Lider DEMOS-a i mandatar za sastav 44. Vlade Crne Gore Miodrag Lekić je rekao da su pregovori o formiranju nove vlade nastavljeni, ali ne idu očekivanom dinamikom, prenosi RTNK.

„Nakon dva eksperimenta, došlo je do prijedloga da većina u parlamentu formira političku vladu. U toj izbornoj većini, kao što znamo, uvijek je bio problema da se stigne do konsenzusa. Postigao se oko moga imena da budem mandatar. Ja sam to prihvatio, i sada stižemo do rezultata i do odgovornosti. Po Zakonu o predsjedniku, taj mandat traje dva mjeseca, što znači da mi imamo još nekih mjesec dana, premda je politički kalendar zgusnut, dešavaju se brojni procesi – predsjednički izbori, Ustavni sud, i tako dalje. Ja sam na prvom sastanku bio nemalo iznenađen time što kada je trebalo da počnemo da pregovaramo o sastavu i programu, već je došlo do određenih odustajanja”, rekao je Lekić.