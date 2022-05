Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević reagovao je na današnje najave Demokratske partije socijalista (DPS) da će Skupštinisku proceduru uputiti inicijativu izmjene zakona čime bi Zeta postala opština

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Knežević je kazao da iskazuje "nemjerljivo zadovoljstvo" što su šesnaest godina od formiranja Gradske opštine Golubovci "naprasno shvatili da je sazrelo vrijeme", dodajući da inicijativa postoji još od devedesetih godina prošlog vijeka i da je na "svaki način opstruirana i gušena" od strane DPS-a, kroz različite administrativne i krivično pravne represije prema nosiocima te ideje.

Knežević u saopštenju navodi da je početkom 2000-ih, kao odbornik u Skupštine opštine (SO) Podgorica obnovio i promovisao tu ideju, ali su protiv nje najglasniji bili odbornici DPS-a iz Zete, koji su, kako navodi, po instrukcijama bivšeg gradonačelnika Podgorica Miomira Mugoše glasali za "mnogobrojne antizetske odluke", kojima je ovo područje namjerno devastirano u prirodnom i privrednom kontekstu kako bi se ulagalo u centar Podgorice i druge krajeve u Crnoj Gori.

On dodaje da je kada je 2006. formirana Gradska opština (GO) Golubovci, jedini javno bio protiv razgraničenja koje je "osakatilo Zetu", i po kome su ostali bez servisno skladišne i indsutrijske zone na Ćemovskom polju, "po kome je groblje u Matagužima pripalo GO Tuzi, dok je kapela ostala u sastavu Zete, po kome je aeordrom promijenio ime iz Golubovci u Podgoricu, i još niz štetnih odluka koje su značajno i dramatično štetno uticale na razvoj ovog područja."

"Takođe ću podsjetiti da je za vrijeme prošlih lokalnih izbora 2018. dok sam bio u zatvoru, jedino DF imao naziv liste: Za samostalnu opštinu Zeta. I tad i ranije ste bili protiv samostalne opštine Zeta, a što je najgore, mislim da ste i sada, i da ulazite u ovaj projekat neiskreno, sa namjerom da onemogućite građane Zete da u oktobru glasaju za gradonačelnika Podgorice, jer vam je više nego jasno koga će Zećani glasati za gradonačelnika", poručio je Knežević u saopštenju.

Knežević dodaje da nije sporno i da DPS ima pravo da, "makar šminkerski" promijeni mišljenje, i da to pozdravlja, iako, kako kaže, "sumnja u iskrenost".

On poručuje da će je testirati sad i u Skupštini, tako što će javno dati podršku njihovoj ideji ako buduća opština Zeta bude imala devet katastraskih opština: Mataguži, Mahala, Gostilj, Golubovci, Bijelo Polje, Cijevna, Botun, Vukovci i Vranjina.

Drugim riječima, poručuje Knežević, "tražićemo i očekujemo da se Zeti vrate sva područja oduzeta 1959. godine, a spremni smo da napravimo ustupak, i nećemo insistirati da Zeti pripadnu Dajbabe, Dahna i Zabjelo, osim ako stanovnici tog područja ne budu tražili da budu u sastavu Zete."

"I naravno, buduća opština se ne može zvati Golubovci, jer je to samo jedna MZ, već se mora zvati Zeta, osim ako vam ne smeta državno duhovni kontinuitet koji je nastao iz perioda Vojislavljevića, Nemanjića, Balšića i Crnojevića, a čiji je Zeta bila središte", saopštio je Knežević.

On je dodao da svakako neće podržati nikakvu smanjenu i skraćenu verziju Zete, "zavisnu od Egalizacionog foda i milostinje Vlade", niti će pristati da industrijska zona KAP – a, servisno skladišna zona na Ćemovskom polju, aerdorom Golubovci, koncesije u koritu Morače, dio Skadarskog jezera, pripadnu bilo kojoj drugoj opštini osim Zeti.

"Ako vam je iskreno stalo do prosperiteta Zete i Zećana onda ćete prihvatiti ove predloge, a ako ćete i dalje da politizujete ovu temu, onda sigurni budite da ćemo naći načina da vam se suprostavimo", zaključuje Knežević u saopštenju.