Želimo da se Crna Gora što prije vrati na evropski put, poručila Tanja Fajon.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Uspostavljanje Ustavnog suda u punom kapacitetu prvi je korak koji Crna Gora treba da napravi da bi se vratila na evropski put, poručila je ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon.

”Do kraja ovog mjeseca bismo željeli da vidimo ostvarenje tog važnog koraka, a potom i dalje pozitivan razvoj događaja”, rekla je Fajon “Vijestima”.

Ustavni odbor je 25. decembra raspisao novi javni poziv za izbor četvoro sudija. Rok za podnošenje prijava je 15 dana, pa se očekuje da bi Ustavni sud mogao biti kompletiran krajem januara. Za to je neophodna dvotrećinska većina u parlamentu, odnosno glasovi vlasti i opozicije... Iz EU su više puta rekli da je to prioritet svih prioriteta, a Fajon i njen austrijski kolega Aleksander Šalenberg prošlog mjeseca su tokom posjete Podgorici upozorili Crnu Goru da bi se pristupni pregovori mogli prekinuti, ako Ustavni sud ubrzo ne izađe iz blokade.

Fajon je rekla da ne želi da prejudicira raspravu unutar EU na temu zaustavljanja pregovora Crne Gore sa EU ili uskraćivanja finansijske pomoći.

”Naprotiv, želim da pomognem, u ime Slovenije i u ime EU, da Crna Gora ostane na evropskom putu i ubrza aktivnosti koje vode ka konačnom cilju - članstvu u EU. U tom smislu je moja posjeta u decembru, zajedno sa austrijskim kolegom Šalenbergom, bila korisna, jer smo ukazali na ozbiljnost situacije i imali konstruktivne razgovore sa najvišim predstavnicima Crne Gore. Najvažnije u ovom trenutku je da se što prije uspostavi djelovanje Ustavnog suda u punom kapacitetu, što je neophodni korak do razrješenje političke i institucionalne krize. Ponavljam, kao prijatelji Crne Gore želimo da se ona što prije vrati na evropski put, koji podržava skoro 80 odsto građanki i građana Crne Gore”, kazala je.

Na pitanje šta konkretno znači vraćanje Crne Gore na evropski put, odgovorila je da je to poštovanje EU vrijednosti, među kojima vladavina prava znatno prednjači.

”Zato je važno da se u Crnoj Gori što prije dođe do konsenzusa političkih aktera oko najvažnijih pitanja, da se uspostave demokratske institucije u punom kapacitetu, da država ima nezavisno pravosuđe i medije i prije svega, da poštuje svoje zakone i ustav. Naša želja je da Crna Gora što prije prevaziđe ovu krizu i dobije vladu sa punim legitimitetom. Uspostavljanje Ustavnog suda u punom kapacitetu je dakle prvi korak na ovom putu. Do kraja ovog mjeseca bismo željeli da vidimo ostvarenje tog važnog koraka, a potom i dalje pozitivan razvoj događaja. Crna Gora je inače na području vanjske i bezbjednosne politike EU potpuno usklađena sa EU i to treba pozdraviti”, rekla je Fajon.

Čestitajući praznike, rekla je da se treba nadati da će 2023. godina donijeti što više pozitivnih stvari za napredak Crne Gore na EU putu.