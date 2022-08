On je rekao da imaju priliku da 2. septembra otvore istu temu.

"I to sam rekao Abazoviću. Fotelje nisu ključne, već da pobijedi politička ideja koju je podržala većinska Crna Gora, ako svi kažemo da je DPS naš ključni politički protivnik", istakao je Mandić.

On je rekao da se slaže sa Abazovićem da se Vlada obara od strane onih koji su veoma zainteresovan da rade poslove koje su radili ranije.

22 : 53

Poslanica Draginja Vuksanović Stanković iz SDP-a kazala je da su sve maske pale.

"Ja se pitam o čemu više raspravljamo. Ja od svoje diskusije odustajem jer je car go. Kucajte na Guglu "Carevo novo odijelo". Sva sublimacija politike ove Vlade i Dritana abazovića je u rečenici kojom se bajka završava, a koja je postala naša stvarnost je: Car je go", poručila je ona.



Abazović je odgovarajući Vuksanović Stanković pitao da li odijela imaju Ranko Krivokapić i Raško Konjević, kao i ljudi iz njenog bliskog okruženja, jer kako je rekao, on kao premijer možda nikada nije ni imao priliku da na sebe stavi neko odijelo.