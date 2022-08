Premijer Dritan Abazović kazao je da svi politički prioriteti iz ekspozea 43. Vlade završeni ili privedeni kraju u prvih 100 dana rada. Počela je konferencija za novinare povodom 100 dana rada Vlade u Vili Gorica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Prvi prioritet bio je nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, drugi obnova pregovaračkih struktura, treći stvaranje povoljnog ambijenta za nove investicije, četvrti nastavak ekonomskih reformi, peti regulisanje ugovora sa vjerskim zajednicama, šesti sagledavanje regionalni inicijativa, sedmo jačanje lokalnih samouprava kroz izmjene zakona, osmo priprema i realizacija turističke sezone, devet, sagledavanje mjere reorganizacije rada zdravstva i u kontekstu korona virusa. Deseta je bila nastavak reforme javne uprave, prostorni plan Crne Gore, obezbjjeđivanje ravnomjernog razvoja, trinaest prečišćavanje izbornog spiska i stvaranje preduslova za eliminaciju izbornih zloupotreba i 14. zaštita manjinskih naroda. Svi prioriteti 43. Vlade su realizovani ili su pred sami kraj”, kazao je Abazović.

Istakao je da u 100 dana imamo tektonske poremećaje kada je riječ o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

"Imamo najveću zapljenu cigareta u Evropi. Imamo procese protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda, protiv predsjednika Privrednog suda, protiv ljudi kao što su Lazović i Milović koji su na visokim funkcijama u policiji i ANB-u.Ostvarena je saradnja sa Europolom i mislim da niko nema dilemu da je Vlada stvorila ambijent da Tužilaštvo profunkcioniše i isporuči rezultate", kazao je on.

Premijer je naglasio da su nove investicije stigle u Crnu Goru.

“Iznenađen sam da smo to uspjeli u prvih 100 dana”, dodao je premijer.

Nastavljene ekonomske reforme

Programi ekonomskih reformi, prema njegovim riječima nastavljeni su bez ikakvih restrikcija.

“Svaki građanin može da bude svjedok da je sve manipulacija da će se ući u neku sječu primanja. Prvi put smo povećali penzije, za 500 službenika Uprave policije povećana je zarada. Od 1. septembra novi režim za penzije, plus jednokratna pomoć za preko 100 hiljada penzionera. Plus dječiji dodaci i razna socijalna davanja”, istakao je Abazović.

Spremni za ugovor sa CPC

Dodao je da je su juče regulisani odnosi sa vjerskim zajednicama.

"Spremi smo da regulišemo odnos sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom ako želi da uđe u isti aranžman. Oni su poslali pismo premijeru da su spremni za to i ne postoji nikakva restricija sa naše strane da u momentu kad to dogovorimo da se to i uradi", istakao je Abazović.

Svakoj opštini po milion

Kazao je da je u prvih 100 dana spremno da svaka opština dobije kapitalni projekat koji nije predviđen budžetom u iznosu najmanje milion eura.

"Ukoliko ova Vlada nastavi, svaka opština na sjeveru države, milion do milion eura može da konkuriše za projekat", naglasio je on.

Parametri turističke sezone nijesu daleko od rekordne 2019. godine

Ističe da turistička sezona teče jako dobro i da parametri nijesu daleko od rekordne 2019. godine.

"U kontekstu globalne krize koja postoji, mislim da je ovo ostvarenje jako veliko. Znate da smo izgubili tržište Rusije i Ukrajine koje su činile 20 odsto prometa, ali otvaranjem novih tržišta sad za sad se to kompenzuje na zadovoljavajuć način. Sjever je ove godine mnogo više atraktivan nego ranije", saopštio je premijer.

Po pet miliona zdravstvenim ustanovama

Istakao je da je po pet miliona dodijeljeno svim zdravstvenim ustanovama.

“Ne postoji jedinica koja neće dobiti pomoć Vlade”, kazao je Abazović.

Kazao je da prostorni plan nije bilo moguće realizovati u prvih 100 dana, ali da je on spreman da narednih mjeseci bude upućen Skupštini na usvajanje.

Kada je riječ o prečišćavanju biračkih spiskova, kazao je da su mnoge stvari već spremne koje su bile u nadležnosti MUP-a Crne Gore.

"Dali su juče prvu analizu i daće na narednoj Vladi način da se ovo riješi", kazao je on.

Zapošljeno 23.000 ljudi

Rekao da je, prema podacima, od formiranja Vlade do kraja jula je zapošljeno 23.000 ljudi.

“Odnosno ta brojka je stigla do 240.000. Samo za dva mjeseca rada Vlade zapošljeno je 13.000 ljudi. Zaposlenost cvjeta”,saopštio je Abazović.

Kada je riječ o parametrima životnog standarda, kazao je da Crna Gora plaća najjeftinije gorivo.

"Crna Gora je stavila 0, 5 odsto PDV-a na hljeb, pomogla da se iza druge životne namirice regulišu cijene i da se inflacija koja je zadesila cijeli svijet ipak nešto manje osjeća", rekao je on.

Bankarski sektor, kako je dodao, nikada nije bio likvidniji.

"Izraelska firma preuzela je Deltu, Lidl treba da dođe s velikim brojem radnih mjesta ne samo u Podgorici, već i na sjeveru... Ne odustajemo od ideje da pravimo air park Berane. To treba da krene u proceduru u septembru. Kad je riječ o Luci Bar, tu smo u pregovorima s firmom iz regiona da dođe i otvori svoj hab s velikim brojem radnih mjesta, gdje će najmanja plata biti 1.000 eura", rekao je Abazović.

“Ako danas pogledate relevantne sektore i pogledate preporuke Francuske i Njemačke, giganata EU, možete biti spokojni jer u Crnoj Gori niko nije uveo nikakvu restirkciju niti je za milimetar promijenjen životni stil”, kazao je on.

Niko nije imao više međunarodnih aktivnosti u 100 dana

Otkad postoji državni protokol, kazao je on, u 100 dana niko nikad nije imao više međunarodnih aktivnosti.

“Sreo sam se sa devet premijera, što znači da faktički svakih 11 dana sretnete jednog premijera. Da ne čitam svih 70 imena sa kojima sam imao susrete. Da ne zaboravim zbog dušebrižnika premijer najmanje države koji je pošao da pruži podršku predsjedniku Ukrajine je Crna Gora”, naveo je Abazović.

Podsjetio je i da je bilo skepticizma kako će funkcionisati Savjet za odbranu i bezbjednost.

"Funkcionisao je bez restrikcija, svaka sjednica mogla je da traje pet minuta. Povećavamo kontigent vojnika koji će biti dio NATO misije. Restriktivne mjere sprovode se bez ikakvih restrikcija, a tiču se blokiranja imovine ruskih državljana. To je cijenjeno od naših zapadnih partnera".

Kazao je da regionalna saradnja nikada nije bila na boljem nivou.

Pad intenziteta visokorizičnih kriminalnih grupa

Kada je riječ o vladavini prava kazao je da je vrlo zadovoljan i da je klupko počelo da se razmotava.

“Srećan sam što sam jedan od prvih premijera koji je posjetio Europol. Srećan sam što smo se uprkos mnogim problemima suočili sa kriminalnim organizacijama. Iako imamo 10 visokorizičnih kriminalnih grupa u Crnoj Gori u ovom trenutku njihov intenzitet i značajno manji nego prije par godina”, istakao je Abazović.

Imenovanja u pravosudnim organima bila bi završena da je do Vlade

Abazović je rekao da bi pitanja izbora sudija Ustavnog suda i menovanja u Sudskom savjetu i Višem državnom tužilaštvu bila riješena da je bilo do Vlade.

“Algoritam je postojao za sva tri pitanja, neki političari nijesu htjeli to da prihvate. Sada više nema nikakve restrikcije, samo dobrom voljom i inkluzivnosti Vlade ova pitanja nijesu riješena prije 20 dana “, naglasio je Abazović.

Poručio je da je na potezu Skupština.

“Svako ko nas gura u destabilizaciju ne želi da Crna Gora dobije mjerila za ulazak u EU. Vlada ne blokira evropski put i ne skreće fokus, već rasčišćava prostor da bi brže pristupila EU”, naglasio je Abazović.

Podsjećamo, predsjednica Skupštine Danijela Đurović sazvala je za 19. avgust vanrednu sjednicu parlamenta na kojoj će se glasati o nepovjerenju Vladi.

Inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Vladi podnijeli su klubovi poslanika Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske i Liberalne partije, Socijaldemokrata i Demokratske unije Albanaca, nakon što je potpisan Temeljni ugovor države sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

Temeljni ugovor su u srijedu, bez najave i prisustva medija, potpisali Abazović i patrijarh SPC Porfirije.