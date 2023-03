Pred Ustavnim sudom 27 žalbi na izborni proces.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud će ove sedmice odlučivati o izbornim sporovima, među kojima su i oni zbog kojih još nijesu proglašeni rezultati lokalnih izbora u Podgorici, Plavu i Pljevljima.

Pred Ustavnim sudom je, prema zvaničnim informacijama “Vijesti” iz te institucije, 27 žalbi na izborni proces.

Iz Ustavnog suda su za “Vijesti” kazali da će javnost biti blagovremeno obaviještena o odlukama tog suda, koji je odblokiran krajem februara izborom troje nedostajućih sudija.

Podsjetili su da u skladu sa Zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom tog suda, razmatraju predmete prema redosljedu njihovog prijema.

”Izuzetno, Ustavni sud može prioritetno razmatrati predmete u slučajevima propisanim članom 53 Poslovnika, tek nakon što sudije na sjednici donesu odluku da određeni predmet ima prioritet u radu. Na narednim plenarnim sjednicama Ustavni sud će prioritetno odlučivati o izbornim sporovima, a o svim narednim prioritetima u radu, Ustavni sud odlučuje na sjednici”, rekli su iz Ustavnog suda odgovarajući na pitanje da li će im među prioritetima biti izmjene Zakona o predsjedniku.

Skupština je 28. februara izabrala zamjenicu ombudsmana Snežanu Armenko, bivšu zaštitnicu imovinsko pravnih interesa države Draganu Đuranović i sutkinju Osnovnog suda u Kotoru Momirku Tešić za sudije Ustavnog suda, na mandat od 12 godina. Time je ta institucija odblokirana jer od septembra nije imala kvorum za rad, nakon odlaska u penziju nekoliko sudija.

Skupština je juče konstatovala ostavku Armenko na mjesto zamjenice ombudsmana.

Četvrti kandidat Faruk Resulbegović nije izabran za sudiju Ustavnog suda, jer su tokom glasanja bili uzdržani poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) i Bošnjačke stranke (BS).

Skupština će se o njemu izjasniti najranije krajem marta. Da bi bio izabran u drugom krugu glasanja biće potrebna tropetinska podrška, odnosno glasovi 49 poslanika.

Ustavni sud trenutno ima 2.826 predmeta po svim nadležnostima. Od toga je, kako su prošle sedmice rekli “Vijestima”, 2.512 u postupku odlučivanja po ustavnoj žalbi, 285 u postupku ocjene saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim dokumentima i postupku ocjene saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.

”Jedna je u postupku odlučivanja da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav i jedna u postupku odlučivanja o sukobu nadležnosti i 27 u postupku odlučivanja o izbornim sporovima”, kazali su.

Slučaj predsjednika Mila Đukanovića i njegovog političkog odnosa prema ustoličenju mitropolita Mitropolije crnogorsko-primorske na Cetinju 2021. već je bio na dnevnom redu Ustavnog suda, ali odluka nije donijeta jer su glasovi bili podijeljeni, odnosno nedostajala su četiri glasa neophodna za odluku.

Sudija izvjestilac Milorad Gogić smatrao je da je Đukanović povrijedio Ustav kada je u avgustu 2021. komentarisao ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju, međutim za to je na sjednici glasao samo on, dok je troje kolega bilo protiv. Gogićev predmet će ponovo na plenum, “Vijestima” je ranije nezvanično rečeno da će on to zatražiti čim se stvore uslovi za rad.

U tom redu su i drugi slučajevi u kojima nije bilo potrebne većine za odlučivanje, poput inicijativa o ustavnosti izmjena Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, odnosno odredbi na osnovu kojih su pojedine sudije otišle u penziju. Taj predmet će zadužiti neki drugi sudija jer je sudija izvjestilac Miodrag Iličković otišao u penziju.

S obzirom na to da je i troje novih sudija birano na osnovu partijskih saglasnosti, otvara se dilema da li bi moglo doći do blokade u odlučivanju, kada su u pitanju neki slučajevi.