Sinoć je u obilježen Dan Demokratske partije socijalista i njen 31. rođendan, saopšteno je iz te partije.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović je, govoreći o aktuelnoj Vladi Crne Gore, kazao da je veoma važno to što DPS ima kontrolne mehanizme za ono što su ključne nacionalne politike.

On je naglasio da će se na osnovu toga ići ka onom trenutku koji predstavlja suočavanja sa istinom, a to su parlamentarni i predsjednički izbori na proljeće sljedeće godine, na kojima će se provjeriti kakav su utisak u tom prelaznom periodu ostavili na crnogorske birače.

Iz te partije su naveli da je Đukanović govorio o "aktuelnoj Vladi kojoj je DPS poklonila povjerenje da u prelaznom periodu od godinu dana vrši izvršnu vlast u Crnoj Gori".

Izvor: Predsjednik Crne Gore

U saopštenju se navodi da se "Đukanović osvrnuo i na teška iskušenja poput onih sa kojima se danas suočava i Crna Gora i DPS, a za koja kaže da su dominantno generisana izvan Crne Gore pa su time u najvećoj mjeri i van domašaja našeg političkog uticaja".

"Ozbiljan geopolitički poremećaj na relaciji Istok – Zapad je danas opet pospješio najretrogradnije nacionalizme na prostoru Zapadnog Balkana. Danas smo opet na iskušenju na prostoru Zapadnog Balkana, a to se pokazuje i kroz ozbiljno kolebanje javnosti Zapadnog Balkana prema svojoj evropskoj perspektivi", rekao je on.

Đukanović je dodao da "dok god imamo taj opadajući trend podrške evropske budućnosti Zapadnog Balkana, prijeti opasnost ne samo od dostizanja naših evropskih ciljeva nego opasnost prijeti i našoj stabilnosti ali time prijeti i evropskoj stabilnosti".

"Jako je važno da i ova prelazna vlada, a vjerujem i buduća politička vlada koja će uslijediti nakon parlamentarnih izbora, pokaže svo svoje umijeće, da sačuva Crnu Goru i maksimalno efikasno i znalački je vodi ka njenom evropskom cilju. Moramo nepokolebljivo vjerovati u evropske vrijednosti, u vladavinu prava, tržišnu ekonomiju, u demokratiju, u poštovanje ljudskih i manjinskih prava jer su to vrijednosti na kojima počiva savremena Evropa i to su vrijednosti koje dijeli Crna Gora, zato moramo raditi na tome neosvrćući se previše kada ćemo dobiti zeleno svijetlo za članstvo u EU. Ja vjerujem da ukoliko mi budemo vrijedno radili u našoj kući, da neće postojati niko ko će se u Evropi odvažiti da jednoj evropskoj državi koja je uspješno prešla put pregovaranja i usvajanja evropskih standarda, zalupi vrata ispred nosa", istakao je Đukanović.

On je dodao da je "jako važno da se uprkos nepovoljnom ambijentu nastavi sa reformama, sa usvajanjem evropskih standarda, kako bi se Crna Gora u vrijednosnom smislu učinila sastavim dijelom evropske civilizacije, za šta smatra da je najvažnije iskušenje pred kojim stoji država".

Iz DPS su naveli da se Đukanović "osvrnuo na procese koji se dešavaju u partiji, a čiji je cilj jačanje infrastrukture i podizanja stepena povjerenja kod građana".

"Organizacijom vanrednog Kongresa i kasnije redovnih konferencija koje smo imali u svakoj od crnogorskih opština, ne samo unutar matične partijske organizacije, nego unutar i Alijanse žena i Savjeta mladih, pokazali smo svoju političku volju i riješenost da obnovimo svoju infrastrukturu, da preispitamo svoj program, unaprijedimo svoju organizaciju i da se ozbiljno posvetimo svom metodu rada. Dakle, pokazali smo makar kad je u pitanju prvi front naše politike, spremnost da kroz reformu otklonimo slabosti i da se u boljem svijetlu predstavimo crnogorskoj društvenoj javnosti", rekao je Đukanović.

U saopštenju se navodi i da je Đukanović "govorio i o potrebi da se uspješno završe reformski procesi unutar DPS".

"Klub poslanika DPS, Predsjedništvo, odbornici, istaknuti predstavnici u Glavnom gradu i ostalim opštinama u Crnoj Gori čine moderna, savremena, kompetentna, nacionalno odgovorna lica. Ne smijemo posustati pred bilo kojim barijerama zato što nas na proljeće čeka najkrupnije iskušenje a to su predsjednički i parlamentarni izbori, a percepcija birača će suditi da li su naše refrome dovoljno dobrih dometa da bi oni koji su nam uskratili povjerenje 2020. mogli to povjerenje da nam povrate 2023. godine. To će biti presudno važno ne samo za budućnost DPS nego i za budućnost građanske i evropske Crne Gore", saopštio je Đukanović.

On je dodao i da je "jako važno da pokažemo da smo u stanju da sebe predstavimo u boljem svijetlu, da pokažemo svoj dodatni koalicioni kapacitet, da okupimo oko sebe sve one političke partije i one snage u društvu koje istinski vjeruju u evropske vrijednosti i da povedemo Crnu Goru do željenog cilja".

"Predstojeći lokalni izbori 23. oktobra i njihov rezultat može biti moćan impuls pobjedi na predsjedničkim i parlamentarnim izborima ili može da bude nažalost faktor dodatne sumnje u našu sposobnost da ponovo preuzmemo kormilo za upravljanje državom. Predizborna kampanja je počela i više nema nijednog dana gubljenja i da u mjeri u kojoj budemo vrijedno i pametno radili i iskoristili svaki dan do tih izbornih iskušenja u toj mjeri je i realno naša nada da ćemo ostvariti željeni rezultat i da ćemo nastaviti da dajemo doprinos našoj vječnoj Crnoj Gori", zaključio je Đukanović.