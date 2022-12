Prema njihovim riječima, kako još uvijek nije došlo do izbora sudija Ustavnog suda Crne Gore, te imajući u vidu da je jedan broj subjekata podnio žalbe Ustavnom sudu na rješenja Državne izborne komisije.

Nijesu se ispunili zakonom propisani uslovi za utvrđivanje konačnih rezultata izbora za odbornike, a samim tim ni da se potvrde mandati odbornicima novog saziva, prenose Vijesti.

Iz Glavnog grada saopštili su da će sjednica Skupšine Glavnog grada biti održana 30. decembra kako bi se u zakonom propisanom roku usvojila Odluka o budžetu Glavnog grada za narednu godinu.

To će, kako navode, imajući u vidu aktuelnu situaciju, garantovati nesmetano funkcionisanje Glavnog grada u periodu tranzicije vlasti.

Podsjetili su da su 23. oktobra 2022. godine održani lokalni izbori u Podgorici, a da je u međuvremenu gradska uprava omogućila nesmetano funkcionisanje sistema Glavnog grada.

"To podrazumijeva, između ostalog, pripremu Prijedloga odluke o budžetu Glavnog grada za 2023. godinu i poštovanje obaveze da se do 01. decembra tekuće godine isti uputi Skupštini Glavnog grada u dalju proceduru. S tim u vezi, Gradonačelnik je u propisanom roku dostavio Skupštini Glavnog grada Prijedlog odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu. Takođe, dostavljeno je mišljenje Ministarstva finansija", navodi se u saopštenju.

Naglasili su da je usvajanje budžeta od izuzetne važnosti za održavanje normalnog funkcionisanja cjelokupnog sistema Glavnog grada, "od čega direktno zavisi kvalitet života svih građana Podgorice".

Podsjetili su da ukoliko isti ne bi bio usvojen, to bi dovelo do nedostatka osnovnih sredstava za rad, onemogućilo tekuće održavanje gradske infrastrukture i javnih površina, otežalo ili zaustavilo realizaciju započetih kapitalnih projekata, onemogućilo pružanje usluga građanima kroz servise namijenjene socijalno ranjivim kategorijama i pružanje podrške za razvoj preduzetničke aktivnosti, te onemogućilo blagovremeno raspisivanje konkursa za podršku podstanarima i drugih vidova podrške koji se sprovode godinama unazad.

"U skladu sa članom 28 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, odluku o budžetu opštine donosi skupština opštine, a prijedlog odluke o budžetu opštine za narednu fiskalnu godinu utvrđuje predsjednik opštine i dostavlja ga skupštini opštine do 1. decembra tekuće godine. Takođe, shodno članu 30 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, budžet opštine za narednu fiskalnu godinu donosi se najkasnije do 31. decembra tekuće godine", pojasnili su iz Glavnog grada.

Prema njihovim riječima, kako još uvijek nije došlo do izbora sudija Ustavnog suda Crne Gore, te imajući u vidu da je jedan broj subjekata podnio žalbe Ustavnom sudu na rješenja Državne izborne komisije, nijesu se ispunili zakonom propisani uslovi za utvrđivanje konačnih rezultata izbora za odbornike, a samim tim ni da se potvrde mandati odbornicima novog saziva.

"U više navrata je aktuelna gradska uprava javno iskazala očekivanje da će na sjednici Skupštine Crne Gore održanoj 12. decembra 2022. godine biti izabran makar jedan sudija Ustavnog suda, čime bi bile stvorene pretpostavke da se okonča procedura proglašenja konačnih rezultata izbora u Podgorici. Kako se to nije desilo, te nije došlo ni do konstituisanja nove uprave u Podgorici, dužnost aktuelne uprave je da ukaže Skupštini Glavnog grada na potrebu usvajanja Budžeta Glavnog grada za 2023. godinu. Podsjećamo, mandat aktuelnog saziva Skupštine traje do izbora novog", piše u saopštenju.

Prijedlogom odluke o budžetu za 2023. godinu, dodaju oni, predviđena su i dodatna sredstva za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada.

"Glavni grad je stabilan finansijski sistem, sa najvećim budžetom u istoriji. Budžet za 2023. godinu je sa pažnjom planiran i kao takav garantuje nastavak intenzivnog razvoja Podgorice i pružanje usluga kroz servise od značaja za naše građane", navode iz Glavnog grada.