U toku je Premijerski sat, gdje predsjednik Vlade Dritan Abazović u parlamentu odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova.

Predstavnik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković pitao je premijera šta su zaključci komisije koja je utvrđivala da li je bilo propusta u radu policije u Nikšiću 13. jula i da li zna ko je naredio da se "propuste provokatori kako ih naziva ministar unustrašnjih poslova".

Abazović je kazao da osuđuje izazivanje nereda sa bilo koje strane i to na državni praznik 13. jul. To što se desilo u Nikšiću, kako kaže, posljedica je više stvari.

Podsjetio je da je formirana komisija koja će ispitati postupanja u Nikšiću, ali kako dodaje neće se zaštitnički postupati prema bilo kome.

“Mi moramo da poštujemo institucije sistema... Ako se utvrdi personalna odgovornost bilo koga neće biti trunke zadrške da se ti ljudi procesuiraju. Mogu da najavim da će biti promjena u Upravi policije. Policija je u dugogodišnjoj vladavini vaše partije (DPS-a) došla u situaciju u koju je došla”, poručio je premijer.

Abazović je odgovorio Erakoviću da ne misli da je sve u politici dozvoljeno, niti se, kako kaže, time služi. Kazao je i da se nije uključivao u organizaciju proslave Dana državnosti u Nikšiću.

"Ja sam samo obaviješten da postoji problem i u dobrom duhu sam pokušao da ga riješim. Mislim da je tada bio riješen", odgovorio je Abazović.

Stoji, kako kaže, iza toga, da nacionalizam stoji iza korupcije.

"I u jednom i drugom taboru, isto i na Cetinje, su bila lica za koja tvrdim da su dio narko kartela. Nemojte misliti da su građani koji dođu sa djecom na proslave spremni da prave incidente", naglasio je Abazović.

On je poručio i da policiju niko neće napadati i da će se napad na policiju tretirati kao napad na državu. "U tom kontekstu apelujem i na tužilaštvo da tome stane na kraj", poručio je Abazović.

Premijer je kazao i da u Nikšiću nije bio cilj da dođe do fizičkog konflikta dvije grupe.

"Ako mene pitate da li je bilo mogućnosti da se spriječi, meni zvuči logično da jeste, ali nije bilo fizičkog kontakta dvije grupe što je možda i nekome bio cilj, ali ne možemo dozvoliti ni neko napad policiju. U tom kontekstu oni imaju podršku. Isto tako i MUP i ministar imaju pune ruke posla da se oslobode službenika koji ne odgovaraju svrsi i ne zaslužuju da nose značku policajca Crne Gore", zaključio je Abazović.

Predstavnik kluba DF–Nova srpske demokratija- Demokratska narodna partija–Radnička partija, Milan Knežević postavio je kratko pitanje “I što ćemo sad”, i obrazložio ga na sjednici Skupštine.

Abazović je odgovorio da Crna Gora mora biti zdrava.

“Pošto ste mi odgovorili da Crna Gora mora biti zdrava onda sam ja po toj logici morao danas da Vam donesem lavor i sapun, jer ste čitavu Crnu Goru doveli u situaciju da svi možemo stati u jedan lavor i da se podavimo u njemu”, poručio je Knežević u Skupštini.

Abazović je kazao da u Crnoj Gori nakon 30. avgusta 2020. više ništa nije isto i da nema nedodirljivih. Naveo je da zbog brojnih promjene treba da budemo zadovoljni, ali da se 30-ogodišnji režim ne može preko noći prevesti u nešto perfektno.

Kazao je i da turistička sezona u Crnoj Gori nije perfektna, ali ni loša kako je neki predstavljaju.

"Svi parametri pokazuju da idemo na bolje", naveo je premijer.

"Meni se čini da vi teško bolesnog pacijenta Crnu Goru liječite andolima i aspirinima", odgovorio je Knežević.

Abazović Kneževiću: Nemam nikakav strah od bilo koga

Knežević je u Skupštini poručio i kako neće dozvoliti da se bilo ko igra sa SPC.

“Ako vi niste u stanju da potpišete Temeljni ugovor sa SPC, onda podnesite ostavku, ako vas je strah onda recite od koga Vas je strah. Mi ne možemo da dozvolimo da se plašimo Draginje Vuksanović Stanković”, naveo je Knežević.

Kazao je i da su se čule spekulacije da je Abazović juče zaprijetio Đukanoviću hapšenjem ako otkaže podršku Vladi, a nakon sastanka sa ambasadorima Kvinte.

“Da li je to tačno i da li je tačno da ste pominjali neke varijante Skaj aplikacije u slučaju Đukanovića”, kazao je Knežević.

Premijer je odgovorio da pitanje Temeljnog ugovora tretira redovno i da nema nikakav strah od bilo koga.

“I zbog toga sam napadan sa svih strana. Niko neće voditi politiku u ime vlade Crne Gore dok je 43. Vlada na vlasti”, naveo je Abazović i dodao da će Vlada donositi odluke koje se mogu provjeravati.

Deblokada puta ka EU, kako navodi premijer, bi trebalo da bude interes svih.

“Nema pritiska ni ucjena, ako neko to ne misli, sasvim “ok”. Ja sam za to da se završi i Sudski savjet i Ustavni savjet i VDT i Temeljni ugovor i postoje strukture koje ne bi da se završi sve”, naveo je Abazović i dodao da je realno da se sva ta pitanja riješe do 1. septembra.

“Ne pada mi na pamet da bilo koga ucjenjujem, pa ni predsjednika DPS-a i ne pada mi na pamet da bilo koga branim”, poručio je premijer.

Ima razgovora iza političkih leđe

Kaže i da zbog opstanka Vlade nije spreman da pravi kompromise na štetu Crne Gore.

"Državni interes je da se donose odluke", poručio je Abazović. Govoreći o mogućim rješenima naveo je da su rekonstrukcija Vlade ili tehnička vlada potpuno legitimne opcije.

"Ima razgovora iza političkih leđe, ja ne mislim da je to fer i korektno, a imamo i neke šeme koje izgledaju dosta ovako nevjerovatne. Treća varijanta su izbori, koji svakako moraju biti. Biće ili prije Nove godine ili poslije Nove godine", istakao je Abazović.

Poslanik Socijalističke narodne partije Bogdan Božović pitao je koje su najveće prepreke na putu ka EU kako bi se efikasno zaokružile najvažnije teme i pitanja, poput reformi u pravosuđu, pravde, bezbjednosti i borbe protiv organizovanog kriminala.

Premijer je ponovio kako očekuje da Crna Gora dobije završna mjerila, ako do sredine septembra riješi otvorena pitanja u pravosuđu.

Abazović je rekao da su dobre vijesti iz regiona to što su Sjeverna Makedonija i Albanija dobile status kandidata.

"Ali ono što trenutno ima Crna Gora, to nema nijedna druga država i mi ovu šansu ne smijemo da propustimo", naglasio je Abazović.

Ne postoji politički dil kao kompromis za borbu protiv kriminala i korupcije

Predsjednika kluba Crno na bijelo Miloš Konatar pitao je koji su naredni koraci kako bi Crna Gora ubrzala evropski put, zaključila proces pregovora i postala naredna članica Evropske unije (EU).

Abazović je odgovorio da obračun sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori nije bio smisleniji i jači nego u prethodne dvije godine.

"Stvari koje se dešavaju su jako dobre. Sjetite se koliko je bilo kritika na moj račun zbog Zakona o državnom tužilaštvu, a sada dolaze i kažu: "Svaka Vam čast, bili ste u pravu, tu je bio problem". Pogledajte rezultate u posljednja tri mjeseca", naveo je Abazović.

Osvrnuo se i na kritike da premijer štiti ljude u Crnoj Gori koji su opasni.

"Što ćemo sad? Sad ne čujem da neko kaže: "Bravo". Možda je stid neke ljude, možda im nije milio što se to desilo, a ja sam rekao da ćemo voditi najopasnije operacije i dovešćemo ih do kraja. Ne postoji funkcija, niti politički dil u vezi kompromisa sa tim stvarima. Ako treba da se napusti Vlada, nikakav problem nije. Ovdje niko nije došao na silu ili da bi bio tu duži vremenski period, već da bi dali rezultate", zaključio je Abazović.

Šef poslaničkog kluba Demokratski front (DF) - Pokret za promjene, Branko Radulović pitao je kako sprovesti urgentan i dinamičan investicioni ciklus i temeljne reforme, posebno imajući u vidu izuzetno složeno i apsurdno političko i ukupno društveno stanje i kriminalno nasleđe.

Radulović je kazao i da bi nam vanredni izbori donijeli haos i da se ništa novo ne bi desilo. Protiv je i tehničke vlade.

Abazović je kazao da je njegov cilj da država ide naprijed i da se rješavaju otvorena pitanja.