Abazović je odgovarajući na pitanje novinara u Beogradu kazao da je on premijer "koji vodi evropaku i sekularnu državu".

Izvor: Vlada Crne Gore/Rade Koprivica

"Sve vjerske zajednice imaće jednak tretman. Tu smo da svako otvoreno pitanje riješimo u skladu s Ustavom i zakonom. Predstavnici DPS i SDP bili upoznati s tekstom temeljnog ugovora i nisu imali primjedbe na normativni dio. Ukoliko žele da preduzmu nešto u skladu sa svojim ovlašćenjima - premijer nema ništa protiv. Mislim da je predloženi tekst u skladu s Ustavom i zakonima. Ova Vlada će to pitanje riješiti. Tu smo da vodimo evropsku i sekularnu državu", rekao je Abazović.

Odgovarajući na pitanje o izručenju Svetozara Marovića, premijer je rekao da su i o tome razgovarali.

"Sako pitanje može da se riješi. Možda svako pitanje ne možemo da riješimo odmah i to je logično, a da li smo počeli da rješavamo i da li će se neke tačke riješitit uskoro, to je tačno... To pitanje (Marović) očekujem da se riješi, ali možda ne odmah. Nijesmo došli da vršimo pritisak na Vladu Srbije. Ovdje smo da rješavamo pitanja koja mogu da se riješe danas", rekao je Abazović.

Kazao je da ostaje poziv premijerki Srbije, da u datumu koje joj obaveze budu dozvolile posjeti Crnu Goru.



Abazović je kazao da će se sjutra vidjeti sa patrijarhom.

Premijerka Srbije Ana Brnanić kazala je da očekuje s velikim nestrpljenjem da predsjednik Srbije dočeka novog ambasadora Crne Gore.

Ona je odgovarajući na pitanja novinara kazala da je na sastanku bilo riječi o ambasadorima i zadržavanju crnogorskih poslanika na granici kazala da su pokrenuli oba pitanja na zatvorenom sastanku.

"Očekujem s velikim nestrpljenjem da predsjednik Srbije dočeka novog ambasadora Crne Gore. Ta je stvar koja se lako riješi. U ogromnoj mjeri smo riješeni da završimo to pitanje. Skrenuo mi je Abazović pažnju na dešavanja s poslanicima. To sam prvi put čula danas. Riješićemo i to", rekla je Brnabić.