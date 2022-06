Predsjednik je odgovarajući na pitanja novinara naokon održanog Samita u Madridu kazao da ne smatra da je pitanje Temeljnog ugovora od presudnog značaja za državu, već da su to pitanja vezana za deblokiranje pregovaračkog procesa i put ka Evropi.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

"Prije izvjesnog vremena dobio sam nepotpun tekst tog ugovora. Razumio sam da je to bio tek početak pisanja tog dokumenta i da ga je trebalo dopisati i u dijelu koji mora da obavi država, a da ga je nakon toga trebalo ispregovarati sa tom vjerskom zajednicom, te da je ostalo još dosta vremena i prostora da svako, prije svega stručna javnost kaže svoje misljenje o tom dokumentu" , kazao je Đukanović.

On je naglasio da pouzdano zna da je ugovor nuđen u periodu Vlade Igora Lukšića 2010. ili 2011. godine Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC), kao i drugiim vjerskim zajednicama:

"Druge vjerske zajednice su ga potpisale, SPC ga je odbila sa argumentacijom da nema potrebe da potpisuju Ugovor sa državom koju je stvorila. Ubijeđen sam da ne treba žuriti, izbjegavajući javni razgovor na tu temu."

"Za Crnu Goru je najvažnije da deblokira pregovarački proces i ide ka Evropi, ali sticajem okolnosti, to je postalo važno političko pitanje. Dakle, moramo odgovoriti toj važnosti i mora se dozvoliti svima da se uključe na tu temu i svako da obavi svoj dio posla. Vlada mora da vodi računa o interesima države, crkva da vodi računa o svojim interesima. Samo treba spustiti tenzije, ne treba medijski prenaglašavati važnost tog pitanja, i ostaviti to onima koji su za to pozvani da napišu ugovor sa 20 članova i da se to skine sa dnevnog reda" , zaključio je Đukanović.