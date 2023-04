Bojović je najavio da će okrugli stolovi o Nacrtu biti organizovani nakon prvomajskih praznika. Rekao je da će, kad bude napravljen završni predlog zakona, dokument biti poslat Evropskoj komisiji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupštinski Odbor za antikorupciju utvrdio je danas jednoglasno Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju korupcije.

Predstavnik Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Lazar Grdinić ocijenio je da je Nacrtom zauzet konkretan i dobar kurs kad su u pitanju promjene tog strateškog propisa. Ta NVO bilo je dio radne grupe za izradu nacrta zakona.

Na sjednici nije bilo poslanika opozicije, koji ne učestvuju u radu parlamenta otkad ga je odlazeći šef države Milo Đukanović raspustio.

Predsjednik Odbora, poslanik Demokratskog fronta Dragan Bojović, rekao je da su na sjednicu bili pozvani i predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), ali ni oni nisu došli, niti su učestvovali u radu radne grupe za izradu nacrta, prenose Vijesti.

“Ali, poziv ostaje otvoren, biće javna rasprava. Nadamo se da će se u ovaj proces uključiti sve zainteresovane strane”, saopštio je Bojović.

On je najavio da će okrugli stolovi o Nacrtu biti organizovani nakon prvomajskih praznika. Rekao je da će, kad bude napravljen završni predlog zakona, dokument biti poslat Evropskoj komisiji.

Grdinić je kazao da je nacrtom zauzet konkretan i dobar kurs kad su u pitanju izmjene ovog, kako je rekao, strateškog zakona, ali da treba sačekati mišljenje Evropske komisije (EK), „jer je to jedna od najvažnijih adresa kad je u pitanju ovaj zakon“.

„Javnost mora biti strpljiva po pitanju ovog zakona. Žao nam je što nismo imali saradnju s ASK-om, koji je morao biti dio ovog procesa. Činjenica je da se izmjenama uvode razne nove kategorije podataka koje će funkcioneri prijavljivati, ali ne samo što će to činiti, nego će ASK morati i da ih objavi. Biće u interesu funkcionera da budu transparentniji. Dobro je što su proširene definicije imovine, poklona, javnog funkcionera, i time se sužava prostor za manipulacije. Javni funkcioneri od sad će morati da prijavljuju imovinu za sve članove porodice, bez obzira da li žive s njima. Još jedna od dobrih izmjena je davanje nadležnosti Savjetu ASK-a da može odlučivati u drugom stepenu i pobijati odluke direktora Agencije, koje su do sada bile konačne“, istakao je.

Grdinić je kazao da je jedna od konkretnijih izmjena uvođenje kategorije životnog stila.

„Uvođenje ove kategorije i davanje nadležnosti ASK-u da ispituje životni stil omogućiće bolji rad Agencije. Ona je u posljednje tri godine pokrenula samo nekoliko postupaka kad je u pitanju životni stil, a samo jedan je završio kod tužilaštva“, dodao je, kako prenose Vijesti.

Grdinić je naveo da neki predlozi MANS-a nisu uvršteni u nacrt, ali da će ta NVO na javnoj raspravi insistirati na njima.

„Ali javnost mora biti svjesna da će se na kraju sve svesti na političku volju...“, dodao je.

Druga predstavnica NVO u radnoj grupi za izmjene zakona, Ana Đurnić iz Instituta alternativa, kazala je da su se trudili da odole da nacrtom ne propisuju stvari koje ja ASK mogao da radi, ali nije htio.

Ona je navela da bi trebalo razmišljati da se ASK-u ukine budžetsko ograničenje od 0,2 odsto, „jer sumu koju dobijaju po zakonu godišnje nikad ne potroše“.

Bojović je odgovorio da je bilo primjedbi na takav predlog, i da oni koji se protive tome tvrde da bi se time narušila finansijska samostalnost ASK-a.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica ocijenio je da bez izmjena antikorupcijskog zakona nema djelotvorne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Imali smo nasljeđe nepotpunih propisa, kroz koje su se provlačile mnoge koruptivne prakse... Važna norma nacrta je da nije dozvoljeno ugovaranje otpremnine za slučaj prestanka javne funkcije predsjednika i člana organa upravljanja privrednog društva u državnom vlasništvu. Danas ovim želimo da blokiramo praksu da više to niko nikad ne bi radio. Zalažem se da se propiše povratno dejstvo ove norme radi zaštite javnog interesa“, podvukao je.

Poslanik DF-a Jovan Vučurović rekao je da je ASK je bio „samo jedan dio hobotnice koja je, uz tužilaštvo, sudstvo, policiju i tajnu policiju, služila bivšem režimu da se bavi kriminalom“. Zato je, prema njegovim riječima, veoma važno da takvi ljudi više ne budu na čelu ASK-a.

„Potpuno je nevjerovatno da se (direktorica ASK-a Jelena) Perović, (predsjednik Savjeta ASK-a Momčilo) Radulović ili neko iz Savjeta nije pojavio danas ovdje, a na nekim okruglim stolivima su podijelili kritike“, rekao je.

Vučurović je rekao da bi ASK možda trebalo da se bavi i „segmetnom nekih drugih kategorija društva, posebno dijela NVO koji se bavi političkim analizama i koji ima svoje favorite“.

„Neki se ne bave svojim poslom, nego političkom analizom. Kao što su političari i stranke na tapetu, mislim da bi bilo dobro i da nevladin sektor nekad bude na tapetu kad je riječ o dobijanju finansija, kako ih troše... Bilo bi korektno da znamo kako svi troše novac u Crnoj Gori. Ako se to traži od javnih funkcionera, a mi to podržavamo, tako bi bilo dobro da vidimo kako i ostali segmenti društva troše sredstva za rad“, poručio je.

Poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragan Ivanović ocijenio je da je regulisanje nadležnosti Savjeta izuzetno značajno, prenose Vijesti.