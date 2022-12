Parlamentarna većina načelno se dogovorila da nova vlada bude formirana prije 20. januara, kada će biti raspisani predsjednički izbori, kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

On je, na konferenciji za novinare, rekao da će 20. januara biti raspisani predsjednički izbori.

„Mi smo se načelno dogovorili da prije toga imamo završen izbor svih onih tijela iza kojih stoji parlamentarna većina, od kojih je najvažnija Vlada. Da li će to biti 18. ili 19. januar, to zavisi od roka za zakazivanje sjednice“, naveo je Mandić.

Upitan koje funkcije u Vladi će tražiti DF, on je kazao da će o tome obavijestiti javnost nakon razgovora sa mandatarom, i da je za neka mjesta iskazano interesovanje više stranaka.

Mandić je naveo da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije želio da obavi konsultacije sa predstavnicima parlamentarne većine, navodeći iste razloge kao i ranije.

On je dodao da su očekivali da će na tim razgovorima otvoriti i druge teme.

„Ne slažemo se sa prvim dijelom pisma, u kome je, prema našoj procjeni, bila i njegova ustavna i zakonska obaveza da taj posao učini, ali u drugom dijelu je važna poruka koju cijenimo, u dijelu gdje odgovara na našu inicijativu u vezi sa dogovorom o imenovanjima o pravosuđu“, naveo je

Mandić.

On je poručio da će u taj dijalog ući potpuno spremni, kako bi što prije zamršena i komplikovana situacija bila razriješena.

Mandić je kazao da je dužnost Skupštine da izabere vladu i da je posebna obaveza da svi zajedno urade sve da profunksionišu institucije koje ne funkcionišu.

„U toku dana na zasijedanju bićete svi obavijesteni o tom trenutku kada će se u suštini i formalizovati pozicija mandatara Miodraga Lekića“, naveo je Mandić.

Upitan da li to znači da će predsjednica skupštine dodijeliti mandat Lekiću, on je odgovorio da Zakon ne predviđa takvu mogućnost.

Mandić je kazao da nijesu oduzeli ustavnu obavezu predsjedniku vezano za davanje mandata, nego su željeli konsultacije i da on povjeri mandat onome ko ima podršku parlamentarne većine.

„Poučeni iskustvom da on to nije želio da uradi u prvom roku kad je bio obavezan, postoji član zakona koji govori da samim činom predaje 41 potpisa predsjedniku, ako on ne završi konsulatcije, da se to ovdje završava parlamentu“, rekao je Mandić.

On je kazao da je 41 potpis zaustavio mogućnost opstrukcije.

Mandić je rekao da je mjesto jednog potpredsjednika Vlade namijenjeno Pokretu za promjene.

„Medojević se najviše bavio pitanjem bezbjednosti, čekao je godinama vrijeme da se uhvati u koštac sa kriminalom i korupcijom. Ja nisam mandatar nego Lekić, on će to da iznijansira“, naveo je Mandić.

On je naveo da misli da će vlada biti izabrana.

„Verujem da ćemo taj posao uraditi vrlo brzo. Danas kad nam nedostaje samo pola koraka da završimo taj čin, mislim da bi bilo bi neodgovorno da taj posao ne bude završen“, rekao je Mandić.