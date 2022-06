Crna Gora reflektuje moć dogovaranja i stvaranja mostova, koji su bili prilično porušeni u prethodnom periodu, istakao je premijer Dritan Abazović, navodeći da od mnogo faktora zavisi kakvi će biti budući politički odnosi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je u intervjuu za Euronews Srbija uoči posjete Beogradu, koja je planirana za sljedeću sedmicu, rekao da misli da nikad nijesmo imali veću političku stabilnost.

„Ako vi mene pitate u smislu da li bi moglo da dođe do nekih poremećaja u narednom periodu – da. Ali da li Crna Gora može više da se vrati na staro – ne“, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, to je vizija jedne druge države u kojoj je svako važan, bez obzira na broj poslanika i poziciju koju trenutno ima.

Kako je kazao Abazović, to je motivacija koja će morati da se podigne na najveći mogući nivo, da Crna Gora postane zemlja dogovora.

„Da smo spremni da se dogovaramo. Ova vlada je već efektirala time. Kakvi će biti budući politički odnosi, to zavisi od mnogo faktora, ali definitvno Crna Gora reflektuje moć dogovaranja i stvaranja mostova koji su prilično bili porušeni u prethodnom periodu“, naveo je Abazović.

On je kazao da je optimističan i da ima pozitivan stav prema inicijativi Otvoreni Balkan.

“U smislu afirmativan, dakle ja sam "za". Vrlo jednostavno to objašnjavam”, dodao je Abazović.

On je istakao da je svaki vid regionalne saradnje nešto što treba svim državama regiona.

“Da li će neko da kaže da je to zamjena za nešto? Ja mislim da to ubrzava EU proces, zato što EU ne želi da ima situaciju koju sada ima, a to je da sve zemlje, kada dolaze u Brisel, pričaju jedna protiv druge”, kazao je Abazović.

On je dodao da tu inicijativu vidi kao nešto što može da se iskoristi lijepo ako svi u tome budu iskreni i ako svi doprinesu.

“Ne vidim da je to u koliziji sa onim što je politika EU”, naveo je Abazović.

On je poručio da u Srbiju dolazi sa najboljim namjerama i porukama, i da želi da odnosi dvije države budu podignuti na viši nivo.

Abazović je istakao da će pokušati da se nađu rešenja za nekoliko pitanja koja su ostala gorka iz prethodnog perioda.

Kada je riječ o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, on je naveo da misli da će to pitanje brzo biti stavljeno "ad akta".

Upitan kada očekuje potpisivanje, Abazović je rekao da ne bi robovao datumima.

“Mislim da više ne postoji nikakav glavni razlog zašto se to ne potpisuje. Mislim da stručni timovi, koje je odredila Vlada i Mitropolija sa druge strane, treba da sjednu, da pogledaju da li je taj tekst OK”, naveo je Abazović.

On je rekao da lično misli da je potpuno u redu.

“Mislim da onda ostaje samo formalnost da se to parafira”, dodao je Abazović.

Na pitanje šta se u Crnoj Gori promijenilo od trenutka kada je došao na mjesto predsednika Vlade, Abazović je odgovorio da misli da se za 50 dana uradilo nešto što bi realno trebalo da se uradi za godinu.

“A za 100 dana očekujem da se uradi nešto što je trebalo za deset godina”, dodao je Abazović.

On je kazao da su profunkcionisale sve institucije sistema.

“Moj prioritet broj jedan je onaj koji sam proklamovao davno, to je deblokada evropskog puta. Za to su nam potrebne tri važne odluke. Upitno je da li ćemo do njih doći, ali ja sam zaista optimista”, naveo je Abazović.