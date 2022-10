"Ministarka evropskih poslova Crne Gore izjavila je da bi zemlje Zapadnog Balkana trebalo da se fokusiraju na Berlinski proces i u okviru njega iskoriste dobre prakse inicijative Otvoreni Balkan" , prenosi CdM.

„Ako smo već u Berlinskom procesu, svih šest zemalja Zapadnog Balkana, ako napredujemo sa Zajedničkim regionalnim tržištem i ako se Otvoreni Balkan na neki način preklapa sa tim, onda je cilj spojiti dvije inicijative, uzeti najbolje prakse iz obe i imati jednu zajedničku u kojoj će učestvovati sve zemlje regiona“, kazala je Marović na panelu „Otvoreni Balkan i Berlinski proces – Lavirint regionalne saradnje“.

Marović je rekla da ne postoji zvanična pozicija Vlade Crne Gore o Otvorenom Balkanu i da političke elite politizuju to pitanje. Jedan blok, dodala je, zagovara pridruživanje Crne Gore toj inciijativi, ukazujući na ekonomske koristi, dok je drugi protiv, uz objašnjenje da je to „dio srpske hegemonije“ i da je to političko, a ne ekonomsko pitanje, piše CdM.

Marović je rekla da misli da postoji većina partija u vladi koja je u ovom trenutku za Otvoreni Balkan, ali da analiza ministarstva na čijem je čelu pokazuje da „nema žurbe“ da se Crna Gora pridruži.

Prema toj analizi, inicijativa Otvoreni Balkan još nema velikih rezultata, nema mehanizam za rješavanje sporova i nema okvirni dogovor koji bi garantovao jednak status za sve učesnice.

„Zapadni Balkan treba da se fokusira na Berlinski proces i da u njega integriše dobre prakse iz Otvorenog Balkana, kao što je dogovor o bezbjednosti hrane“, kazala je Marović.

"S druge strane, savjetnica premijera Albanije Odeta Barbuluši istakla je da se zahvaljujući inicijativi Otvoreni Balkan povećala trgovinska razmjena zemalja koje su dio te inicijative, da je veći broj turista iz Srbije u Albaniji, da je olakšan pristup tržištu rada i dobijanje radnih i boravišnih dozvola", saopštava CdM.

Barbuluši je rekla da je pitanje kako dvije inicijative učiniti komplementarnim kako bi više koristile građanima i poslužile kao „odskočna daska“ za proces evropskih integracija, posebno integraciju u jedinstveno tržište EU.

Prema njenim riječima, inicijativa Otvoreni Balkan predstavlja odgovor na potrebe građana i biznisa i instrument za unapređenje regionalne saradnje, koja je neophodna za izgradnju povjerenja.

Kosovski novinar Veton Suroi izjavio je da je najvažniji cilj regionalnih incijativa kapacitet zemalja da institucionalno sarađuju na uspostavljanju trajnog mira. Suroi je dodao i da proces regionalne integracije treba da bude mjerljiv i da će sa bržom integracijom region imati i veći podršku EU, uključujući finansijsku.

„Izazov nije Berlinski proces ili Otvoreni Balkan, nego kako ih koordinirati, kako iskorititi uloženu energiju u oba procesa i spojiti ih“, kazao je Suroi.