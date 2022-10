U Podgorici do 13 sati glasalo 36 odsto birača U Bijelom Polju do 12 sati glasalo 25,2 odsto birača U Rožajama do 12 sati glasalo 16 odsto građana U Šavniku do 13 sati glasalo 38,5 odsto birača

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

PODGORICA

U Podgorici je do 12 sati glasalo 28,7 odsto birača, odnosno oko 41,1 hiljada građana, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Predstavnik CDT-a Goran Delić, u uživo uključenju na You Tube kanalu CDT-a, rekao je da je 2018. godine u istom periodu glasalo 27,9 odsto birača.

Predstavnica CDT-a Milena Gvozdenović apelovala je na Ministarstvo unutrašnjih poslova da hitno osposobi sajt biraci.me, koji još uvijek nije u funkciji.

Ona je, govoreći o nepravilnosti u Šavniku, kazala da na određenim biračkim mjestima od jutros traje spor oko omogućavanja glasanja nedavno upisanim biračima.

„Biračko mjesto broj jedan u centru grada zatvoreno je oko 11 sati i 50 minuta a članovi biračkog odbora su predstavnicima CDT-a kazali da neće biti glasanja“, rekla je Gvozdenović, prenosi MINA.

Gvozdenović je rekla da je u Podgorici ispred biračkog mjesta broj 60 bila okupljena grupa muškaraca koji su vikali, vrijeđali i pozivali za koga da se glasa.

Ona je dodala da su to biračko mjesto obišli su i predstavnici policije pa je situacija smirena razgovorom.

„Na biračkom mjestu broj 81 partijski posmatrači sugerisali su biračima za koga da glasaju. Na biračkom mjestu broj 85 birač je fotografisao listić i uspio da ga ubaci u kutiju. A na biračkom mjestima 67 i 26c fotografisani listići su proglašeni nevažećim u skladu sa zakonom“, kazala je Gvozdenović.

Ona je rekla da je na biračkom mjestu 84b u Podgorici prekršena tajnost glasanja tako što je bračni supružnik sugerisao supruzi kako da glasa.

„U Zagoriču, gdje se nalazi više biračkih mjesta, veći broj osoba žalio se CDT-a da nijesu upisani u birački spisak i ne znaju gdje mogu glasati“, rekla je Gvozdenović, zaključuje MINA.

PLJEVLJA

Do 12 sati u Pljevljima je glasalo 35,24 odsto upisanih birača, odnosno oko 8.660 građana sa pravom glasa.

To je potvrdio predsjednik Opštinske izborne komisije Čedo Gospić.

Kazao je da do sada nije bilo nepravilnosti na biračkim mjestima.

Prema podacima Demokrata, do 12.30 je glasalo 34 odsto građana Pljevalja.

BIJELO POLJE

Na lokalnim izborima u Bijelom Polju do 12 sati glasalo je 25,2 odsto građana.

Kako prenosi Portal Radio-televizije Crne Gore, glasalo je 9.956 birača.

Iz OIK Bijelo Polje saopštili su da nijesu zabilježene nepravilnosti.

Pravo glasa ima oko 350 hiljada građana.

ZETA

Na lokalnim izborima u Zeti je do 13 sati glasalo 38 odsto birača, prema podacima Demokrata, prenosi MINA.

Lokalni izbori održavaju se u 14 opština, a birališta su otvorena od sedam do 20 sati.

Pravo glasa ima oko 350 hiljada građana.

ŠAVNIK

Na lokalnim izborima u Šavniku do 13 sati glasalo je 38,5 odsto birača, saopštile su Demokrate.

Iz te stranke kazali su da je na lokalnim izborima 2018. u toj opštini izlaznost u istom periodu bila 55,4 odsto.

Lokalni izbori održavaju se u 14 opština, a birališta su otvorena od sedam do 20 sati.

ROŽAJE





Na lokalnim izborima u Rožajama do 12 sati glasalo je 16 odsto građana.

Kako je agenciji MINA kazao predsjednik Opštinske izborne komisije Almir Hasović, OIK nije zaprimila nijedan prigovor povodom eventualnih kršenja izbornog procesa.