Predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović kazao je u izjavi za Info plus Adria televizije da je spreman za formiranje tehničke Vlade. On je demantovao navode nekih medija da se sastajao sa čelnicima Demokrata da ih vrbuje za podršku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Abazović je kazao da se raduje sjutrašnjoj sjednici. On je ponovio da je inicijativa Demokratske partije socijalista došla kao reakcija na potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC pa, kako ističe, priče da DPS nije zadovoljan evropskim putem Crne Gore mogu da se plasiraju samo za ljude koji su neinformisani ili neobaviješteni.

„Ako neko želi da to poništi, da sve to baci pred noge, da na taj način pokaže diskriminatorski odnos prema tim ljudima koji su vjernici SPC ili generalno prema Crkvi, neka to slobodno urade. Građani će to imati priliku da vide. Ogromna većina građana Crne Gore želi da se koncentrišemo na ono što je ekonomija, progres, nova radna mjesta, a niko više ne želi one priče koje generišu određene strukture koje su, po mom skromnom sudu, duboko ogrezle u korupciju. Ako neko želi da te strukture ponovo dominiraju i ponovo imaju mehanizam da upravljaju budućim procesima, onda OK“, poručio je premijer.

Negirao je navode medija da je vrbovao čelnike Demokrata.

„To je apsolutna neistina. Ja imam poštovanje prema njima. Na mnoga pitanja ne gledamo na isti način, to ne znači da se međusobno ne uvažavamo, to uvažavanje makar postoji sa moje strane i nemam razloga da pravim bilo kakav lobi ni sa ljudima sa kojima imam prisniju komunikaciju u parlamentu. Ne tretiram ovo pitanje kao biti ili ne biti. Inače mislim da kad god neko pitanje postavite kao biti ili ne biti da se iza toga krije neka zla namjera, i to bih želio da na svaki način odbacim“, naveo je Abazović.

Na pitanje da li očekuje od njih da sa DPS-om izglasaju nepovjerenje aktuelnoj Vladi, ističe da bi to za njega predstavljalo iznenađenje.

„Ako se to desi neću to smatrati nečim što nije legitimno od njihovih poslanika. Ipak mislim bilo bi mi malo čudno, naročito ako je to došlo kao reakcija na potpisivanje Temeljnog ugovora“, ocijenio je premijer.

Poručio je da ne bježi od izbora, već se istim raduje, te napominje da su manjinsku Vladu oročili na maksimum godinu dana.

„Što znači da je mogla da traje i 100 dana, međutim željeli smo da u međuvremenu profunkcioniše Ustavni sud zbog izbornog procesa, ali je bilo dobro da se izaberu i članovi Sudskog savjeta i VDT. To je obaveza državnog parlamenta, a Vlada je svoje obaveze obavila i odradiće i ovo u narednom periodu. Ne bježimo od izbora- radujemo se izborima. Na izborima građani Crne Gore treba da legitimišu neku novu većinu i neku vlast za koju se nadamo da će raditi četiri godine“, rekao je Abazović.

Istakao je da nikakav problem ne vidi u rekonstrukciji vlade.

„Dakle, ovo važi ako vlada ne padne da smo mi spremni, ne moramo ni čekati ponedjeljak, možemo da sjednemo i u subotu, sad je to manje važno, da sjednemo i da vidimo kako možemo da konstituišemo većinu koja bi mogla da vodi državu do izbornog procesa. To bi značilo da bi se stvorila tehnička vlada koja ne bi bila programska i koja bi imala glavni zadatak sprovođenje izbora. Ali, prije toga kao uslov, koji mislim da je prihvatljiv za sve političke subjekte, je da prioritet ostane borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je dio evropske agende“, naglasio je Abazović.

Abazović je saopštio i da u rekonstruisanoj Vladi ne bi bili poslanici SDP-a jer, kako navodi, njihovi ministri su se od prvog dana ponašali kao da nisu dio tima,i kao da određuju agendu neke druge Vlade, te naveo da bi bilo značajnih kadrovskih promjena i da su manjinske partije više nego dobrodošle.