Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar kazao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da je pozicija SAD-a u odnosu na “Otvoreni Balkan” vrlo jasna-podržavaju sve regionalne ekonomske integracione inicijative pod dva uslova.

“Prvi je da zbližavaju sa Evropom i da nisu u sukobu sa bilo kakvim od vaših evropskih obaveza pod Berlinskim procesom ili bilo kojim drugim procesom koji vodi Evropa. A drugo, da sve zemlje Zapadnog Balkana mogu da se pridruže kao punopravni članovi. Do sada se “Otvoreni Balkan” kvalifikuje pod oba ova kriterijuma. U slučaju da ne ispuni bilo koji od ovih uslova, mi ćemo apsolutno povući svoju podršku “Otvorenom Balkanu”, istakao je Eskobar.

Na konstataciju novinara da se čini da u crnogorskom parlamentu nema podrške za ovo pitanje, te da li smatra da to može dalje da doprinese destabilizaciji naše zemlje, Eskobar ističe da ne misli.

“Ne, ne mislim. Jer… Da budemo jasni, inicijativa “Otvoreni Balkan” koristi postojeći trend regionalne integracije. COVID je ubrzao ovaj trend integracije u regionu jer ljudi nisu mogli da putuju avionima, putovali su automobilima, i više su putovali automobilima u regionu. Mogli ste da vidite ljude iz Srbije kako putuju na obalu u Albaniji. Mogli ste da vidite albanskog biznismena koji više poslovao u Beogradu, išao je tamo da se vakciniše. Vidjeli ste veoma važne energetske i transportne veze između Sjeverne Makedonije i ostatka regije. Tako da se to već dešava. Pitanje je kako to stvara momenat za ukidanje barijera za slobodnu trgovinu? I zato, bilo da se radi o Berlinu, Otvorenom Balkanu, Cefta-i, RCC ili zajedničkom regionalnom tržištu, mi sve to podržavamo”, poručio je Eskobar