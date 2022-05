Odbor za bezbjednost i odbranu nije danas usvojio odluku o kontrolnom saslušanju premijera Dritana Abazovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića u vezi sa navodnim audio snimcima policijskog službenika Petra Kneževića.

Izvor: MONDO/Kristina Stevović

Protiv tog predloga, koji je podnio poslanik Socijaldemokrata Ivan Brajović, glasala su tri od osam poslanika, a jedan je bio uzdržan.

Predlogom je bilo predviđeno da budu saslušani i direktor Uprave policije Zoran Brđanin, šef Specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Savo Kentera.

Poslanik Demokrata Dragan Krapović kazao je da oni neće podržati taj prijedlog i da misle da se ne može dovoditi u istu ravan ta situacija, sa situacijom o kojoj pričaju, odnosno sa kontrolnim saslušanjem u vezi sa navodima Europola.

“Imamo snimak za koji ne znamo ko ga je snimio i je li montiran ili autentičan. Imamo situaciju da se Knežević odazvao i kazao da je snimak montiran”, rekao je Krapović.

Kako je kazao, nemaju nikakav problem da podrže da se utvrdi autentičnost snimaka.

“Ukoliko se desi da je snimak autentičan, imate moj glas da se saslušaju ljudi koji sjede u institucijama. Ali ne unaprijed, i ne po političkoj agendi”, istakao je Krapović.

Krapović je dodao da, za sada, smatraju da za to nema potrebe i da će glasaćemo kako im savjest nalaže.

On je istakao da nijesu podizali tenzije prije ustoličenja mitropolita Joanikija.

Krapović je kazao da je pravo poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) da uskrate kvorum, ali da to govori o njihovoj spremnosti da se o tim stvarima raspravlja.

Poslanik DPS-a, Danijel Živković, kazao je da ne vidi razlog da se ne donese odluka za saslušanje čelnih ljudi povodom snimka na kom se navodno čuje Knežević.

"To što vi imate politički stav da zaštitite Kneževića, to je vaše pravo. Ja znam zbog čega vi to radite", rekao je Živković.

Poslanik Demokrata Vladimir Martinović ocijenio je da je ucjena da neće biti kvoruma ako se istovjetno ne odnose prema oba predloga.

Martinović je kazao da oni traže da nadležni utvrde validnost tog audio snimka.

On je upitao da li sumnjaju u navode Europola.

“Ovdje imamo sumnju da li se radi o montiranom ili nemontiranom snimku i to je predmet državnih organa. A u prvoj tački imate da je Europol dostavio podatke, i to prije par mjeseci”, rekao je Martinović.

Živković je kazao da Martinović pokušava da revitalizuje odnos DPS-a prema tim temama.

“Na snimku se čuje kako visoki polcijski službenik drži na vezi lica koja pripadaju kriminalnim klanovima i vi kažete kako je to stvar o kojoj se ne treba raspravljati na Odboru za bezbjednost”, rekao je Živković i dodao da pitanje događaja na Cetinju nije rasvijetljeno.

Kako je naveo, poziv za čelne ljude bezbjednosnog sektora je prilika da im saopšte šta misle da li je snimak autentičan.

“Ne zaboravite da su institucije sistema, ANB, Uprava policije, ministar unutrašnjih poslova, kazali da postoje negativne bezbjednosne procjene događaja na Cetinju, a da ste vi insistirali da se to završi”, istakao je Živković.

Brajović je kazao da je za osudu to što se čuje na snimku “da tu bagru treba počistiti”.

On je dodao da nije imao ideju da rangira šta je više ili manje kriminalno, korektno ili nekorektno.

“Imao sam potrebu, kao član Odbora, da se informišem o tim stvarima i da građanima prezentujemo sve”, rekao je Brajović.

On je kazao da je bio ministar unutrašnjih poslova i da misli da kroz razgovore treba da afirmišu ogroman broj ljudi, policajaca prije svega, i da ih razdvoje od onih koji zloupotrebljavaju neke stvari.

“Kako god vi glasali o ovome, ja ću na to kontrolno saslušanje da dođem, jer su Socijaldemokrate jasno saopštile šta misle o prethodnoj vlasti, a i ovoj”, rekao je Brajović.

Poslanik Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović ocijenio je da bi to saslušanje trebalo odgoditi za drugu sjednicu.

"Ne želim da ovdje objašnjavam šta znači operativni rad, i ako je neko na osnovu tog rada spriječio krivično djelo, onda zaslužuje pohvale", kazao je Ivanović.

On je naveo da, što se tiče izvještaja, traženo od bivšeg premijera da se ta tajnost skine i da je to obećano.

Ivanović je istakao da ne želi više da govori o Cetinju, dok se ne skine oznaka tajnosti.

Predsjednik Odbora, Milan Knežević, podsjetio je na proteste Demokratskog fronta 2015. godine.

Knežević je kazao da je tad Odbor imao jedno saslušanje, zatvoreno za javnost, bez nekih preporuka za ono što bi trebalo da bude kontrola i nadzor.

On je podsjetio jer je, kako je kazao, Brajovića najviše “zabolio” termin bagra, da je zamjenik direktora policije Dragan Blagojević je tada kazao za funkcionera DF-a “hapsi bagru”.

Knežević je rekao da je to stavio na dnevni red i da nema nikakav problem da se vodi rasprava i o tome.

“Pokušaj da sve bude u jednom danu meni djeluje kao ozbilja revitalizacija i pokušaj da se prikaže da mi sve ovo želimo da realizujemo protivno javnosti i istrage”, rekao je Knežević.

On je ocijenio da treba sačekati sa saslušanjem dok Vijeće za nacionalnu sigurnost ne skine oznaku tajnosti sa izvještaja o događanjima na Cetinju.