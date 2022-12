Predsjednica Ustavnog odbora Simonida Kordić poručila je da je to radno tijelo u prethodne dvije godine radilo transparentno i da nemaju potrebu da bilo kome služe kao moneta za potkusurivanje.!

Izvor: Skupština Crne Gore/ youtube/screenshot

Članovi Ustavnog odbora jednoglasno su odlučili da raspišu javni poziv za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore.

Javni poziv, sa trajanjem od 15 dana, će u nedjelju ili ponedjeljak biti objavljen u dnevnom listu.

Ona je na sjednici pročitala pismo koje joj je prije dva dana uputila predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović, u kome je ukazala da je, imajući u vidu sveukupnu političku i institucionalnu krizu u zemlji, neophodno da Ustavni odbor maksimalno ažurno i ekspeditivno započne i sprovede proceduru novog javnog poziva za izbor sudija Ustavnog suda.

Predsjednica Skupštine je sugerisala predsjednici Ustavnog odbora da razmotri mogućnost da se za novi javni poziv koriste najkraći rokovi propisani Zakonom - 15 dana, “čime se ne bi izgubilo na transparentnosti, s obzirom da je informacija o postupku izbora sudija Ustavnog suda široko rasprostranjena u javnosti i vrlo prisutna u medijima i kod potencijalno zainteresovanih kandidata“.

Kordić je kazala da je krajnje neusmjesan ovakav način obraćanja predsjednice Skupštine Odboru, posebno ovim povodom.

“Mi imamo sasvim normalnu komunikaciju i redovno se održavaju kolegijumi sa predsjednicom. Ja i predsjednica Skupštine imamo normalnu komunikaciju i sve što je potrebno reći, što je potrebno doraditi, sve se može i inače obavlja u redovnim tekućim konsultativnim razgovorima”, kazala je Kordić.

Ona je istakla da je ovakav vid javne komunikacije sa Ustavnim odborom služio nekoj svrsi, ali ne onoj koja je opisana u pismu.

“Ustavni odbor je u poslednje dvije godine raspisao u roku i sproveo na transparentan i efikasan način pet konkursa za sudije US. Ovaj Ustavni odbor je sve obaveze ispunjavao na vrijeme u skladu sa Ustavom i Poslovnikom…”.

Ona je kazala da je ovakva vrsta potrebe da se stvori utisak da je za nepostojanje kompletnog US odgovoran Ustavni odbor neprimjerena i neprihvatljiva:

“Nemamo potrebu da bilo kome služimo kao moneta za potkusurivanje iz bilo kog razloga”.

"Dobra volja kod svih da se konačno izaberu sudije"

Ljuiđ Škrelja (DPS) je kazao da je neophodno objaviti javni poziv u trajanju od 15 dana.

Andrija Popović (LP) je istakao da postoji dobra volja kod svih da se konačno izaberu sudije US:

"Moramo maksimalno skraćivati zakonski rok, to je 15 dana za poziv koji će uslijediti. To će biti uglavnom isti kandidati, možda dva do tri nova, pa se zalažem da radimo maksimalno koliko možemo, da intervjue sprovodimo 24 časa dnevno, da se krajem januara na vanrednoj sjednici Parlementa biraju četiri sudije US".

Ustavni odbor od septembra nema kvorum za odlučivanje.

Skupština ni u drugom krugu glasanja 12.septembra nije izabrala nijednog od četiri predložena kandidata.

Jovanka Bogavac (PzP) je kazala da treba konkurs da traje 15 dana, te apelovala da se, pored ostalih, prijave i pripadnici manjinskih naroda.

Danijel Živković (DPS) je rekao da je poželjno da se prijavi veći broj kandidata, kako bi se izabrali najkvalifikovaniji, i da treba ispoštovati rokove propisane Zakonom o ustavnom sudu.