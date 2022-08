"Uvijek ponavljam da iza nacionalizma na Zapadnom Balkanu stoji korupcija i politički lideri koji cijeli region ciljano drže u 'statusu quo'. Stoga me raduje činjenica da su naši glavni spoljnopolitički partneri - Sjedinjene Američke Države - prihvatilie ovu činjenicu"

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Dritan Abazović podržao je inicijativu grupe senatora iz Sjedinjenih Američkih Država da se za Zapadni Balkan donese poseban Zakon koji će podsticati demokratski i ekonomski razvoj regiona, a paraleno sa tim suzbijati korupciju i kažnjavati korumpirane političare ili sa njima povezana lica, poznat kao Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana.

To je saopšteno iz kabineta predsjednika Vlade.

"Uvijek ponavljam da iza nacionalizma na Zapadnom Balkanu stoji korupcija i politički lideri koji cijeli region ciljano drže u 'statusu quo'. Stoga me raduje činjenica da su naši glavni spoljnopolitički partneri - Sjedinjene Američke Države - prihvatilie ovu činjenicu i da su snažno krenule u proces aktivitanja mehanizama kojim će dati doprinos suzbijanju štetnih uticaja ovakvih struktura u narednom periodu", kaže Abazović.

Kako je naveo "algoritam je jednostavan - ako pobijedimo korupciju, eleminisaćemo finansijere i 'trovače' javne scene koji podstiču nacionalizam i ekstremizam".

"To će direktno voditi stvaranju povoljnijeg ambijenta za saradnju i stimulisati demokratski i ekonomski razvoj u cijeloj regiji. U predloženom zakonu američkih senatora jasno se apostrofira i potencijal regionalnih inicijativa što dodatno raduje, naravno uz obaveznu inkluzivnost i transparentnost. Zato puna podrška za takve ideje", saopštio je Abazović.

On navodi da je Vlada Crne Gore pripremila i svoj "anti-mafija zakon" koji je dugo najavljivala, službeno nazvan Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

"Kreće i naš 'anti-mafija zakon' i on će takođe biti kompatibilan sa onim što je predlog zakona iz SAD. Sve što treba je da se postavi pravni okvir koji vodi ka jednom cilju - eliminaciji korupcije i organizovanog kriminala. Ljudi koji su na nezakonit način stekli ogromno bogatstvo su najzainteresivaniji da Zapadni Balkan, pa samim tim i Crna Gora, ostane u čeljustima politike prošlosti. Ipak, ljudi sve manje nasijedaju na to. Vidimo da to sada aktivno detektuju i naši međunarodni partneri", zaključio je Abazović.