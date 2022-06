Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić odgovara u parlamentu, nakon Premijerskog sata, na devet poslaničkih pitanja

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Poslanika Demokratskog fronta Dragana Bojovića interesovalo je kojim pravnim aktom Crne Gore je propisano da se Ministarstvo vanjskih poslova bavi pitanjima crkvene autonomije i crkvene autokefalije.

"Vi ste se 14. i 15 . maja u Berlinu, u odvojenim susretimna sa šefovima diplomatija dvije države (Ukrajina i Sjeverna Makedonija) intenzivno bavili upravo ovim pitanjima, nastupajući više kao svešteno lice ili kao teolog, a ne kao ministar vanjskih poslova", naveo je Bojović.

Krivokapić je kazao da se pitanjima crkve bavio tokom posjete Berlinu jer je to pitanje potegao njegov ukrajinski kolega Dmitri Kuleba.

"Ta crkva (SPC) je meni poklonila fresku pa nije pitala za autorsko pravo. Kad sam postao freska, već sam na neki način postao dio života crkve, makar za one koji idu u tu crkvu i mogu da je gledaju".

On je naveo i da ima orden ukrajinskog patrijarha.

"Po toj temi je Kuleba otvorio temu jer je imao potrebu da saopšti što misli i o našoj crkvi. Vlada se bavi tim pitanjem skoro na svakoj sjednici. Ono što me obavezuje je obnova nezavisnosti Crne Gore a dio te nezavisnosti je bila i CPC", kazao je Krivokapić.

On je poručio da pošto nema pravoslavne zemlje sa većim pravoslavnim življem da nema svoju pravoslavnu crkvu, da su to postupci koji idu vanjskoj politici.

"Pošto me pitao kolega a na meni je da odgovorim kada me pita, sticajem odgovornosti ukrajinska crkva je vratila svoju autokefaliju. U našem slučaju to će biti vijek. Kao što vidite ta pitanja idu sa državom", naveo je Krivokapić u odgovoru.

Bojović je kazao Krivokapiću da je “zagovornik ako ne i tvorac dosta ekstremne političke platforme”.

“Nedavno ste rekli da nema pomirenja sa kvinslizima. Mislim da vi dajete falsifikovanu sliku istoriju Crne Gore. Krivokapiću, pitanje je na koji način ste se kandidovali za ministra – da li na osnovu desničarske ideologije, da li zato što imate namjeru da se obračunate sa kvislinzima… Ne može se vladati silom i protivno volji naroda”, dodao je Bojović.



"NEPRIJATELJI SRBA SU ONI KOJI ZLOČINE PRAVDAJU SRPSTVOM"

Najveći neprijatelji Srba su oni koji se kriju i pokušavaju da “zločince pravdaju srpstvom”, rekao je ministar vanjskih poslova odgovarajući na pitanje poslanika Prave Crne Gore, Marka Milačića.

On je pitao Krivokapića na koje probleme je mislio kada je rekao da Crna Gora zna i najbolje razumije ukrajinski narod, jer ima sličnih problema sa velikim susjedom tj. Srbijom, istorijski kao Ukrajina sada sa Rusijom, s obzirom, kako je istakao Milačić, da su građani Crne Gore i Srbije uvijek bili u dobrim odnosima.

“Ne, zločinci nisu Srbi, oni su zločinci. Crnogorski zločinci nisu Crnogorci, oni su zločinci. A, vi branite to, kao što sada branite agresiju na Ukrajinu. To je po svakom međunarodnom standardu, uključujući i Srbiju, agresija a ne sukob”, istakao je Krivokapić.



"NEKIMA JE CILJ DA CRNA GORA I REGION NE DOĐU DO EU"



Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Adnan Striković pitao je ministra vanjskih poslova kakav je njegov utisak nakon brojnih susreta sa zvaničnicima EU i NATO-a, posebno vezano za poziciju Crne Gore u procesu evropskih integracija i njene pozicije u Alijansi, te da li vjeruje da je ova Vlada dovoljno svjesna prilike koja se ukazala našoj zemlji kroz uvođenje takozvane brze trake na evropskom putu i time mogućnosti da postane prva naredna članica Unije, što su, kako je naveo Striković, u više navrata nagovijestili visoki zvaničnici EU.

Krivokapić je odgovarajući na pitanje Strikovića kazao da “naš evropski put nije rješavanje pitanje crkve”.

“Ovo je prilika za Crnu Goru da ubrzanim korakom stignemo do EU i to je motiv za sve nas. Nadam se da će ta svijest prevladati. Nije naš evropski put rješavanje pitanja crkve”, kazao je on.

Nekima je, kaže cilj, da čitav region pa i Crna Gora ne dođu do EU.

“NATO to definiše, a mislim da ćete svi čuti za nekoliko dana – Rusija je od partnera, postala prijetnja po bezbjednost, mir i stabilnost”, kazao je Krivokapić.

Ponovio je da su tu da “iskoristimo da uđemo u EU što prije”.



"ABASADOR BOŽOVIĆ MORA POŠTOVATI CRNU GORU"

Odgovarajući na pitanje poslanice DF-a Jelena Božović koja je pitala kada će Vlada Crne Gore povući odluku o protjerivanju ambasadora Republike Srbije Vladimira Božovića, Krivokapić je kazao da "ne možete ukidanje države slaviti, a u toj državi biti ambasador"

“Ambasador Božović mora poštovati Crnu Goru. Razlog je da ne možete ukidanje države slaviti, a u toj državi biti ambasador… Ambasador da je bio 100 puta Crnogorac, a mislim da u nekim situacijama nije bio mali Crnogorac, ovo je princip. Ko god da je bio Vlada, morala je to da uradi”, kazao je on.



"POKUŠAVAMO DA DOĐEMO DO KVALITETNIH AMBASADORA..."



Poslanik DPS-a Nikola Janović pitao je kakve će aktivnosti ministar Krivokapić preduzeti povodom popunjavanja diplomatsko-konzularne mreže države Crne Gore, s obzirom da zahvaljujući politici prethodne Vlade u oblasti vanjskih poslova naša zemlja, kao članica NATO-a i kandidat za članstvo u EU ima samo devet aktivnih ambasadora u svijetu.

Ministar vanjskih poslova odgovrio je da pokušavaju da dođu do dogovora o ambasadorima što prije.

“Pokušaćemo da dođemo do kvalitetnih kadrova… Činjenica je da smo sada slabašna mreža, ali ne bih bio pesimista. Pokušaćemo da ambasadori budu dobri da kako se god budu vlade mijenjale, neće ući u ciklus da ih mijenjaju zbog političkih uvjerenja nego da održe kvalitet konsenzusom koji treba da traje i poslije ove Vlade”, rekao je Krivokapić.



"IMA ARGUMENATA I ZA I PROTIV OPEN BALKANA"

Poslanica Demokratske Crne Gore Tamara Vujović pitala je šefa crnogorske diplomatije da li dijeli mišljenje premijera Abazovića da o inicijativi Open Balkan ֦nema nijednog argumenta protiv te da je ona, kako je kazao “manje granica, manje šverca”.

Krivokapić je kazao da ima argumenata za i protiv i u vlasti i opoziciji.

Kazao je da je Crna Gora usvojila preko 5.000 propisa u vezi sa fitosanitarnom i veterinarskom zaštitom.

“To su evropski standardi, neki od naših susjeda nisu ni otvorili to poglavlje. 1.000 tona hrane koja se vrati i koja nije u skladu sa standardima EU je argument za razmišljanje. Zdravlje pod jedan”, dodao je on.

On je podsjetio da su lideri zemalja koje su članice Otvorenog Balkana (Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija) nedavno razmišljali da li da idu na samit u Briselu, ocjenjujući da je to pretencioznost koju “nije čuo ni u ratnim vremenima”.

“Prije četiri dana to je djelovao kao odvojeni Balkan, jer su razmišljali oće li otići na samit u Briselu. Zamislite kada neko razmišlja oće li bojkotovati šefove država vlada EU, a oće u EU. Tu pretencioznost nisam čuo ni u ratnim vremenima. To nije približavanje EU”, naglasio je šef crnogorske diplomatije .

“Stimulisaće i region. Završavam tezom – kada obični ljudi budu vidjeli da i ovakva Crna Gora može biti tamo, biće to stimulativno za sve demokratske procese u regionu i pomoći će običnom osvješćavanju da te elite koje imaju čistu autokratiju kao model vladanja, budu više demokratski odgovorne”, kazao je Krivokapić.



"ABAZOVIĆA NE ČEKA LAK POSAO U BEOGRADU"



Poslanica DPS-a Aleksandra Vuković pitala je kakv je stav Krivokapića prema najavljenoj posjeti Srbiji premijera Dritana Abazovića koja će se realizovati 29. juna i kakav je danas odnos Crne Gore i Srbije, te kakva su njegova očekivanja od ove posjete.

Krivokapić je kazao da se, bez obzira na sve, moraju graditi najbolji mogući odnosi.

“Ubijeđen sam da će premijer to pokušati. Ovo je manjinska vlada i sve to nije lako na vanjskoj političkoj sceni. Kada idete kod ovakve posjete doživljavaju vas i brojevima”, rekao je Krivokapić.

Istakao je da premijera Dritana Abazovića “ne čeka nimalo lak posao u Beogradu”.

“Što god bude uradio, smatraću to pomakom – od silaska na aerodrom pa nadalje, u ovakvim okolnostima može biti dobro i za jedne i za druge”, rekao je Krivokapić i ponovio da “to nisu odnosi naroda”.

Nada se, dodaje, da će biti prostora za pomak.

Poslanica DPS-a Aleksandra Vuković rekla je da bi bilo dobro da je i Krivokapić dio delegacije koja ide u posjetu Beogradu sa Abazovićem.

“To bi bio najznačajniji iskorak”, ocijenila je ona.