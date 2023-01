Dritan Abazović kazao je da hoće da vidi više dokaza o navodnoj krivici Rada Miloševića vezano za šverc cigareta.

Izvor: MONDO / Mirela Ljumić

Poručio je da mu je nelogično da taj funkcioner GP URA za manje od mjesec formira kriminalnu organizaciju sa ljudima koje je tek upoznao.

U intervjuu “Vijestima”, on je, međutim, kazao da ne amnestira nikoga i da će Milošević biti i stranači sankcionisan, ukoliko se utvrdi da je kriv za bilo kakve nezakonitosti: “Ne amnestiram nikoga, apsolutno, to je princip rada i mislim da ćemo na organima stranke morati da zauzmemo principijelan i jasan stav - da je naš politički subjekati neprikosnoveni borac za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala”.

Rekao je i da neozbiljnim smatra ocjene, koje tumači kao napade, da predsjednik Srbije upravlja bilo čim u Crnoj Gori, dodajući da je njegov odnos sa Aleksandrom Vučićem, kao i sa drugim zvaničnicima u regionu, korektan i prijateljski.

”Da li se nama sviđa neka politička opcija u regionu, to nije naše pitanje i pitanje za naše građane. Mi imamo suverenu vlast, poštujemo druge, na isto takav način i to je to. Sva ta priča u vezi sa Vučićem je u kontekstu stvaranja nekog negativnog političkog narativa u odnosu na mene lično. Meni je drago da sa njim, sa premijerom Albanije, Kosova i sa predsjedavajućim Vijećem BiH imamo odnose koje bi trebalo da ima svaki premijer Crne Gore”, saopštavaju Vijesti.

Čime ste najzadovoljniji u dosadašnjem mandatu?

U osam mjeseci Vlade, uz sve poteškoće, najzadovoljniji sam ekonomskim parametrima koje je ostvarila Crna Gora u kriznoj godini. Imamo najmanju stopu nezaposlenosti otkad MONSTAT vrši mjerenja, usvojen je najveći budžet u istoriji Crne Gore, najveći priliv stranih, direktnih investicija, ako izuzmemo 2009. kada je za skoro pola milijarde eura prodata Elektroprivreda Crne Gore. Imamo usvojeno povećanje plata u javnom sektoru, u prosvjeti i policiji, imamo najveću prosječnu zaradu otkad postoji Crna Gora, tako da su to parametri koji su i za mene lično iznenađujući. Ako tome dodamo da postoji i globalna kriza koja je izazvana ratom u Ukrajini mislim da je Crna Gora svoju situaciju menadžirala na jedan veoma dobar način i da tako treba da nastavimo.

Još jedna stvar na koju sam izuzetno ponosan to je da se konačno uspostavila Vlada koja povećava državni kapital. Imamo značajno povećanje državnog kapitala kada je u pitanju Luka Bar, čekamo formalni potpis oko kupovine Željezare i mislim da to pokazuje da se država vraća na velika vrata želeći ne da bude samo sredstvo koje će prodavati naše državno blago, nego, naprotiv, da će u svoje vlasništvo vraćati ono što su važni kapitalni objekti. Kako će se oni razvijati u budućnosti, to ćemo vidjeti, ali na to sam ponosan. Jako sam zadovoljan i efektima koje postižemo u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

U ovih osam mjeseci, svako je svjedok, imali smo neke stvari koje prije u Crnoj Gori nisu mogle da se dese otkad je nove Vlade, iako to nije njena nadležnost, ali je ona značajno radila na atmosferi u odnosu sa SDT. Imamo procesuiranje Vesne Medenice, Petra Lazovića, Blaža Jovanića, ljudi iz “Plantaža” i nova procesuiranja u vezi sa švercom cigareta. Mislim da ćemo ovaj trend da nastavimo, ali to su stvari koje ranije nisu mogle da se vide. Imamo i zahtjeve za skidanje imuniteta u vezi sa nekoliko poslanika, a što je u vezi sa aferom stanova. Pokrenut je proces da i ta priča dobije epilog. Ukoliko se ispostavi tačno ono što smo mi naveli u krivičnoj prijavi, nadam se da ćemo mi te stanove da vratimo u državno vlasništvo i ustupimo ih nekome ko zaista bude zadovoljio uslove i u stanju je socijalne potrebe. Ima i grešaka, loših stvari i ne treba to izbjegavati.

Loše je što nismo uspjeli da donesemo tri krucijalne odluke za naš evropski put: deblokada Ustavnog suda, kompletiranje Sudskog savjeta i izbor VDT u punom mandatu koji bi mogao sa još više elana i sigurnosti da odrađuje poslove u budućnosti. Taj ispit nismo položili, to treba reći iako se sve tri tačke ne odnose na Vladu. Posebno sam ponosan na potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Mislim da se jedno istorijsko pitanje završilo na najbolji mogući način i drago mi je da to više nije tema u Crnoj Gori i da će sjutra drugi premijer imati jedan veliki problem manje u odnosu na prethodnog.