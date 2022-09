U 'SKY ECC' komunikacijama pripadnika organizovane kriminalne grupe 'Škaljari' Srđana Vukića, koji je uoči i nakon parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020. godine obezbjeđivao lidera Prave Crne Gore Marka Milačića.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Jedna od njih, koja se odvijala u subotu, 29. februara 2020. godine, između Srđana Vukića (F96568, Bingo) i Zlatka Draškovića (MIBD41, Dragon) izgleda zlokobno – Vukić i Drašković razgovaraju o ubistvu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. I Vukića i Draškovića službe bezbjednosti koje su analizirale njihove razgovore označavaju kao pripadnike barskog ogranka Škaljarskog klana, prenosi Standard.

Drašković, koji je u trenutku prepiske sa Vukićem u noćnom provodu, u 22 sata i 17 minuta obavještava Vukića da je u lokal u kom se nalazi stigao Đukanović.





22:17 Dragon: Evo ga Milo odje

22:18 Dragon: stugao

22:24 Dragon: e šou što se radi

22:27 Bingo: S**** mu se usta

22:30 Dragon: sve ih treba pobit i ćoća ovog što je s njim

22:30 Bingo: Ali bukvalno

22:31 Bingo: To sad kad bi čovjek mogao 4 momka sa kalašima i kad izađu po njima

22:33 Dragon: treba samo par milki

22:33 Bingo: Treba samo 4 kalaša, m**** kao lubenice i dobra organizacija

Kukala ti majka predsjednik države izlazi u diskoteku

To nema niđe

22:34 Dragon: istina živa brate

22:34 Bingo: Kakvo mu je obezbjeđenje

22:34 Dragon: samo dobra opozicija i podrška rusije

22:35 Bingo: Ništa sem ovo prvo

22:35 Dragon: baš tako

22:36 Bingo: To je sve u glavi barijere te podrške pare itd u realnosti samo mu*a organizacija i prava ekipa

22:36 Dragon: Pare su prolazne tako je istina živa ekipa

22:37 Bingo: Kakvo mu je obezbeđenje?

22:39 Dragon: nikako

22:39 Bingo: Treba ga otet tog smrada

Podsjetimo, Zlatko Drašković je pripadnik kriminalne grupe koja je sedam mjeseci nakon ovog razgovora, u oktobru 2020. godine, na Veruši ubila Nemanju Prelevića i Danila Pekovića.

Vukić i Drašković imaju veoma intenzivnu komunikaciju preko „SKY ECC“ aplikacije i kriptovanih telefona, kako u samostalnim dvočlanim razgovorima, tako i u grupama sa ostalim pripadnicima klana, prenosi Standard.

Drugog septembra 2020. godine, dva dana nakon što je dotadašnja opozicija pobijedila na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, Vukić obavještava Draškovića da će najvjerovatnije njegov kum preuzeti rukovođenje Agencijom za nacionalnu bezbjednost. Iste večeri, Drašković šalje Vukiću screenshot-ove iz Youtube snimka besjede tadašnjeg vladike Joanikija u Beranama nakon izborne pobjede i informiše Vukića da su za taj događaj oni obezbijedili pirotehniku.





20:47 Bingo: Uh brate nisi svjestan što se dešava ne znam dali shvataš da smo uzeli državu upravo

20:48 Bingo: Baš sam danas bio na neki sastanak izgleda da će kum da mi postane šef anb

05:26 Dragon: ajde kumara sa srećom.. znam ja sve to. Vidim. Samo da se sve ovo završi mirno i onda gruvamo!!!!

05:27 Dragon: Pa ja se nadam da neko blizak nama treba biti na čelu zbog tebe…a Kum bi bio sigurno prava stvar

05:28 Dragon: ovi ođe su ubijeđeni da Milo ima kece u rukavu J J J Jel kaže Marko nešto?

05:33 Dragon: samo da se sw mi organizujemo,sačuvamo i krenemo i krenemo da udaramo đe treba A ja jedva čekam da se Vlada napravi majke mi

09:41 Bingo: Nema šta brate ti je gotovo

09:42 Bingo: Pa izašao je sinoć il preksinoć i čestitao pobjedu itd Biće brate šou Da ne vjeruje čovjek

10:00 Bingo: (media)

10:00 Dragon: hahhah J***** ga Dritan majke mi J ajde nema šta.. gledaj ti sta kako to ide i nek ide svojim tokom pa da se upire e da ne vjeruje čovjek…

10:03 Bingo: hahahahahahah

18:12 Dragon: jel sve podkontrolom brate?

18:15 (foto) naše baklje i vatrometi.

Deset dana kasnije, 12. septembra 2020. godine, Drašković pita Vukića da li im odgovara da poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević bude direktor ANB, kako se u jednom trenutku nakon izbora i spekulisalo, a razgovor se nastavlja njihovim planovima i kalkulacijama kako će određena kadrovska rješenja u budućoj vlasti uticati na funkcionisanje kriminalnog klana kojem pripadaju. Vukić obavještava Draškovića da će nekoliko „njihovih“ ljudi biti zaposleno u Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

11.32 Dragon: sluša prije vijesti da će Kneževića za ANB postavit. Kako nam odgovara to?

11:43 Bingo: A kako brate, ne može bolje

11:44 Bingo: M i Milan su sad u najboljim odnosima Ući će i naših par ljudi u anb Napravićemo najači klan na balkanu

11:57 Dragon: ajde brateee daj Bože! Nadam se daćemo imat ozbiljne informacije nema šta Majku li im je*em više Kakvu se M sprema fotelja?

12:12 Bingo: Ne znam još on ne bi u ministarstva nego dalje da gura politiku

18:48 Dragon: hahaha to to to

18:48 Dragon: ovo su sve političari upleteni u teški kriminal?