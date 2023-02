Gost jutarnjeg programa na televiziji 7 bio je član Savjeta mladih Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac. Govorio je o aktuelnim političkim pitanjima, i između ostalog naznačio kada će ime predsjedničkog kandidat DPS-a biti objelodanjeno.

Izvor: DPS Crna Gora

"Crna Gora je u jednom vrlo delikatnom političkom trenutku prije svega jer se nalazi u jednoj vrsti političke blokade. Tačnije, imamo situaciju da je došlo do smjene jedne Vlade i da ta ista Vlada vrši vlast u tehničkom mandatu, a neke nadležnosti koje su definisane za Vladu koja ima puni legitimitet tj podršku parlamenta aktuelna vlast i dalje obavlja iako je u tehničkom mandatu", naveo je Klikovac, a prenio Standard.

Dakle, premijer Dritan Abazović sa svojim ministrima, onima koji su ostali u Vladi, definitivno na neki način zloupotrebljava tu prazninu, prije svega zakonsku kada nije definisano koje su to nadležnosti premijera u tehničkom mandatu, a samim tim dovodi do produbljivanja društveno političke i ekonomske krize u Crnoj Gori“, rekao je on.

Komentarišući potvrdu Republičke izborne komsije (RIK) Srbije da Milojko Spajić, koji je objavio namjeru da se kandiduje za Predsjednika Crne Gore, ima prijavljeno prebivalište u Beogradu, Klikovac kaže:

„Riječ je o vrlo jasnoj situaciji i mislim da tu nema gotovo nikakve dileme, da gospodin Spajić u istom trenutku, na dan dostavljanja dokumenta od strane RIK Srbije, Državnoj izbornoj komisiji Crne Gore ima dva zvanično prijavljenja prebivališta.Vjerujem da će državni organi Crne Gore, ono što je odgovorno prema građanima i prema zakonima ove države i uraditi u vezi toga i vjerujem da on nema uslove da bude predsjednički kandidat, jer samim tim bi mogao bilo ko iz druge države okruženja Evrope, Amerike da se kandiduje za predsjednik Crne Gore“.

"Odgovarajući na pitanje kada će Demokratska partija socijalista (DPS) objelodaniti ime kandidata politikolog Klikovac je kazao da će ime kandidata javnosti biti poznato nakon vikenda", piše Standard.