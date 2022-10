Bivši ministar odbrane Raško Konjević nije na sjednici jer se nalazi u inostranstvu.

Izvor: print csreen/Youtube

Danas je nastavljeno kontrolno saslušanje premijera Dritana Abazovića, ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića, doskorašnjeg v.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kentere, pomoćnika direktora Uprave policije Dejana Kneževića, povodom aktuelnih dešavanja u bezbjednosnom sektoru, sa osvrtom na pitanje o eventualnom švercu cigareta i oblasti međunarodne diplomatije.

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević je kazao da je pozvao v.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Borisa Milića zbog želje njegovog prethodnika Sava Kentere "da ga oslobodi čuvanja tajnosti podataka".

"Milić je u dopisu napisao da se nisu stekli zakonski uslovi za oslobađanje Kentere od obaveze čuvanja tajnosti podataka", rekao je Knežević.

On je predložio da se, zbog toga, Milić pridruži dijelu sjednice u tzv. gluvoj sobi.

To su prihvatili članovi Odbora.

Mevludin Nuhodžić (DPS) rekao je operativna saznanja koja su do sada iznesena na sjednici treba da dobiju potvrdu, da budu validna, a to se ne može desiti ovdje.

"To treba da potvrde nadležne institucije. Mislim da to očekuje javno mnjenje. Ovdje ne možemo ni da presuđujemo, ni da pravimo istrage. Treba da to ostavimo institucijama, da ih podržimo, a da mi u gluvoj sobi od nadležnih dobijemo informacije koje nam mogu dati. Nastavljanje ovog serijala, na ovu temu - mislim da dolazimo u situaciju da dezavuišemo rad Odbora. Vrijeme je da dobijemo kvalitetne informacije od institucija, pa da onda imamo konstruktivnu raspravu, i da izlazimo iz ove teme", rekao je Nuhodžić.

Danijel Živković (DPS) kazao je da je pratio izlaganja Abazovića, Konjevića, Krivokapića, na prethodnoj sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu

"Mogao bih se saglasiti s Nuhodžićem. Ušli smo u zonu prejudiciranja odluka, ali to ne dolazi od funkcionera i poslanika DPS-a. Mi smo se čuvali iznošenja optužbi, ali to nije bio manir premijera, koji je targetirao ljude neargumentovano, bez dokaza, skrećući pažnju zbog teme zbog koje je zakazan Odbor. A zakazan je zbog šverca cigareta u Luci Bar, a to se desilo pod pretpostavkom da je šverc imao pokroviteljstvo izvršne vlasti u tehničkom mandatu. Trebalo je sebe predstaviti kao nekoga ko će zaustaviti šverc. Šverc nije klinički mrtav, kako tvrdi premijer, nego je pod pretpstavkom nastavljen od strane ljudi koji pripadaju vašoj partiji i koje ste Vi delegirali", rekao je Živković.

On je pitao da "ako se poštuje pretpostavka nevinosti, zbog čega je direktor Uprave prihoda i carina podnio ostavku".

"Zbog čega je promijenio komisiju koja je trebalo da nadgleda poslove spaljivanja cigareta? Vi ste se, gospodine Abazoviću, zalagali za legalizaciju prodaje na tržištu legalno uvezenih cigareta. Zalagali ste se za to dok partneri nisu rekli da ih treba uništiti. Došli smo do spaljivanja cigareta koje nisu spaljene. Zadržali ste direktora UPC vjerujući da će voditi računa o tome da će šverc biti klinički mrtav. Makar pet puta bili ste u Slobodnoj zoni... Šverc nije klinički mrtav, već očigledno vrlo funkcioniše pod pokroviteljstvom izvršne vlasti".