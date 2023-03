U toku je duel predsjedničkih kandidata Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i Pokreta “Evropa sad” Jakova Milatovića.

Izvor: CDT

"Vjerujem da ću pobijediti 2. aprila, i da ću nastaviti da vodim Crnu Goru u smjeru kako sam radio u prethodnom vremenu", rekao je Đukanović. "Znate da treba da istrčite posljednji politički krug, i ja ću zajedno sa svim građanima Crne Gore koji gledaju u budućnost postati po prvi put predsjednik svih građana Crne Gore", rekao je Milatović

Tok debate:

Đukanović je rekao da ga za novi mandat na čelu države preporučuje odgovoran odnos prema državnim interesima Crne Gore.

"Onaj ko se pridržava Ustava i zakona taj nikako ne može pogriješiti kada je u pitanju odnos prema svim građanima Crne Gore. Nekoliko je markantnih primjera koji pokazuju kako sam to radio u prethodnom periodu. Kada smo 1994. godine uspostavili ekonomsku samoodrživost Crne Gore, pa kasnije uveli marku euro, to smo uradili u interesu građana Crne Gore. Kada smo primili 120.000 izbjeglica, sa njima podijelili šta smo imali, tada smo pokazali solidarnost i dokazali snagu države i društva. Kada smo obnovili nezavisnost, stvorili smo svakom građanima uslove da se izjasni o tom pitanju a kasnije ravnopravne uslove života u nezavisnoj državi Crnoj Gori. Kada smo ušli u NATO učinili smo to na korist svih građana Crne Gore, garantujući im veći stepen sigurnosti i bezbjednosti. Kada smo gradili auto-put to je rađeno da se bi se svakom građaninu Crne Gore osigurali boljiu uslovi za putovanje", rekao je Đukanović, prenosi portal RTCG.

On je naglasio da su pokrenuli proces učlanjenja države u EU, ali prethodne dvije godine su nas osujetile na tom planu, zahvaljujući neadekvatnoj upravi. Kako je rekao, politiku vidi kao djelatnost u korist svih građana.

"Crna Gora je postala 192. članica UN, NATO i vjerujem naredna članica EU. Vjerujem da Crna Gora mora ostati građanska država, mora pripadati svakom građaninu, mora ostati miultientičko društvo i to je najbolji odgovor velikodržavnim projektima koji su se probudili. Vjerujem da ću pobijediti 2. aprila, i da ću nastaviti da vodim Crnu Goru u smjeru kako sam radio u prethodnom vremenu", rekao je Đukanović.

Milatović je rekao da i Đukanović i on dobro znaju da kandidat DPS-a neće pobijediti na izborima 2. aprila.

"Znate da treba da istrčite posljednji politički krug, i ja ću zajedno sa svim građanima Crne Gore koji gledaju u budućnost postati po prvi put predsjednik svih građana Crne Gore. Samo da radim ono što vi nijeste radili pa je dosta u smislu toga da čovjek treba da bude predsjednik svih građana. Sjećate se da 2020. godine, kada je došlo do promjene režima u Crnoj Gori, kakvo je bilo stanje u našoj ekonomiji. Stanje u našoj ekonomiji, gospodine Đukanoviću, bilo je dramatično. Životni standard bio je nevjerovatno mali, svaki četvrti građanin živio je na rubu siromaštva, ekonomija je samo u 2020. godini izgubila skoro 800 miliona eura zbog vaše pogubne ekonomske politike. Nezaposlenost je bila skoro 20 procenata. Ono što sam, u smislu inkluzivnosti uradio sa svojim kolegom Spajićem, kao članovi Vlade pokrenuli smo oporavak. U 2021. godini smo imali istorijski ekonomski rast u Evropi. Na taj način sam pokazao kako se u Crnoj Gori upravlja ekonomijom u korist javnog interesa", rekao je Milatović, prenosi portal RTCG.

On je rekao da su po prvi put nakon 20 godina građanima Crne Gore vratili dostojanstvo programom Evropa sad.

"Ono što ste vi ostavili, 150 eura minimalne penzije i 220 eura minimalne plate, uspjeli smo da u nevjerovatno teškim ekonomskim i političkim uslovima, povećamo. I to za koliko, da minimalnu zaradu povećamo na 450 eura, da minimalnu penziju povećamo na 250 eura, da sve zarade u zemlji povećamo, tako da sa onih 500 eura prosječne zarade koju ste vi držali u prethodnih 15 godina u Crnoj Gori, ona bude povećana na 750 eura. Vratili smo i dostojanstvo svoj djeci tako što smo vratili dječiji dodatak, koji ste vi ukinuli, pogubnim ekonomskim politikama", rekao je Milatović, kako prenose Vijesti.

Podsjetio je i na vraćanje naknada majkama, kao i besplatne udžbenike, jer, kako kaže, "vi ste to ukinuli jer vam smeta znanje, pošto znanja i nemate".

"Vodiću inkluzivnu politiku i biću predsjednik svih građana Crne Gore", podvukao je Milatović.

Đukanović je rekao da "je vaša ocjena da nemam znanja stvar vašeg nevaspavitanja".

"O mom znanju ćemo razgovarati na bazi rezultata. Ali o vašim ocjenama, sasvim neutemeljenim i etiketirajućim, ne možemo razgovarati jer je u pitanju elementarno kućno nevaspitanje. Raduje me vaš optimizam, potpuno nerealan i neutemeljen, u vezi sa vašom pobjedom na izborima, jer mi to otvara dodatno prostor u ono u šta sam sasvim siguran - u čistu pobjedu na izborima u nedjelju. Kazali ste da ćete vi uraditi mnogo toga što ja nijesam uradio. Vi ste za ove dvije i po godine već uradili ono što nijesam i nikada ne bih uradio. Vi ste kao čovjek koji predstavlja parlamentarnu većinu od 30. avgusta 2020. godine, koju je najtačnije opisati kao kleronacionalnističku parlamentarnu većinu, pokušali da Crnu Goru sunovratite sa evropskog puta, da je vratite unatrag. Vi se lažno predstavljate kao kandidat budućnosti, a ustvari pokušavate da Crnu Goru da vratite u srednjevjekovno doba, mrak i prošlost", tvrdi Đukanović.

Kako navodi, o ekonomskim rezultatima vlasti nakon izbora 2020. godine najbolje svjedoči to što Crna Gora danas ima razoren zdravstveni sistem i uništen obrazovni sistem, prenose Vijesti.

"Vi ste rastjerali investitore, vi te ugasili biznise. U vaše vrijeme je povećana nezaposlenost, a vaša priča o sprženoj zemlji u periodu prije vašeg dolaska na vlast govori o vašoj nadobudnosti i odmjerenosti. Da je Crna Gora sve ove vjekove čekala samo vaš dolazak, da pucnete prstima i da kažete 'Evropa sad' i to se ovdje događa. Vi previđate da je od 2006. do 2020. godine prosječna plata porasla za 100 odsto. Bilo je 11 milijardi eura investicija", kaže Đukanović.

Kako je rekao Milatović, "drago mi je što je jedan slabašan student ekonomije za prethodnih 30 i više godina naučio ponešto o ekonomiji".

"Svaka čast gospodine Đukanoviću, ali vi ste najbolje o ekonomiji učili uvećavajući vaše biznise i vašu privatnu imovinu. Ali nemojte da podsjećam, gospodine Đukanoviću, koliko je iznosila prosječna plata 1989. godine, kada ste vi došli na vlast. Počnete od 1994. godine pa do 2005. godine, ali počnite od 1989. godine pa do danas. Te 1989. godine plata je iznosila 80 odsto prosjeka u EU, a znate li koliko je iznosila 2020. godine, kada je vaša vlada pala - 46 odsto. Vi ste za 35 godina vašeg slabašnog upravljanja ekonomijom uspjeli da umanjite životni standard građana Crne Gore. Nemojte vi meni da pričate o ekonomiji. I nemojte, molim Vas, da nas stalno vraćate u devedesete godine. Ja znam da ste vi čovjek devedesetih, zato i ne umijete da pričate o budućnosti. Stalno vraćate teme iz devedesetih, a znate šta ste radili tada - tada ste sa svojim savjetnikom tjerali Bošnjake iz Bukovice, pa ste diskriminisali naše stare liberale, pa ste se okrenuli na naše Albance u akciji "Orlov let" pa ste udarili na Srbe. Nikada, gospodine Đukanoviću, nijeste bili predsjednik svih građana Crne Gore", ocijenio je Milatović.

On je kazao da je u vrijeme kada je Đukanović počinjao na mjestu premijera Crna Gora imala ozbiljne kompanije i hotele.

"Poslije 35 godina vašeg upravljanja ekonomijom, ovih fabrika i hotela više nema. Nije Jakov Milatović upravljao za to vrijeme Crnom Gorom, nego znate ko, Milo Đukanović i njegova vlada", kazao je Milatović.

Đukanović je uzvratio da "vi mene vežete za devedesete godine, a ja vas vežem za mrak srednjeg vijeka".

"Vi ste kazali da ste ušli u politiku na talasu veličanstvenih litija, koje su imale za cilj da zapravo Crnu Goru vrate u srednji vijek, da je učine teokratskom državom, zavisnom od jedne vjerske zajednice. Drugo, kazao sam već da ozbiljno sumnjam ko ste vi. Jako mi je teško da uhvatim vaš pravi identitet. Imate problem sa očito lažnim predstavljanjem. Sada se pitam jeste li vi uopšte vidjeli Oksford, jer da ste vidjeli Okford ne biste me pitali to što me sada pitate", konstatovao je Đukanović.

On je rekao da je raspadom SFRJ pao dotadašnji model ekonomije, da su firme izašle na tržište i da mnoge nijesu izdržale probu vremena. Kazao je da premijer treba da doprinese stvaranju poslovnog ambijenta a ne da otvara i zatvara firme.

"To što govorite o Bukovici je neistina, ljudi su bježali prema Rožajama, pod zaštitu države Crne Gore", rekao je Đukanović.

Milatović je rekao da je stanje sada takvo da DPS više nikada neće kontrolisati skoro 50 odsto crnogorskog parlamenta.

"Zalažem se za vanredne izbore, za novi saziv parlamenta koji će izroditi novu, političku vladu koja će približiti zemlju EU", kazao je Milatović.

On je naveo da su reforme u pravosuđu potrebne "jer ga simbolizuju Vesna Medenica i Blažo Jovanić".

"Vi ste, gospodine Đukanović, bili na čelu zarobljene države, države organizovanog kriminala, suštinski bile zarobljene od organizovanog kriminala. Nema saradnje sa ovakvim DPS-om, jer on suštinski predstavlja sve ono što želimo da pošaljemo u prošlost. Ja ću vas, gospodine Đukanoviću, da pošaljem u političku prošlost u nedjelju, to znamo i vi i ja, to je matematika, a na kraju, to su i godine. Okrenućemo novu stranicu demokratskog i ekonomskog razvoja Crne Gore", rekao je Milatović.

Đukanović je naveo da očekuje pobjedu na parlamentarnim izborima, i da će to potvrditi snagu saveza koji je ranije bila vladajuća, prenose Vijesti.

"Što se tiče buduće saradnje, naša ruka je ispružena za sve koji se zalažu za vrijednosti građanske Crne Gore. Od Evrope sad zavisi kako će na taj poziv odgovoriti", rekao je Đukanović.

On je naveo da se Milatović lažno želi predstaviti kao čovjek budućnosti, dok u stvari radi sve da Crnu Goru vrati natrag. On je naveo da je najveći uspjeh sadašnje i prethodne vlade to što pregovori sa EU nijesu suspendovani, što dovoljno govori.

"I kada je sam u pitanju, Milatović ima problem sa sobom, jer je njegov otac glasao za zajedničku državu a on za državnu nezavisnost, valjda da bi se dopao jednom dijelu javnosti. Zato se postavlja pitanje koga je ombanuo gospodin Milatović, a ja mislim da imamo problem sa čovjekom koji je poučen primjerom lažnog cara Šćepana Malog. Ja mislim da većina građana Crne Gore nijesu lakovjerni, a ja sigurno nijesam", naveo je Đukanović.

Odgovorio je Milatović:

"Gospodine Đukanoviću, ja sam Jakov Milatović, rođen sam 1986. godine u Podgorici, završio sam Osnovnu školu i gimnaziju, kao đak generacije, Ekonomski fakultet sa prosječnom ocjenom deset, kao student generacije. Bio stipendista američke vlade, njemačke vlade, italijanske vlade, završio magistarske studije na Oksfordu kao stipendista britanske vlade. Govorim tri evropska jezika, a koliko vi govorite evropskih jezika? Nemojte da branite Crnu Goru od mene. Vi ste posljednji evropski diktator, i vi to dobro znate. Lukašenko je u Bjelorusiji, pet godina posle vas, preuzeo vlast. A vi već 34 godine mijenjate svjetove. Prvo ste na početku bili dio Miloševićevog i Šešljevog svijeta. Vama je Šešelj bio na inaugutraciji na Cetinju, meni nikada neće biti. Pa ste bili dio Tuđmanovog i Alijinog svijeta, razbijali ste onu najljepšu zemlju. Pa ste postali dio Tačijevog i Haradinajevog svijeta, kako vam je odgovaralo. Da ne pričamo o dijelu ruskog svijeta, kada ste 2005. i 2006. godine najveće privredne gigante dali u ruke Rusima ali ste cijelo vrijeme gradili samo svoj svijet, uvećavajući vaš i imetak vaše porodice", kazao je Milatović.