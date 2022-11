Gosti u večerašnjoj emisiji "Argumenti" su poslanici u skupštini Crne Gore: Boris Mugoša (SD), Nikola Janović (DPS), Branka Bošnjak (PZP) i Goran Danilović (UCG). Poslanici diskutuju o političkoj krizi izazvanoj nakon izglašavanja spornih izmjena Zakona o predsjedniku.

Izvor: Vlada Crne Gore

Boris Mugoša (Socijaldemokrate) kazao je da je jedini član ovog zakona koji je ustavan, onaj koji se odnosi na to kad stupa na snagu.

"Došlo je do kršenja Ustava u više tačaka. Jedan član govori da može da Skupština imenuje mandatara, iako po Ustavu to može da odradi samo Predsjednik države", kazao je Mugoša i dodao da su čak mijenjane Ustavne norme.

On tvrdi da terminologija Zakona o predsjedniku "nema dodira sa pravom".

"Stručnjaci su u šoku da je ovakav Zakon došao dio skupštinske procedure, a ne da je usvojen", kazao je Mugoša.

On je dodao da postupak izbora sudija Ustavnog suda traje već dvije godine.

"Kolege iz nove većine znali su kad koji sudija ide u penziju. Kandidati koji su sad predloženi su od tih istih ljudi dobili prvo jedva jedan glas, a zatim tri mjeseca kasnije sedam glasova na Odboru", kazao je Mugoša.

Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović kazao je da je međunarodna zajednica ćutala kada su počela kršenja Ustava.

"Nije jasno da li je sve što je uradila aktuelna većina ispravno, jer nemamo Ustavni sud. Ali prvo kršenje Ustava počelo je kršenjem Ustava od strane Mila Đukanovića", kazao je Danilović.

Dodao je da bi volio da po ovom pitanju dobijemo stav Ustavnog suda.

"To bi stabilizovalo Crnu Goru. Ja nisam nimalo srećan što smo bili primorani da, da bismo stabilizovali situaciju. Može biti da smo pogriješili, ali nam greške zasigurno neće ispravljati niti ambasadori Kvinte niti Milo Đukanović. Možemo da pozovemo kolege da izaberemo Ustavni sud 20. novembra. Ustavni sud tada neka odluči je li došlo do rušenja ustava, to neka ne rade NVO", kazao je Danilović.

On je poručio da ovaj Zakon nije rušilački.

Branka Bošnjak (Demokratski front) kazala je da definitivno nije riječ o ustavnom puču, nego je došlo do dopune pravnog akta kojim se bliže regulišu određena pitanja.

"Ovaj zakon je suprotno ustavnom puču, i samo za cilj ima izlazak iz krize. Đukanović je prvi prekršio Ustav", kazala je Bošnjak.

Bošnjak je kazala da su predlagači Zakona o predsjedniku propisali šta se dešava ukoliko ne postoji podrška 41 poslanika.

"Da Predsjednik ima dvije opcije. Da da mogućnost nekome ko ima dominantnu većinu, ili da predloži skkraćenje mandata Skupštini. Ako to Skupština odbije, Predsjednik ima pravo da predloži mandatara", kazala je Bošnjak.

Prema njenim riječima, zabilježeni su brojni dupli aršini.

"Što se tiče reagovanja međunarodne zajednice, mislim da je neko odradio lobiranje. Oni se eksplicitno nijesu osvrnuli na Zakon, već na retoriku koja se mogla čuti u Parlamentu, koja je dolazila pretežno od DPS-a", kazala je Bošnjak.

Prema njenim riječima, DPS bi da ima svoje sudije Ustavnog suda.

"Mi smo se nagledali sudija Ustavnog suda i vidjeli kakvi su. Baš zato što je cilj dobijanjeUstavnog suda koji je funkcionalan, DPS neće da glasa", smatra Bošnjak.

Ona je ocijenila da je imenovanje Miodraga Lekića za mandatara zapravo put za izlaz iz krize.

"Mislim da novi parlamentarni izbori ne bi doveli ni do kakvih značajnijih promjena", poručila je Bošnjak.

Nikola Janović (Demokratska partija socijalista) kazao je da je Crna Gora jedina zemlja na svijetu u kojoj oni koji su zaduženi za poštovanje Ustava "ga ruše i to još priznaju".

"Vidjeli ste da su svi međunarodni partneri oglasili i poslali poruku da se ne ruši Ustav. Ako ovaj pravni akt uđe u pravni promet, jasno je da institucije sistema ne postoje", kazao je Janović.

Prema njegovim riječima DF kao "antidržavna" partija godinama nastoji da uruši institucije Crne Gore.

Poručio je da je van Parlamenta "većinska Crna Gora koja će braniti tekovine države".

Janović je saopštio da politički subjekat kojem pripada već mjesecima opoziva na vanredne parlamentarne izbore.

Danilović DPS-u: Dokažite da vas nije strah od izbora sudija Ustavnog suda

Goran Danilović pitao je Janovića gdje su poslanici DPS bili kada je trebalo izglasati sudije Ustavnog suda.

"Meni se čini da Đukanoviću ne odgovara postojanje Ustavnog suda. Kad je trebalo da se kreativno tumači Ustav, Đukanović nije reagovao. Da je on bio zaštitnik Ustava, šta bi se dogodilo da se u trenutku kada je stigao dopis aktuelne većine o izboru mandatara Đukanović obratio Parlamentu, i tražio pojašnjenje zbog čega nema potpisa", kazao je Danilović.

On je kazao da prihvata poziv Đukanovića da se stvori dopgovor oko Ustavnog suda, ali da nema potrebe da se dižu tenzije. Danilović je kazao da sve dok se ne izabere Ustavni sud "mi ćemo biti u velikom problemu, jer su u pravu svi a nije u pravu niko".

"Ne možemo dopustiti da država ostane na predsjedniku države", kazao je Danilović.

On je pozvao Janovića da partija čiji je predstavnik (DPS) pomogne i da se izabere makar jedan sudija Ustavnog suda.

"I time dokažete da vas nije strah od izbora sudija Ustavnog suda", poručio je Danilović.