Radovan Popović, generalni direktor Direktorata za državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore kazao je da su prvi koraci MUP u narednom periodu da provjeri da li lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić ima državljanstvo Srbije.

Izvor: Vlada Crne Gore

U odgovoru MUP Srbije Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) te zemlje, koji je dostavljen Državnoj izbornoj komisiji (DIK) u Crnoj Gori navodi se da Spajić ima prebivalište u Beogradu, dok jedan od čelnika Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić nema prebivalište u Srbiji, kako prenose Vijesti.

Mandić je zvanično kandidat za predsjednika Crne Gore, dok je Spajićeva kandidatura najavljena.

"Ono što su prvi koraci MUP u narednom periodu jeste da se provjeri da li ovo lice ima državljanstvo Republike Srbije. Dakle, velika je vjerovatnoća da čim ima prebivalište, da ima i državljanstvo Republike Srbije. U članu 24 Zakona o crnogorskom državljanstvu jasno stoji da kad se dođe do ovakvih okolnosti, da je organ dužan da utvrdi da li to lice ima državljanstvo druge države", kazao je Popović u emisiji Reflektor na TV Vijesti.

On je dodao da će MUP pokrenuti upravni postupak.

"Mi ćemo se obratiti u svakom slučaju nadležnim organima Srbije kako bismo prikupili činjenice i dokaze koji su neophodni radi vođenja upravnog postupka. Naš zakon ne prepozunaje mogućnost dvojnog prebivališta. Naš zakon o registirma prebivališta i boravišta kaže da odjava prebivališta nije obavezna nego se daje samo kao mogućnost. To znači da prema našem zakonu on (Spajić) nije bio dužan da odjavi prebivalište iz Crne Gore. Mi ćemo izdati dokumet u skladu sa evidencijama koje mi vodimo. To nas ne sprečava da mi pokrenemo jedan drugi postupak. Ovdje govorimo konkretno o postupku oduzimanja crnogorskog državljanstva", rekao je Popović.

On je kazao da se vrlo često dešava da neka stranka u postupku koja je ranije imala državljanstvo neke druge države, da se odrekne državljanstva te države, pišu Vijesti.

"Takođe, ukoliko se utvrdi da je stranka stekla državljanstvo druge države prije 3.6.2006. ona može da zadrži državljanstvo druge države. Ako neko lice ima državljanstvo druge države i u međuvremenu podnese razlog da se odriče državljanstva te države, mi nemamo razoga da oduzimamo državljanstvo. Kad je u pitanju prebivalište, on može da odjavi prebivalište u drugoj državi i da ima samo prebivalište u Crnoj Gori", poručio je Popović.