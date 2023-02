Skupština će se najranije za mjesec izjasniti o Faruku Resulbegoviću. Albanske i bošnjačke partije juče razmijenile optužbe o tome koja je manjina diskriminisana neizborom u Ustavni sud.

Poslanici u Skupštini Crne Gore će se, najranije za mjesec, ponovo izjasniti o kandidatu za sudiju Ustavnog suda Faruku Resulbegoviću, koji juče jedini od četvoro predloženih nije dobio dvotrećinsku podršku u parlamentu.

Skupština je juče izabrala zamjenicu ombudsmana Snežanu Armenko, bivšu zaštitnicu imovinsko pravnih interesa države Draganu Đuranović i sutkinju Osnovnog suda u Kotoru Momirku Tešić za sudije Ustavnog suda, na mandat od 12 godina.

Oni su odmah položili zakletve, čime su i formalno dobili status sudija, pa se već danas očekuju na novim radnim mjestima.

Armenko je dobila podršku 77 poslanika, Đuranović 75, dok je Tešić podržalo 70, dva su bila protiv, a četiri uzdržana.

Resulbegović nije izabran za sudiju US, jer su tokom glasanja bili uzdržani poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) i Bošnjačke stranke (BS).

Da bi bio izabran u drugom krugu glasanja biće potrebna tropetinska podrška, odnosno glasovi 49 poslanika.

Postavgustovska većina, Socijaldemokrate i Socijaldemokratska partija, uz podršku Gencija Nimanbegua (Forca) imaju ukupno 47 poslanika (41+3+2+1), pa bi eventualna saglasnost Mehmeda Zenke (DUA) i Andrije Popovića (LP) bili dovoljni za izbor. Međutim, s obzirom na to da oni odluke donose u konsultacijama sa DPS, malo je izvjesno da će se to i desiti.

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti" DPS ne želi ulcinjskog tužioca u Ustavni sud, jer je pokrenuo postupak protiv njihovih kolega, među kojima i bivšeg predsjednika Opštine Ulcinja Ljora Nrekića, zbog sumnje u partijsko zapošljavanje u Ulcinju.

Iz DPS-a je juče objašnjeno da je razlog u stvari odsustvo dogovora manjinskih stranaka oko zajedničkog kandidata.

"Više puta smo ponovili da u dogovoru između Bošnjačke stranke (BS) i albanskih partija nećemo arbitrirati. Svaki kandidat koji bude proizvod zajedničkog dogovora navedenih partija imaće našu punu podršku", napisao je portparol DPS-a Miloš Nikolić na Tviteru.

Poslanik BS-a Suljo Mustafić istakao je da su oni isključeni iz dogovora za izbor US, a naročito četvrtog kandidata koji bi trebalo da je iz manjinskih naroda.

On je rekao da BS zaslužuje predstavnika tog naroda u US, te da će tražiti podršku za izbor četvrtog člana US.

Bošnjaci su do prošle godine imali dvoje sudija iz svojih redova.

Neizbor Resulbegovića juče je konfrotirao političke zastupnike Bošnjaka i Albanaca.

Predsjednik Albanske alternative i Opštine Tuzi, Nik Đeljošaj, je kazao da je za DPS i BS bilo nezamislivo da sudija Ustavnog suda bude Albanac.

"Antialbanska histerija iz 90-ih izgleda još uvijek vlada u glavama nekih partija i poslanika. Skupština Crne Gore danas, uprkos pozivima čitave međunarodne zajednice i evroatlantskih partnera, nije mogla da izabere svu četvoricu sudija, jer DPS i BS nijesu glasale za četvrtog kandidata, gospodina Resulbegovića, samo iz razloga što je on Albanac", saopštio je juče Đeljošaj.

Istakao je da su se juče jasno vidjeli stavovi pojedinih partija o evropskim integracijama, deblokadi Ustavnog suda i odnosu prema albanskom narodu.

"Ovakvo antialbansko djelovanje DPS-a nije novina, jer su bili uvijek na braniku da ne mogu Albanci da budu u institucijama, zato ih danas boli ovoliko prisustvo i pokazatelj da gdje god budu oni odlučivali, bićemo nepoželjni. Sada je sve jasno, stoga ovi otvoreni šovinisti će imati naš odgovor, prvi korak ka tome biće ubjedljiva pobjeda Albanskog foruma 5. marta", poručio je Đeljošaj.

Politički direktor Albanske alternative i ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da nije dobro što je od četiri predložena kandidata za sudije Ustavnog suda otpao samo jedan - i to iz reda manje brojnih naroda.

"Ako je već na Ustavnom odboru data prohodnost za kandidata Resulbegovića i to kvalifikovanom većinom, onda moramo dobiti važne i presudne razloge za njegov neizbor, i to od onih koji ga nijesu glasali: BS-a i DPS-a", istakao je u saopštenju Dukaj.

Poslanik i lider Force Genci Nimanbegu objavio je da su Albanci i dalje predmet tihe diskriminacije.

"Baš danas dok su u CANU zasjedale vlade Albanije i Crne Gore, u zakonodavnom domu su nasuprot preporukama EU i SAD glasalo da Albancu nema mjesta u Ustavnom sudu", naveo je Genci u saopštenju, prenose Vijesti.

Predsjednica Ustavnog odbora Simonida Kordić juče je kazala da status predloženih kandidata nije promijenjen osim Dragane Đuranović, koja je obavijestila odbor da je istupila iz DPS-a.

Izbor sudija juče su pozdravili predsjednički kandidati i drugi zvaničnici, među kojima predsjednica Skupštine Danijela Đurović, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je kazao da su se stvorili uslovi da Ustavni sud vrati funkcionalnost i bude garant ustavnog poretka, pravne sigurnosti i legitimnosti budućih izbornih procesa.

"Pozivam i ohrabrujem manjinske partije da se što prije dogovore o preostalom upražnjenom mjestu kako bismo postigli kompletiranje punog sastava Ustavnog suda", dodao je Đukanović.

Predsjednik Evropskog savjeta (ES) Šarl Mišel i predstavnici uticajnih zapadnih ambasada u Crnoj Gori talođe su pozdravili imenovanje nedostajućih sudija Ustavnog suda.

"Zaista važan korak ka potpuno funkcionalnom pravosuđu u Crnoj Gori. Osiguranje odgovarajućih i stabilnih institucija je ključno, kao i kredibilne EU reforme kako bi Crna Gora mogla napredovati na putu ka EU", napisao je Mišel na Tviteru.

Varhelji: Stvoreni uslovi za opšte i predsjedničke izbore

Komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji pozdravio je imenovanje troje sudija, prenose Vijesti.

"Pozdravljam imenovanje troje sudija od strane Skupštine u Ustavni sud Crne Gore. Vraćanje potpuno operativnog suda je od suštinskog značaja za stabilnost i funkcionalnost crnogorskih institucija. Sada su stvoreni svi uslovi za organizovanje predsjedničkih i opštih izbora", napisao je Varhelji na Tviteru.

Ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon je takođe navela da sa austrijskom kolegom Aleksandrom Šalenbergom pozdravlja vijesti iz Crne Gore.