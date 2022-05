Odbor za politički sistem izglasao je dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, kako bi se odložilo održavanje lokalnih izbora u više opština za 30. oktobar ove godine.

Izvor: Printscreen

Predlog su podržali su ga poslanici DPS, SDP, URA i SNP. Ostali članovi odbora iz drugih partija nisu bili u sali tokom glasanja.

Zakonske dopune predložila je nova parlamentarna većina i zatražila da se razmatraju po hitnom postupku. Predloženo je da istog dana budu održani izbori u Pljevljima, Rožajama, Plavu, Tivtu, Budvi, Plužinama, Žabljaku, Bijelom Polju, Šavniku, Baru, Danilovgradu, Kolašinu, Podgorici i Golubovcima, opštini u okviru Glavnog grada.

Poslanik Miloš Konatar kazao je da predlog o izmjenama zakona nije ništa novo. Podsjetio je da su iste inicijative podnosili i Demokrate i DF.

“Praktično se radi o istom zakonskom rješenju i nema jednog šefa poslaničkog kluba koji nije potpiusao ovakav prijedlog za objedinjavanje lokalnih izbora”, kazao je on.

Napomenuo je da bi Crna Gora po sadašnjem planu bila u izbornom procesu od početka juna do sredine jula, jer bi se svake sedmice održavali lokalni izbori.

“Mislim da je ovo jako značajno i da će se svi lokalni izbori u budućnosti održavati u jednom danu, a da oni izbori predviđeni 2022. budu odgođeni za 30. oktobar”, kazao je Konatar.

Paunović: SNP ostaje dosljedan i glasaće za prijedlog

Poslanica Milosava Paunović podsjetila da su svi tokom prethopdne godine predlagali taj zakon.

“Zašto su svi klubovi osim SNP-a promijenili mišljenje, ja to ne znam. Ono što je evidentno da je jedino SNP ostala pri stavu da i u budućnosti lokalni izbori budu objedinjeni”, kazala je ona.

Istakla je da SNP-u nije u interesu odgađanje izbora, jer se i u Beranama pokazalo da nijesu izgubili biračko tijelo.

“Ali ostaćemo dosljedni, ono što smo predlagali i branili prije godinu i po, podržaćemo i glasaćemo za ovaj prijedlog danas”, kazala je Paunović.

Bulatović: Odgađanjem izbora bježi se od izborne volje

Poslanik Predrag Bulatović kazao je da je potrebno mnogo da se uradi da bi se svi izbori održali u jednom danu.

“Ako Skupština usvoji ovo, a nema osnova da usvoji, jer ovo nije objedinjavanje već odlaganje izbora i produženje mandata, predsjednik Milo Đukanović će ovo vratiti, naravno. Nova parlamentarna većina će to ponovo da usvoji. Prema tome, priča da su beranski izbori pokazali nešto to je tačno. Pokazali su da DPS i SNP nemaju većin u, odnosno da se SNP izgubila vlast”, kazao je Bulatović.

Ističe da je ključ ovog prijedloga u tome da je DPS svjestan da u Podgorici, Kolašinu i Pljevljima gubi vlast.

“Gubitkom vlasti dovodi se u pitanje parlamentarne većine i to je glavni razlog”, kazao je on. Da je problem turistička sezona, kaže da ne bi bio problem da se održe svi do 25. juna.

On kaže da još uvijek nije bio poznat slučaj produžetka djelovanja prinudne uprave, kao što bi to bio slučaj u Tivtu i Budvi ukoliko izbori budu pomjereni za oktobar.

On je napomenuo da do oktobra nećemo imati Ustavni sud.

“I onda odložimo za oktobar, pa ćemo u oktobru zajedno sa predsjedničkim. Toga filma neće biti, ako se ovo nasilje sprovede, ne vidim opozicionog poslanika koji neće izaći na proteste. Ovo nije objedinjavanje izbora nego bježanje od izborne volje”, istakao je on.

Dodao je da je za njega ovaj zakon nevalidan.

"Nije kasno da odustanete od ovoga. Ustav poznaje produžetak mandata Skupštine. Parlamentarna većina sprovodi nasilje, jer ovo nije dijalog već nasilje", kazao je on i dodao je da se ide u radikalizaciju političkih procesa.

Konatar: Ako ovaj zakon nije bio nevalidan u novembru, nije nevalidan ni sada

Konatar je pozvao Bulatovića da ne ide u radikalizaciju, jer je zemlji potrebno pomirenje.

“Gospodine Bulatoviću Vi ste u plenumu branili ovaj isti tekst. To što ćemo mi ovaj zakon usvojiti nas ne sprečavfa daotvorimo dijalog. Mi imamo još lokalnihh izbora za koje moramo utvrditi da će biti održavani istog dana”, kazao je on.

Dodao je da ako zakon nije bio nevalidan u novembru kada su ga zajedno branili, nije nevalidan ni danas.

Bulatović Konataru: Vi ste kolider nasilne parlamentarne većine

Bulatović kaže da je on i ranije govorio da nije korektno objedinjavanje izbora, te da nije branio ni napadao.

“Gospodine Konatar, Vi se polako etablitrate u kolidera jedne nasilne nove parlamentarne većine. A lider je Milo Đukanović. Kolider nije Dritan, nego vi, jer imate autoritetu partiji i na drugim mjestima”, kazao je Bulatović.

Istakao je da ukoliko odmah ne otvore dijalog, nova parlamentarna većina će se suočiti s radikalizacijom.

"Nećete dočekati godinu jer ćete se posvađatii oko borbe sa organizovanim kriminalom", istakao je Bulatović.

Nikolić: Niko neće pobjeći od izbora i suda javnosti

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić tvrdi da je ova iniijativa rezultat stabilizacije političkih prilika u zemlji i ne vidi je nikako drugačije nego kao izlaženje u susret nečemu što su ranije podržali svi poslanički klubovi.

“Ideja objedinjavanja lokalnih izbora ima za cilj da oživi Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva. U sklopu rada tog odbora treba sprovesti i reviziju biračkog spiska, jer imamo situaciju da u parlamentu sjede ljudi koji imaju dvostruko biračko pravo i neustavno dvojno državljanstvo”, kazao je on.

Ističe da je ideja da država ne bude u vanrednom stanju i da se puste tenzije.

“Svojim potpisom na inicijativu smo kazali šta mislimo. A što se tiče toga da se neko sklanja od izborne volje. I mi radimo svoja istraživanja i ne bih rekao da oni koji prizivaju izbore imaju razloga za zadovoljstvo. Niko neće pobjeći od izbora i suda javnosti u junu ili oktobru”, dodao je on.

Poslanik Demokratske Crne Gore Vladimir Martinović kazao je da ovo zakonsko rješenje “trupačke gazi” Ustav i zakone Crne Gore.

“Ne čudi me što je kvazi premijer Abazović podržao jedno ovakvo rješenje ako imamo u viu da je svih ovih mjeseci zapravo ćutao i nije pružao odgovore na brojna pitanja poslanika Demokratske CG”, kazao je on.

Podsjetio je da je u novembru pitao Abazovića za policijskog službenika Ljuba Milovića.

”Ono što je mene zaprepastilo šta gospoda milović i Lazović rade u bezbjednosnom sektoru. Zato me ne čudi što je gospodin Abazović podržao ovo nakaradno rješenje”, kazao je on.

Postavio je pitanje zbog čega se krši Ustav i zakon.

"Zbog toga što znaju i po istraživanjima u više opština ubjedljiv je poraz snaga koje su poražene i na izborima 30. avgusta", kazao je Martinović.

Martinović je kazao da su u Demokratskoj Crnoj Gori zabrinuti nha koji način se Vlada odnosi prema najvišem pravnom aktu u državi.

“Ja uvjeravam građane da će oni koji su napravili pakt sa onima koje su finansirali Lazović i Milović i ekipa doživjeti ubjedljiv poraz na izborima kad god oni bili”, istakao je Martinović.

Koprivica: Proizvešćete "viseće odbornike", predlozi se razlikuju po 4 tačke

Momo Koprivica iz Dekokrata kazao je da se ovaj prijedlog razlikuje od njihovog.

“Ovaj predlog nudi odlaganje, a ne objedinjavanje izbora, to je prva razlika. Druga razlika je što u vašem predlogu imamo datum održavanja izbora. Ako to nađete u našem zakonu odmah ću napustiti politiku, Skupštinu i Crnu Goru. Nemojte se kriti iza maniupulacija i nesitina. Ovo je prvi zakon u istoriji parlamentarizma u kome se fiksira datum održavanja izbora”, rekao je Koprivica.

U žurbi da, kako je kazao, pobjegnu od građana, parlamentarna većina propustila je da odbornicima u ovim skupštinama opština produži mandat.

“Oni će biti bez demorkatskog legitimiteta i formalnog legaliteta do oktobra. Ako vaš predlog sadrži normu o produženju mandata spreman sam da snosim odgovornost. Time će se stvoriti viseći odbornici bez pravnog uporišta da budu u tijelima”, zaključio je on.