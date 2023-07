Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević mogao bi da završi godinu dana u zatvoru ako bude osuđen na osnovu krivične prijave koju je nikšićko tužilaštvo podnijelo protiv njega zbog povreda ugleda države.

Izvor: Printscreen

Koalicioni partneri Nove osudili Kovačevićevo “nepoštovanje državnih simbola”, njegova partija i on tvrde da je posrijedi politički progon i ujdurma jer je Srbin, kako navode Vijesti.

Koalicioni partneri Nove srpske demokratije, čiji je Kovačević funkcioner, juče su osudili njegovo nepoštovanje državnih simbola nakon što je snimljen kako pokazuje srednji prst tokom intoniranja himne, dok je profesorica socilogije na Univerzitetu Crne Gore Biljana Maslovarić ocijenila da je Kovačevićeva "nezrelost" koju uporno emituje potcjenjivačka prema javnosti.

S druge strane, njegova partija i on tvrde da je posrijedi politički progon i ujdurma ostataka bivše vlasti i dijela medija, te da je "sumnjiv" zbog položaja prstiju u jednom trenutku zato što je Srbin.

Najnoviji skandal, čiji je nikšićki predsjednik opštine akter, desio se prije dva dana prilikom obilježavanja 13 godina rada Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom u toj opštini. Na svečanosti, kojoj je prisustvovao i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, Kovačević je držao ispružen srednji prst ruke tokom intoniranje državne himne, kako saznaju Vijesti.

On je to prvobitno u izjavi "Vijestima" objasnio namještanjem kaiša na satu, ali ga je Osnovno tužilaštvo u Nikšiću neposredno nakon objavljivanja snimka pozvalo da da izjavu.

Iz Uprave policije juče je saopšteno da su nakon pregleda zapisa sa svečanosti obavijestili tužioca, koji se, kako su naveli, izjasnio da se u radnjama predsjednika opštine Nikšić "stiču elementi krivičnog djela povreda ugleda Crne Gore, te će protiv njega biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo".

Krivičnim zakonikom je uza to djelo predviđena novčana ili zatvorska kazna do godinu dana, kako saznaju Vijesti.

Kovačević je više puta uzburkao javnost kontroverznim izjavama i ponašanjima, a posljednja je bila u Skupštini Srbije "da je Srbija matica svih Srba u Crnoj Gori", kada je sa kolegama iz drugih crnogorskih opština raportirao o radu.On je 2019. prisustvovao otkrivanju spomenika četničkom vojvodi Draži Mihailoviću u Ravnogorskom parku u Bileći (BiH), kada je rekao da je odao poštovanje prema, kako su prenijeli mediji, jednoj ličnosti koja tek sada isplivava na našu istorijsku scenu u svom punom sjaju".

Opozicione stranke u više navrata su ga optuživale za istorijski revizionizam, negiranje genocida u Srebrenici...

Biljana Maslovarić kaže da se predsjednik nikšićke opštine ponaša kao da nije svjestan da obnaša važnu dužnost - predsjednik najveće opštine u državi.

"Takođe, vidi se da nema svijest da je on predsjednik svih građana i građanki, a ne samo onih koji su ga birali. Vidi se i da to ne skriva, čak naprotiv, ističe i loše se pravda, kada pokušava i da objasni ta svoja primitivna ponašanja na mjestima i u vremenu kada im nije mjesto", rekla je ona.

Sagovornica za "Vijesti" dodaje da je Kovačevićevo opravdanje, da se na neki način vrši diskriminacija nad njim, takođe argument kojim se zrela osoba ne služi. "Naime, da li je namještao kaiš na telefonu, ili kako je stajao na intoniranju himne, države u kojoj radi i stiče prihod, je potcjenjivačka prema crnogorskoj javnosti," navodi ona.

Koalicioni saveznici u lokalnoj vlasti, koju su glasali za Kovačevića, juče su osudili njegovo ponašanje.

"GP URA Nikšić oštro osuđuje svaki čin koji može čak i ukazati na nepoštovanje državnih simbola Crne Gore. Od javnih funkcionera, a pogotovo od nosilaca državnih i lokalnih vlasti koje funkcije obavljaju u interesu svih građanki i građana najmanje što se očekuje je da poštuju državne simbole naše države," saopštila je ta stranka.

Predsjednik odbora u Nikšiću Dušan Golović rekao je "Vijestima" da podržava stav partije: "Marka Kovačevića lično poznajem, a u saradnji sa njim na lokalnom nivou nikad nisam osjetio bilo kakav nacionalni ili drugi naboj, već smo imali većinom podršku za naše inicijative i projekte, isto je važilo većinski i sa naše strane".

"Što se tiče poštovanja državnih simbola, nažalost nije prvi put da se dešavaju stvari koje upućuju na dvosmislene poteze predsjednika opštine i ja stvarno ne bih komentarisao svaki put posebno kada se desi nešto ovako, to neka utvrde nadležni organi. Naš stav o nepoštovanju državnih simbola je vrlo jasan i ukoliko nadležni organi utvrde da je bilo ko na bilo koji način ponižavao državu Crnu Goru i njene institucije, pa bio to i predsjednik opštine, mi ćemo reagovati u skladu sa tom odlukom," rekao je on.

Iz Demokratske Crne Gore je saopšteno da je njihov stav o poštovanju državnih simbola "kristalno jasan" i da osuđuju svaki vid primitivnog ili bilo kog drugog izlaganja poruzi. "Čuli smo javno iznesen stav predsjednika Opštine i želimo da vjerujemo da su ti navodi tačni, ali, ukoliko je suprotno, zaslužuje svaku osudu i dovodi u pitanje integritet nosioca javne funkcije," poručili su oni.

I većina drugih partija osudila je Kovačevićevo pokazivanje srednjeg prsta. Zbog takvog odnosa nikšićki odbor DPS-a najavio je da će pokrenuti proceduru za njegovu smjenu.

"Ovo je najprizemniji gest koji se desio u našoj zemlji, inače u protekle tri godine bogatoj po besramnim, necivilizacijskim i prostačkim potezima i odnosu prema simbolima i samoj državi, u kojoj ovi i ovakvi mučenici obnašaju značajne funkcije i primaju pozamašne apanaže, dotacije, kartice koje se daju za kockanje, itd...," navode iz DPS-a.

Oni, kako navode, čekaju odgovor ili izgovor Demokrata i Ure, na ovaj, tvrde, sraman potez.

"Očekujemo da se 'prave mrtvi' i da se služe demagoškim floskulama, te da neće imati hrabrosti da smijene čovjeka koji je odavno unizio funkciju koje nije ni bio dostojan", poručili su.

Kovačević: Sumnjiv sam jer sam Srbin, Đukanovića niko ne zove

Marko Kovačević juče je izjavio da je tužilaštvo “u sprezi sa antisrpskim i promafijaškim medijskim lobijem”.

On je “Vijestima” kazao da bivši predsjednik Crne Gore i nekadašnji lider DPS-a Milo Đukanović još nije dao nikakvu izjavu o navodima koji se o njemu pojavljuju u Skaj prepiskama.

“A ja sam zbog nekog položaja dijela tijela u nekom trenutku momentalno procesuiran i osumnjičen. Ovakve vrste postupanja dijela tužilaštva i medija mogu samo da uporedim sa režimima u nacističkoj Njemačkoj i NDH sa tom razlikom što još uvijek nemaju u sistemu predviđenu dozvolu za ubijanje Srba. Jer je sasvim jasno da sam sumnjiv po ovom pitanju samo po osnovu toga što sam Srbin i što se zna kakav stav imam o stihovima ratnog zločinca i deklarisanog fašiste Sekule Drljevića koji se nalaze u himni Crne Gore. Da je bilo ko drugi u pitanju, niko ovo ne bi problematizovao, ni mediji, ni tužilaštvo”, istakao je Kovačević.

On je dodao da je “jasno da je ovaj događaj iskorišćen da se skrene pažnja sa mnogo većih zlodjela i položaja ruku koje su stavljale ljudima na glavu najlonske kese, slikavale raznorazna mučenja i kuckale poruke u kojima kažu kako će se nekim ljudima sušiti džigerice na Njegušima”.

Iz Nove su juče ocijenili da je “sramotna odluka tužilaštva” za predsjednika Opštine Nikšić “bazirana na tragikomičnoj analizi položaja njegovih prstiju što su ‘uvrijedili državu’ je još jedan dokaz posrnulog sistema prošle vlasti koji preživljava u pravosuđu”.

Tvrde da “progon” gradonačelnika Nikšića pokazuje “da ti pripadnici bivšeg režima iz tužilaštva nastavljaju cirkus koji je započeo Milivoje Katnić i ne smiju da se bave ključnim igračima mafijaškog DPS sistema”.

“Neprimjeren gest” i na slavi Trebinja

Na društvenim mrežama pojavilo se više fotografija, na kojima Marko Kovačević ima sličan položaj ruku, a njegovi prijatelji tvrde da uvijek ima slilčne “tikove”, kako sazanju Vijesti.