Izmjenama zakona je propisano da se kriza u Podgorici riješi tako što će mandat odbornicima prestati 60 dana nakon izbora, ukoliko nadležna izborna komisija do tada ne objavi konačne rezultate izbora.

Ukoliko stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi do kraja januara gradska uprava dobije odbor povjerenika, to će se desiti treći put u njenoj istoriji.

Prvi put je Vlada uvela prinudnu upravu u Skupštini opštine Podgorica u martu 2000. godine, kada je koordinator tima povjerenika bio Miomir Mugoša, a članovi tadašnji ministri Dragan Šoć i Dragiša Burzan.

Drugi put je Odbor povjerenika, na osnovu odluke Vlade o raspuštanju Skupštine opštine Podgorica, preuzeo njene nadležnosti 3. jula 2002. godine. U njemu su bili tadašnji sekretar Sekretarijata za razvoj Dušan Simonović, dotadašnji predsjednik SO Miomir Mugoša i sekretar SO Đorđije Vukčević.

Vlada je, kako je tada obrazloženo, donijela ovu odluku radi uspostavljanja funkcije Skupštine opštine, imajući u vidu da ona ne obavlja svoje nadležnosti od 13. novembra 2001, kao i da nakon upozorenja Vlade nije održana sjednica.

Sličan scenario Glavnom gradu mogao bi se desiti i ovoga puta zbog nemogućnosti proglašenja konačnih rezultata izbora, održanih 23. oktobra. Scenario se može realizovati na osnovu izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi usvojenom 28. decembra.

Predsjednik države Milo Đukanović ima rok da potpiše izmjene zakona u roku od sedam dana od usvajanja. Prema informacijama “Vijesti”, Skupština mu je juče dostavila akt, a s obzirom da slijede i neradni dani zbog praznika, predsjednik bi dokument trebalo da potpiše najkasnije do srijede, 11. januara.

S obzirom na to da je već dio javnosti, uključujući i funkcionere njegove Demokratske partije socijalista, osporio ustavnost propisa, malo je vjerovatno da će on to učiniti iz prve.

Izmjenama zakona je propisano da se kriza u Podgorici riješi tako što će mandat odbornicima prestati 60 dana nakon izbora, ukoliko nadležna izborna komisija do tada ne objavi konačne rezultate izbora. U tom slučaju, kako se navodi, Vlada svojim aktom konstatuje prestanak mandata lokalnoj skupštini i na predlog ministarstva imenuje odbor povjerenika.

Odlazeći gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković (DPS) juče je saopštio da bi takav potez Vlade bio opasan presedan, jer se grupi građana daje mogućnost da zamijene Skupštinu. “Vrlo vjerovatno, ako se nešto nepredviđeno ne desi, do kraja januara imaćemo situaciju da pet ili šest ljudi u Podgorici odlučuje o imovini Glavnog grada, o novcu građana Podgorice koji je sadržan u budžetu od 106 miliona eura, bez ikakve kontrole”, istakao je Vuković.

On je kazao da izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi mogu ostati na snazi samo dok se ne konstituiše Ustavni sud, navodeći da je uvjeren da će čim se US konstituiše, to zakonsko rješenje biti proglašeno neustavnim.

Poslanik Demokrata i nosilac lokalne izborne liste te partije Danilo Šaranović saopštio je juče da su izmjene Zakon siguran put ka poštovanju izborne volje i odvajanju Ivana Vukovića od fotelje gradonačelnika Podgorice.

Iz Centra za demokratsku tranziciju su ranije saopštili da je usvajanje izmjena Zakona nastavak katastrofalnih odluka koje Skupština donosi, napominjući da je dio izmjena tog zakona kojima se smanjuju kriterijumi znanja i stručnosti pri zapošljavanju na lokalnom nivou, direktno suprotan preporukama iz Izvještaja Evropske komisije.