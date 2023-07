,,Čujemo da neke stranke imaju dopune, a mislimo da to ne treba raditi, jer se tako kvari ideja. Neki bi željeli da kroz inovacije eliminišu ZBCG" rekao je on za TVCG.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera koalicije "Za budućnost Crne Gore", Andrija Mandić, saopštio je da čvrsto vjeruje da pregovori o formiranju nove vlade idu u dobrom pravcu. Za TVCG je istakao većina od 30. avgusta želi da konstituiše novu vladu, te da je pokazala spremnost i otvorila vrata manjinskim partijama da budu dio vlasti. Mandić je poručio i da bi bilo važno da do četvrtaka znaju ko čini parlamentarnu većinu.

Mandić je rekao da je ZBCG dobila ponudu, sa deset tačaka/principa, koje su prihvatili.

"Čujemo da neke stranke imaju dopune, a mislimo da to ne treba raditi, jer se tako kvari ideja. Neki bi željeli da kroz inovacije eliminištu ZBCG. Ko je imao najvše glasova predložio je principe, mi smo to prihvatili. Imamo principe da će se vlast dijeliti pošteno, na osnovu snage, odnosno povjerenja građana", rekao je on za TVCG.

Poručio je da se svaki eksperiment, a posebno oni u kojima se zaborabvi na volju građana, nije pokazao uspješnim.

"Kada su se vode demokratske zamutile, najbolje je da se vratimo izvorima, i ponašamo kao partije u demokratskim zemljama", rekao je Mandić.

Istakao je da ZBCG nije izlazila sa uslovima, te da je važno da do četvrtka znaju ko čini parlamentarnu većinu.

"Crna Gora ima potrebu da se vlada što prije izabere", zaključio je Mandić.