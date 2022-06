Predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost Milan Knežević nije prisustvovao današnjoj sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost, jer, kako kaže, nije želio da daje legitimitet da se Raško Konjević izabere za šefa svih službi bezbjednosti.

Navodi da je Konjevićev SDP poražen na izborima 30. avgusta, ali da iza imenovanja u bezbjednosnom sektoru stoje šef diplomatije Ranko Krivokapić, direktor ANB-a Savo Kentera i zapadne ambasade.



"U ime Demokratskog fronta najavljujem da će klub poslanika podnijeti na potpis i drugim klubovima interpelaciju o radu Raška Konjevića u bezbjednosnom sektoru. Više je nego očigledno da je Raško Konjević zajedno sa Rankom Krivokapićem koristeću Sava Kenteru počeo privatizaciju ANB-a i njenu eroziju i urušavanje", kazao je Knežević.



Umjesto da se kao ministar odbrane i novoizabrani koordinator svih službi bezbjednosti izjasni na moje tvrdnje o njegovim zloupotrebama u sektoru bezbjednosti Raško Konjević pokušava da skrene temu na ono što ga je čitav život u politici interesovalo, a to je dubinsko pozicioniranje, poručio je poslanik Milan Knežević. Pozvao ga je da sve kadrove i funkcionere DNP-a, a koji je po njegovoj računici oko sedam, smijeni još večeras.

"Posebno ga molim da odmah smijeni sa visokih pozicija moju ženu, oca, majku, brata, sestru, svastiku, kuma, kumu, i sve članove uže i šire familije koje sam zaposlio. Iako je Raško Konjević diplomirani ekonomista, imaće problem u ovom slučaju, jer nikog od gore pomenutih nijesam zaposlio. A pozivam ga da me demantuje. Takođe ga dobronamjerno pozivam da bude obazriv u svojim malicioznim napadima na Demokrate, jer zahvaljujući njihovoj podršci ima gradonačelnika Cetinja. A vršenje vlasti je vrlo principijelno zadovoljstvo, posebno ako imaš dva poslanika, i znaš da si na funkciji po nalogu ambasada, a ne naroda", navodi se u saopštenju Kneževića.

Kako je dodao, ne postoji dubinska ili površinska pozicija u izvršnoj vlasti zbog koje će kao opozicionar prestati da ukazuje na rasulo u bezbjednosnom sektoru, koje svoju kulminaciju doživljava imenovanjem Sava Kentere za v.d. direktora ANB-a.



"Zato još jednom pitam Konjevića da saopšti crnogorskoj javnosti u kakvim je vezama sa Dragom Spičanovićem novoimenovanim načelnikom KOZ-a, i da li je pomenuti bio ili je i sad uključen u šverc cigareta u luci Bar? Da li je Drago Spičanović upravo na insistiranje Raška Konjevića rehabilitovan do nivoa načelnika u ANB-u? Da li je u koordinaciji s Dejanom Peruničićem i još jednim brojem tada ražalovanih službenika ANB-a odavao informacije režimskim glasilima i portalima pod pseudonimom 'profesionalac'? Da li se neki od danas pomenutih i novoizabranih načelnika ANB-a bave zelenašenjem? Ko je i po čijem nalogu obrisao sve tragove iz sistema prisluškivanja do oktobra 2020.? Ko je dao nalog da se Andrija Mandić, Nebojša Medojević i ja stavimo na mjere praćenja i uz koje obrazloženje? Koji je bivši član Odbora za bezbjednost i odbranu iznio tajni podatak sa zatvorene sjednice i odnio ga u jednu zapadnu ambasadu? Vjerujem da crnogorska javnost zaslužuje odgovor makar na jedno od ovih postavljenih pitanja, jer nam se bezbjednosni sektor u ovom trenutku pretvorio u kriminalno koruptivnu jazbinu da bi nam bio potreban još jedan blok u Spužu kako bi se svi koji to zaslužuju smjestili tamo", naglašava Knežević.