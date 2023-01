Božović je imenovan za predsjednika Opštine Budva glasovima Demokrata, GP Ura, DF-a, SNP-a.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Skupština opštine Budva, glasovima odbornika Demokratskog fronta, Građanskog pokreta URA, Socijalističke narodne partije i Demokrata izabrala je Mila Božovića za predsjednika Opštine u narednom četvorogodišnjem mandatu. Odbornici opozicije iz redova Socijaldemokratske partije (SDP) i koalicije okupljene oko Demokratske partije socijalista (DPS) bila je protiv.

Ovo je drugi put u prethodnih pet mjeseci da Božović bude imenovan na čelo grada.

Naime, Božović je uoči Nove godine podnio ostavku na funkciju predsjednika Opštine na koju ga je sredinom avgusta prošle godine imenovao Odbor povjerenika nakon ostavke dotadašnjeg predsjednika Opštine Marka Carevića.

Navodeći da je Božović jedini kandidat i da ga je predložio odbornički klub DF, njih 18, predsjednik Skupštine opštine Nikola Jovanović kazao je da je Opština krenula strateškim putem razvoja nakon što je Božović preuzeo funkciju predsjednika.

“On je čovjek vizije i zato je dobio apsolutnu podršku građana na izborima. Prepoznat je kao čovjek od riječi i djela. Budva je u sigurnim rukama“, kazao je Jovanović, te naveo sve projekte koje je Božović kandidovao od izgradnje bolnice do toga da Budva bude 2028. Evropska prijestonica kulture.

Navodeći da će glasati za izbor, odbornik GP URA Ivan Ivanović kazao je da je Božović pokazao da je hrabar prilikom donošenja odluka.

“U narednom periodu insistiraćemo da se obećanja koja su predstavljena u programu Božovića ostvare. Nadamo se da će to biti realizovano u naredne četiri godine”, kazao je Ivanović i dodao da je uvjeren da Opština i njena preduzeća neće sarađivati sa ljudima koji su bili umješani u neke korupcionaške afere.

Odbornik Demokrata Krsto Radović kazao je da će ta partija podržati izbor Božovića.

“Božović ima veliko iskustvo ali i veliku odgovarnost jer je dobio apsolutnu podršku. Sada je dobio veliku šansu da bude pravi predsjednik, predsjednik svih građana. Očekujemo apsolutnu transparentnost, što nije imao njegov prethodnik”, kazao je Radović, kako prenose Vijesti.

Odbornik SNP Krsto Rađenović kazao je da je Božović nije slučajno izabrao Šćepandan da bude sjednica, jer je privržen crkvi.

“Familija Božović je stara budvanska porodica koja je biše stoljeća utemeljena u ovaj grad. Kao decenijski saborac vas upozoravam da ne poletite visoko”, naglasio je Radović.

Odbornik SDP Petar Odžić naveo je da je sa Božovićem u privatnom životu prijatelj, a da u političkom dijele suprotne stavove.

"Sada je ozvaničena koalicija URA i DF, jer za izbor Božovića nijesu bili potrebni glasovi URA, ali očigledno da su ideološki jedinstveni. Što se tiče SDP, Božović će imati podršku za sve projekte koji su za dobrobit grada”, istakao je Odžić i dodao da odbornici te partije neće glasati za izbor. Odbornik DPS Saša Samardžić kazao da odbornici koalicije DPS, SD, LP i GI “21.maj” neće glasati jer je u pitanju kontinuitet vlasti od 2016. godine.

"Politiku sam uvijek doživljavao kao način da se rešavaju problemi građana a ne da se oni produkuju ili stvaraju novi. Za mene, političar u pravom smislu te riječi je onaj koji je posvećen opštem interesu i radi u korist građana a ne u ličnom ili isključivo partijskom. To je moto koji će mi biti vodilja tokom obavljanja dužnosti predsjednika opštine i nešto od čega neću odstupiti bez obzira na okolnosti”, kazao je Božović.

Kako je kazao, želi da objasni zbog čega je 30. decembra podnio ostavku na mjesto predsjednika opštine iako je, kako je kazao, legitimno i legalno na tu funkciju izabran 12. avgusta 2022. godine od strane odbora povjerenika.

“Iako je bilo određenih političkih subjekata i pojedinaca koji su pokušali da ospore tadašnji izbor, želim da podsjetim da je Upravni sud donio presudu kojom je potvrđen izbor i stavljen pravni pečat legalnosti. Bez obzira na to, smatrao sam da od trenutka konstituisanja novog saziva Skupštine opštine Budva, odnosno od 18. novembra prošle godine, novi saziv koji ima puni izborni legitimitet treba da izvrši izbor predsjednika opštine i to u punom kapacitetu. To je na simboličan način poruka i onima u drugim gradovima koji se protive izbornoj volji građana i odbijaju da dozvole konstituisanje vlasti, sprečavajući na taj način da se uspostavi vlast. Moramo se izgleda dodatno učiti da je izborna volja građana osnovni postulat demokratije i da vlast postoji zbog građana a ne obrnuto. Uvjeren sam da oni koji odbijaju to da shvate da će vrlo brzo nestati sa političke pozornice mnogih gradova ali i čitave Crne Gore.

"Predvodeći lokalnu upravu ne želim da se obazirem na prošlost jer je za mene to neka vrsta izgovora. Budva mora da iskorači naprijed, da krene putem razvoja i progresa, a osnov za to je politička stabilnost koju smo postigli. To je dobar temelj na kojem ćemo strateški razvijati našu opštinu”, naglasio je Božović i dodao:

“Na sjednici skupštine koja je održana 30. decembra bilo je riječi o kapitalnim projektima koje ćemo realizaovati u narednom periodu. Kao što ste imali prilike da vidite, formiranje i izgradnja Opšte bolnice je projekat od prioritetnog značaja za naš grad, za naše uvažene građane ali i brojne turiste koji nas posjećuju. Izgradnja šetališta od Starog grada do Bečića u prvoj fazi a a kasnije i do Rafailovića, Svetog Stefana i Jaza je projekat koji će unaprijediti turističku ponudu našeg grada i povećati kvalitet života svih nas. Evropska prestonica kulture je naše strateško opredeljenje razvoja i koncept našeg budućeg funkcionisanja kao lokalne uprave i turističke destinacije. U tom cilju pred nama je i izgradnja Kulturnog centra kao krovne ustanove kulture i mjesta brojnih manifestacija i kulturnih događaja. Lokalna uprava koju ću predvoditi u narednom periodu biće posvećena rešavanju problema nedostajućeg parking prostora kroz izgradnju novih parkinga i garaža ali i čuvanju rijetko preostalih zelenih površina. Prostor koji je trajno potrošen u našem gradu je teško povratiti ali smo dužni da uradimo sve što je u našoj nadležnosti da sačuvamo rijetko preostale slobodne zelene površine i povratimo imovinu koja je na razne načine iz državnog prešla u privatno vlasništvo. Kad su već pravosudne institucije zakazale i nisu radile svoj posao, Opština kao i Vlada moraju da urade ono što mogu kako bi povratili dio imovine i stavili je u funkciju građana”, poručio je Božović i dodao

“Želim da Budvu pozicioniramo još visočije na ljestvici metropola turizma i atraktivnih turističkih destinacija, jer Budva i građani Budve to zaslužuju. Obaveza svih nas je da radimo u tom pravcu i da zajedničkim naporima Budvu povedemo putem ubrzanog održivog razvoja u korist građana.

"Na kraju, dozvolite mi da se još jednom zahvalim na ukazanoj prilici da sa mjesta predsjednika Opštine Budva u predstojećem periodu, pružim doprinos u rukovođenju gradskom upravom i razvoju našeg grada, isključivo po mjeri i u interesu naših građana. Meni je Budva uvijek bila i biće na prvom mjestu”, zaključio je Božović, saopštavaju Vijesti.