Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je, sudeći prema pregovorima parlamentarnih partija, država izvjesno pred skorijim parlamentarnim izborima. Smatra da bi bilo korisno kada bi u najkraćem roku, od dva-tri mjeseca, imali prijevremene izbore.

“Da li će se ta većina, koja je stvorena nakon parlamentarnih izbora 2020. godine dogovoriti da formira još jednu, treću Vladu za dvije godine, ili ćemo se odmah svi dogovoriti da je to bespotrebno i da treba što prije doći do vanrednih parlamentarnih izbora u ovom trenutku ne mogu nagađati. Ali izvjesno mogu reći – čak i kad bi se formirala treća vlada, bila bi kratkog daha. To političko tle političke većine, nastale na osnovu rezultata 30. avgusta 2020. godine je veoma nestabilno i ne može da generiše stabilnu političku Vladu”, ocijenio je Đukanović u intervjuu za Euro News Albania, saopštava CDM.