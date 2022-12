Predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da će ispravljena verzija propratnog akta Izmjena zakona o predsjedniku sjutra biti dostavljena Predsjedniku Crne Gore na potpisivanje, prenose Vijesti

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio je Skupštini izmjene Zakona o predsjedniku zbog greške u nazivu ponovo izglasanog akta, saopštio je savjetnik predsjednika za ustavni sistem i pravna pitanja, Boris Bastijančić.

“Nije greška u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona koji je usvojen sinoć u parlamentu, već je bila greška u propratnom aktu koja je ispravljena”, kazala je Đurović u intervjuu za Televiziju Crne Gore.

Ispravljena verzija će, kako kaže, sjutra biti poslata predsjedniku, jer kako navodi Služba predsjednika radi kraće od Službe Skupštine Crne Gore.

“Sjutra ujutru će biti ponovo dostavljen prateći akt, jer je Zakon već dostavljen”, kazala je Đurović.

Nemoguće je, kaže, da ona kao predsjednica Skupštine povuče Zakon o predsjedniku, jer to može uraditi samo predlagač.

“Ne možemo govoriti o povlačenju. Juče je jedino moglo da se desi da Zakon ne bude izglasan drugi put”, navela je Đurović.

Đurović je kazala da smatra da bi trebalo posmatrati mišljenje Venecijanske komisije sveukupno, te da ono formalno nije usvojeno, kako prenose Vijesti.

Naglašava da ima osjećaj da se mišljenje VK posmatra kao švedski sto, jer, kako kaže, svako izvlači iz njega ono što mu prija da čuje.

Đurović se osvrnula na mišljenje Venecijanske komisije o tekstu ustava Crne Gore 2007. godine.

"Venecijanska komisija je 2007. primjetila da ne postoje deblokirajući mehanizmi kada je u pitanju nadležnost predsjednika države i parlamenta i da nisu definisane procedure vezano za sve situacije u kojima se vlada može naći. To je bio osnovni razlog zašto je grupa poslanika predložila izmjene Zakona o predsjedniku. Oni su tražili deblokirajući mehanizam kao što je VK predlagala 2007. godine", navela je ona.

Komentarišući proglašenje Zakona o predsjedniku, ona navodi da je Ustav jasan i da je obaveza predsjednika Đukanovića da isti potpiše.

"Mislim da on neće kršiti Ustav i da to neće sebi dozvoliti, ali ako ukoliko dođe do toga parlamentarna većina smatra da je upravo usvojeni Zakon vrsta deblokirajućeg mehanizma", dodala je.

Đurović je kazala da je sinoć razgovarala sa Vladimirom Bilčikom o posjeti crnogorske delegacije Strazburu povodom najavljene sjednice POSP.

"U našem razgovoru nije se postavilo pitanje određenog zakona, već ukupna dešavanja u Crnoj Gori. Pod ukupnim dešavanjima smatram i dešavanja ispred zgrade parlamenta ali i glasanje oko sudija Ustavnog suda", rekla je predsjednica Skupštine.

Bilčik je, navodi ona, izrazio bojazan da je atmosfera uzavrela i da zbog toga treba odložiti organizovanje POSP.

"Možda se gospodinu Bilčiku činilo da je situacija nakon usvajanja Zakona svježa i da zbog toga treba odložiti sjednicu. Mi smo na neki način dogovorili odlaganje, ali smatram da je to bila prava prilika", navela je ona.

Ističe i da je ubijeđena da postoji komunikacija između Bilčika i pojedinih političkih aktera iz Crne Gore, kao i da tu postoji određeni uticaj, pišu Vijesti.

Na pitanje da li će biti dogovorena vlada ako Lekić bude mandatar, Đurović ističe da podrška Lekiću nikada nije bila upitna.

"Gospodin Lekić ima podršku svih partija parlamentarne većine. Očekujemo od Đukanovića da pokrene postupak konsultacija i da predloži Lekića za mandatara, a onda postoje rokovi da bude predstavljen sastav vlade. Ubijeđena sam da svi imamo odgovornost da što prije riješimo to pitanje", istakla je Đurović.