Na pitanje šta je razlog što još nema dogovora o novoj vladi, ukazao je da su se tek danas verifikovali mandati poslancima, odnosno da je to bio preduslov.

"Imamo formalne konsultacije, vremena je dovoljno da dođe do dogovora. Uvjeren sam da će se, kad budem davao mandat, nazrjeti način kako će izgledati nova vlada. Svoj dio posla ću odraditi, nadam se da će na svim stranama političkog spektra biti odgovornosti", rekao je Milatović.

Podsjetio je da nije davao izjave ko treba, a ko ne treba da bude u vladi.

"Važno je da ona bude stabilna, da se obezbijedi podršku za reforme u pravosuđu. Za to su potrebni glasovi 54, odnosno 49 poslanika. Logično je imati to u vidu u smislu formiranja vlade. Partije manje brojnih naroda trebalo bi da budu dio vlade", ističe on, prenose Vijesti.