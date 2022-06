Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o finansijskoj pomoći Crnogorskom olimpijskom komitetu, Karate savezu, Džudo savezu i Biciklističkom savezu.

"U diskusiji je naglašeno da naši sportisti predstavljaju najbolje reprezente Crne Gore u svijetu i zato je hitno potrebno

omogućiti nesmetanu realizaciju svih programskih aktivnosti koje za cilj imaju učešće naših reprezentativaca i reprezentativki na najprestižnijim međunarodnim sportskim takmičenjima" , saopšteno je iz Vlade.

"Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo sporta i mladih da sredstva u iznosu od 205.000,00 eura uplati sportskim organizacijama, i to: Crnogorskom olimpijskom komitetu – 80.000,00 eura; Karate savezu Crne Gore – 60.000,00 eura; Džudo savezu Crne Gore - 50.000,00 eura; Biciklističkom savezu Crne Gore – 15.000,00 , kao i da zaključi ugovore o međusobnim pravima i obavezama vezano za utrošak navedenih finansijskih sredstava. Konstatovano je da Država na ovaj način ispunjava i svoju obavezu u dijelu stvaranja neophodnih preduslova za sprovođenje javnog interesa u oblasti sporta" , navodi se u saopštenju.

"Vlada je utvrdila i Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova sa Izvještajem sa javne rasprave. Donošenjem Zakona će se omogućiti priprema, organizacija i sprovođenje popisa, u cilju dobijanja sveobuhvatnih podataka o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima u Crnoj Gori. Predloženim Zakonom se na jasan način pravno regulišu nadležnosti, prava i obaveze Uprave za statistiku, ministarstava, jedinica lokalne samouprave i drugih organa i organizacija u vezi s pripremama i sprovođenjem Popisa.

Takođe, ovim Zakonom regulišu se prava i obaveze lica koja se obuhvataju Popisom i lica koja neposredno obavljaju poslove Popisa, način i obim prikupljanja i upotrebe i zaštite prikupljenih podataka i objavljivanje rezultata Popisa.

U sklopu procesa usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa evropskim, Vlada je utvrdila Predlog carinskog zakona sa Izvještajem sa javne rasprave. Novi Carinski zakon definiše pravni okvir za carinska pravila i postupke na carinskom području Crne Gore i prilagođen je uslovima u kojima se odvija moderna trgovina. Njegovom primjenom će se olakšati protok robe koja trazitira i ulazi ili izlazi iz Crne Gore. Cilj Zakona je da poboljša konkurentnost domaćih preduzeća, zaštiti finansijske interese Države i osigura bezbijednost potrošača.

Takođe, usaglašavanjem propisa sa evropskim zakonodavstvom stvoriće se uslovi za izgradnju i implementaciju IT sistema koji treba da ubrzaju i olakšaju prekograničnu trgovinu i smanje troškove učesnika u trgovini."

"Usvojene su informacije o stanju u skupštinama opština Berane i Ulcinj u pogledu njihovog konstituisanja u smislu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi. Imajući u vidu činjenicu da do dana podnošenja ovog predloga nijesu održane prve sjednice novoizabranih saziva skupština opština Berane i Ulcinj, konstatovano je da su se stekli uslovi da Vlada

primijeni mjere propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi i sazove sjednice SO Berane i SO Ulcinj. Tim povodom je zaključeno da će Vlada sazvati sjednice novoizabranih skupština opština, i to Ulcinja za petak, 3. jun, a Berana za utorak, 7. jun 2022. godine. U oba slučaja dnevni red će sadržati samo jednu tačku i to izbor predsjednika, čime će se obezbijediti konstituisanje skupština opština u ovim lokalnim samoupravama" , saopšteno je iz Vlade.

"Vlada je usvojila Informaciju o ispunjenosti obaveza iz Ugovora o Agentu registracije domena .me i hronologiji aktivnosti na upravljanju nacionalnim domenom .me za period od 2008. godine do danas i Izvještaj o realizaciji Ugovora o Agentu registracije domena „.me“ za 2021. godinu. Međusobna prava i obaveze kompanije doMEn d.o.o. i Vlade Crne Gore precizirane su Ugovorom o agentu registracije domena „.me“ od 08.02.2008. godine.

Nakon toga ovaj odnos je korigovan tri puta aneksima. U Informaciji je dat pregled uplata

Vladi od početka registracije nacionalnog domena i realizacije ugovorenih obaveza. U okviru

14 godina poslovanja kompanije doMEn d.o.o., u Budžet Crne Gore je od registracije domena

prihodovano 33.771.140,04 eura. Shodno Ugovoru i njegovim aneksima dostavljena je

bankarska garancija za 2021. godinu koja važi do 14.04.2022. godine. U tom konteklstu,

zaduženo je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma da, radi obezbjeđenja naplate

prihoda Budžeta Crne Gore od Agenta registracije domena „.me”, preuzme godišnju

bankarsku garanciju za naredni jednogodišnji period, kao i da, do sredine oktobra 2022.

godine, pripremi prijedlog pozicije Vlade Crne Gore u vezi sa upravljanjem nacionalnim

domenom „.me“, nakon isteka Ugovora" , zaključuje se u saopštenju.