On je u intervjuu “Vijestima” rekao da će konačne odluke o postizbornim koalicijama donositi najviši partijski organi kada za to dođe vrijeme. Pokret Evropa sad (PES) je, kako kaže, dobio podršku da počne pregovore.

“Naše je da im vjerujemo, ali i da ukažemo na greške ukoliko ih bude i prekinemo saradnju ukoliko neko krene da radi sa DPS-om”, poručio je.

Za aferu “Do Kvon”, kako kaže, saznali su iz medija i druga neposredna saznanja i informacije nijesu imali.

Očekujete li da ćete biti dio nove vlade?

Da. Naša iskrena želja je da završimo započeti posao, ali i da počnemo da realizujemo konkretne programske projekte koje smo ponudili građanima na izborima i za koje su nam dali povjerenje na čemu im se veoma zahvaljujemo. Isto tako zahvaljujemo se i Evropi sad na stavu da Demokrate vide kao priroritetne partnere. Ovi izbori su bili za nas veliki izazov, veliki test povjerenja koji smo uspješno položili i ne skrivamo zadovoljstvo ni rezultatom ni ponudom da smo ključni partner u novoj vladi.

Iskreno vjerujemo da je došao momenat promjena koje smo svi tako dugo iščekivali i za sve ove godine naša stranka okupila je stručne, pametne i poštene ljude kojima je bilo dosta podjela, polarizacije i mafijaške države. Sada, poslije osam godina našeg rada i postojanja na političkoj sceni, treba da dođu na red naši projekti, naše ideje i reforme u koje vjerujemo. U kratkom periodu koliko smo bili na vlasti pokazali smo stručnost, spremnost na dijalog, fokusiranost na reforme, a ne na lične interese i privilegije, prenose Vijesti.

Kakva je vaša saradnja sa Pokretom Evropa sad?

Sa Evropom sad imamo jako dobru saradnju na lokalu, u svim većim i manjim gradovima Crne Gore od Podgorice, Danilovgrada, preko Žabljaka do Pljevalja... Naša znanja se nadopunjuju i prethodni period nisu obilježili konflikti, čak naprotiv, obilježila je jedna ogromna želja da uradimo sve što možemo za našu zemlju. Znate, mi smo ne samo generacijski bliski, nego smo bliski i programski, što su i glasači vidjeli na izborima, mi imamo istu mapu programskog puta koju ciljamo.

Zato je nama ovaj rezultat toliko važan i mi moramo nastaviti borbu protiv mafije, insistiraćemo na tome u koaliciji jer smo upravo na tome gradili naš integritet kod birača koji i te kako žele reforme, bolje plate i penzije, ali su svjesni i jasno su nam poručili da borba protiv korupcije i sređivanje države mora biti naš prioritet.

Lider PES-a rekao je da neće praviti vlast sa Građanskim pokretom URA, vašim koalicionim partnerom. Da li ćete o vladi pregovarati bez GP URA? Da li je to u suprotnosti sa sporazumom sa GP URA, u kome piše da ćete o budućnoj vlasti zajedno pregovarati?

Želimo jasno da kažemo da se mi kao i sa Evropom sad, isto tako generacijski i programski razumijemo i sa URA. Zato smo zaključili koalicioni sporazum i išli zajedno na izbore. Ima naravno onih od prvog dana koji kažu da nam to nije trebalo, da je URA infrastrukturno slabija stranka od nas, ali na to nikada tako nismo gledali, naše strategije su usmjerene na naše vrijednosti, a ne na naše snage, prenosi portal Vijesti.

Ne borimo se za procente, borimo se za ovu državu i sve njene građane. Dritan (Abazović) je puno doprinio političkim promjenama u Crnoj Gori i još više je doprinio odlučnoj borbi protiv mafije. Imali smo sjajnu kampanju, punu dobre energije, puno pohvala i direktne podrške evropskih stranaka za naš program. Bilo je i disonantnih poruka u kampanji. Posljednje nedjelje poruke iz kampanje su se ponovile. Evropa sad kao neko ko je dobio najviše glasova na ovim izborima ne želi u postizbornu koaliciju sa GP URA.

Možemo da kažemo šta bismo mi željeli, a želimo što veću podršku u parlamentu, ali dozvolićete da ostanemo neutralni, kroz to dajemo prostor da se dva subjekta lakše izražavaju bez stvaranja atmosfere nagađanja, jer mi, Demokrate, smo za aferu saznali iz medija i druga neposredna saznanja i informacije nijesmo imali. I sami smo bili žrtve afera i zato smo dodatno osjetljivi na njih. Jako pošteno je i od GP URA da svojim stavovima ne opterećuju koaliciju, to pokazuje visok stepen političke zrelosti i odgovornosti.

Podsjećam da je gospodin Adžić (Filip), potpredsjednik GP URA kazao da Demokrate i URA mogu odvojeno pregovarati, ali da je najvažnije da će obje stranke biti na braniku nacionalnih interesa Crne Gore. Da Demokrate i URA brinu o državi, u to niko ne sumnja. Naravno, pregovori o formiranju vlade su kompleksan proces, koji zahtijeva pažljivo usklađivanje stavova i interesa svih političkih aktera, pišu Vijesti.

Odlučujući faktor u tim pregovorima trebao bi da bude zajednički interes i dobrobit Crne Gore. Kroz dijalog, dijeljenje ideja i pronalaženje kompromisa, nadamo se da ćemo uspjeti formirati stabilnu i inkluzivnu vladu koja će služiti svim građanima Crne Gore. U svakom slučaju, konačne odluke o postizbornim koalicijama će donositi najviši partijski organi kada za to dođe vrijeme.

Koji će biti vaši uslovi za ulazak u vladu? Koja mjesta ćete tražiti?

Nikoga ne uslovljavamo, ne borimo se za fotelje, a ako već govorite o uslovima, naš uslov je saradnja i poštovanje naših razlika, ali i duboko posmatranje stranaka i programa i analiza ko je u čemu najbolji i gdje bi ko mogao najviše da doprinese. Jako dobro razumijemo državu, rad institucija, poštujemo sve svoje sagovornike, ali prije svega insistiramo na politici u kojoj se gradi konsenzus i odbacujemo politiku podjela i uslovaljavanja. Nismo za teške riječi i krajnje kategorije. Imamo iskustvo i znamo da takav način razmišljanja direktno ograničava političko djelovanje.

Fokusirali smo se na borbu protiv mafije, za pravnu državu, za vraćanje državi i građanima onoga što im pripadada, za sistemsko iskorjenjivanje korupcije u svim insititucijama i, što je još važnije, procesuiranje onih koji su takvim djelovanjem nanijeli štetu građanima i zbog kojih građani žive siromašno i loše, zbog kojih ljudi odlaze iz ove zemlje. Isto tako mi smo se u kampanji fokusirali na radnike, puno im dugujemo. Položaj radnika u našoj zemlji je katastrofalan. Rade na crno, nisu prihvaćeni, nemaju nikakav status, siromašni su i nema institucije kojoj mogu da se obrate da ih zaštiti. Sa druge strane, profit raste i stvaraju se ogromne razlike među našim građanima, to na dugi rok opet dovodi do sukoba i polarizacije. Zato na tome treba da radimo da se to ne dogodi.

Jaka socijalna politika nam je veoma važna i iskreno ćemo se zalagati da država pomogne svima koji su marginalizovani, koji su na rubu egzistencije i da se ti građani podignu i počnu dostojanstveno da žive. Manjine ostaju naš fokus, ali mi manjinsku politiku vidimo kao inkluzivnost, veoma nam je važno da manjine dobiju bolju obrazovnu i kulturnu politiku, da Crna Gora postane mjesto svih njenih građana, da se niko ne osjeća isključeno.

Vjerujete li da će nova vlada biti stabilna? Smatrate li da u vladi treba da bude i koalicija Za budućnost Crne Gore?

Nova Vlada mora imati stabilnost i ozbiljan konsenzus u parlamentu ako želimo da uđemo u EU. Nama su jasno predočeni zadaci iz poglavlja 23 i 24 i oni se odnose na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, dakle, za sistemsko uređivanje tužilaštva i sudstva, prije svega. Za to je potrebna politička volja i što je još važnije politička stabilnost, a ona se iskazuje u parlamentu, prenose Vijesti.

No, isto tako je važno da podrška dolazi iz stranaka koje imaju isti vrednosni sistem, da model koji predloži Evropa sad bude održiv i realan. Oni su dobili podršku da otpočnu pregovore, naše je da im vjerujemo, ali i da ukažemo na greške ukoliko ih bude i prekinemo saradnju ukolko neko krene da radi sa DPS-om. Politika je zanimljivo polje djelovanja i lijepo je imati moćnu većinu za reforme, ali je još važnije imati jasan pravac unutrašnjeg i spoljnopolitičkog djelovanja, mislim na pomirenje među nacijama i vjerama, evropski, evroatlantski i prozapadni kurs, jer u tome leži stabilnost i budućnost naše zemlje. Oni su već u prvoj nedjelji poslije izbora rekli da žele da se novi parlament konstituiše čim prije, mi isto to želimo. Isto tako su postavili neki okvir u kome nas vide kao partnera, isto tako i mi sebe vidimo jer kao što sam već rekao naša saradnja na lokalnom nivou se zaista pokazala kao dobra.

Da zaključim, sa DPS-om nema borbe protiv mafije, to je jasno kao dan, a ostali, koji nijesu učestvovali u pohari Crne Gore, kandidati su ako ih sretnemo na evropskom, evroatlantskom, prozapadnom putu i putu pomirenja među vjerama i nacijama.

Koliko je realna opcija da PES formira vlast uz manjinsku podršku DPS-a, kao što se spekuliše?

Naš politički prostor je kontaminiran spekulacijama. Volio bih da vjerujemo jedni drugima. Ukoliko je Spajić rekao i više puta ponovio da sa DPS-om nema koalicije, zašto bi bilo drugačije?!

Postoji želja među ljudima da se ispravi nepravda prema Bečiću

Da li ćete tražiti mjesto predsjednika Skupštine za lidera partije Aleksu Bečića?

Parlament je najvažnija institucija političkog sitema, mjesto na kome se zaista može raditi u praksi na uspostavljanju saradnje i kod ljudi koji ne misle kao vi i to je baš zato mjesto velikog izazova kako politički, tako i karakterno. Aleksa Bečić je imao priliku da pokaže kako vidi rad parlamenta, puno konkretnih promjena je uspio da sprovede u kratkom vremenu, doživjeli smo pravi procvat demokratije i modernizaciju te institucije. Nepravedno je smijenjen i ponio se i u tom trenutku časno i dostojanstveno.

Koliko osjećamo atmosferu i istraživanja javnog mnjenja koja su svima dostupna, građani baš žele da on nastavi započeti posao sa najviših državnih funkcija. To su bile glavne reakcije i tokom kampanje na terenu, tako da mislim da i drugi politički lideri znaju da postoji želja među ljudima da se nepravda koja je nanijeta Aleksi u 44. Vladi i Skupštini ispravi, sa pozicije predsjednika vlade ili sa pozicije predsjednika parlamenta, ali ponavljamo, ne insistiramo ni na jednoj funkciji. Insistiramo na pomirenju i saradnji, poštovanju naših razlika. To su faktori koji nam daju stabilnost i mir.

Ukoliko želimo da se razvijamo i ubrazano da pristupimo EU, to je uslov, da imamo mir, demokratiju i stabilnost. Rezultat izbora nikome nije dao toliku prednost da može sam. Niti bilo ko može da bira sam. Aleksa je lider Demokrata i zaista znam da je i častan i principijelan. A časni i principijelni ljudi državu nikada ne stavljaju na drugo mjesto, pogotovu ne ispred funkcija i pozicija, pišu portal Vijesti.

