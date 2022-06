Socijaldemokrate (SD) su predale u skupštinsku proceduru Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju čiji je cilj povećanje studentskih kredita i stipendija.

Potpredsjednica SD Milica Lekić, kazala je da je cilj izmjena usklađivanje sa drastičnim povećanjem cijena i povećanjem minimalne zarade.

Ona je objasnil da ukoliko izmjene budu usvojene, kredit će biti oko 90 eura, a studentske stipendije 135.

Lekić smatra da to opet nije dovoljno, ali je da je iskorak u odnosu na trenutne, simbolične sume.

Ona je rekla da studentski kredit iznosti od 37 do 54 eura, a stipendija 87 eura i da godinima nijesu mijenjani.

Lekić je kazala da to znači da krediti trenutno imaju učešće oko osma odsto u minimalnoj zaradi, a stipendije oko 19 odsto.

"Naš je predlog učešće kredita u minimalnoj zaradi od minimum 15 odsto i učešće stipendija od minimum 30 odsto. To znači kredit do oko 90 eura i stipendiju od najmanje 135 eura", istakla je Lekić i dodala da prema računici SD-a to nije opterećenje koje država ne može da podnese.

Ona je navela da samo u studentskim domovima boravi više od dvije hiljade studenata i da tom broju treba dodati i nemali broj visokoškolaca koji uzimaju u zakup stanove zbog čega imaju značajne troškove.

"Pored ove grupacije treba uzeti u obzir i studente koji nemaju troškove te vrste, ali kao odrasli članovi domaćinstva imaju prohtjeve i obaveze koje najšečešće ne mogu ispunjavati traženjem zaposlenja, budući da obrazovni sistem Crne Gore podrazumijeva konstantno prisustvo predavanjima i periodične provjere znanja", dodala je Lekić.

Ona je zaključila da sve evropske zemlje imaju mehanizme finansijske podrške studentima, uključujući stipendije i kredite, a pojedine čak poreske olakšice za studente koji rade ili za njihove porodice.

Lekić je rekla da su najniži iznosi finansijske podrške studentima u evropskim zemljama često dvostruko veći od iznosa koje Crna Gora opredjeljuje za kredite i stipendije.

Ona je kazala da je godišnji iznos stipendija u nemalom broju evropskih zemalja preko pet hiljada eura godišnje, odnosno više od 400 eura mjesečno.

"Čak i kad se uzme u obzir razlika u prosječnoj plati između pomenutih država i Crne Gore, ostaje činjenica da su trenutni iznosi više nego nezadovoljavajući, čak i za crnogorske uslove", smatra Lekić.

Ona je zaključila da je ogroman korak već napravljen kroz uvođenje besplatnih studija, ali da su u aktuelnoj ekonomskoj situaciji, trenutni iznosi stipendija, a posebno kredita zanemarljivi.