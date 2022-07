Vlada Crne Gore odlučila se za inkluzivan pristup u procesu potpisivanja Temeljnog ugovora sa SPC, a ugovor bi mogao biti potpisan u avgustu, saopštio je premijer Dritan Abazović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Postavljam pitanje da li je koja NVO i koji pravni ekspert se uključio ili znao da se potpisuje ugovor sa Katoličkom crkvom ili Islamskom zajednicom”, pitao je premijer i dodao da bez obzira na to sve sugestije su dobrodošle.

Naveo je da su već dobili pisane komentare na Temeljni ugovor Akcije za ljudska prava, a da imaju najave da će to učiniti i neki drugi članovi komisije.

"Moram da budem iskren, ja nikakve novitete nijesam čuo", rekao je Abazović, komenatrišući sugestije na nacrt Temeljnog ugovora, koje su do sad stigle.

Na pitanje kada će Temeljni ugovor biti potpisan rekao je:

"Mislim da nakon što se taj proces zatvori, proces da svi još jednom dostave mišljenja, ako žele možemo očekivati da to bude početkom avgusta ili možda, sredinom ili krajem avgusta. Te detalje nismo dogovorili, ali to je proces koji smo doveli do kraja", zaključio je Abazović.